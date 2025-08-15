Synth-Werk SW 8101 Bode Barberpole Phaser 5U Modul

Bode-Phaser fürs Modularsystem

Synth-Werk SW 8101 Bode Barberpole Phaser 5U ist die Modulversion des gleichnamigen 19″-Gerätes, das Entwickler Gerhard Mayrhofer auf der Superbooth 23 vorgestellt hatte. Dieser ungewöhnliche Phaser wurde nach den Unterlagen aus dem Harald Bode-Archiv des ZKM in Karlsruhe originalgetreu nachgebaut.

SW 8101 ist im 5U-Format (Höheneinheiten) ausgelegt. Das Hauptmerkmal des Bode Barberpole Phasers ist das sogenannte Infinity Phasing. Hierbei handelt es sich um einen psychoakustischer Effekt, der auf der Shepard-Skala basiert, die 1964 vom Psychologen Roger N. Shepard definiert wurde. Es erzeugt die Illusion einer unendlich ansteigenden oder abfallenden Skala, die niemals die Grenze des menschlichen Gehörs überschreitet.

In der Praxis heißt das, dass sich der Phasing-Effekt scheinbar permanent, ohne ein Ende zu finden, weiterentwickelt. Bei einem herkömmlichen Phaser sorgt ein LFO für die Bewegung, jedoch abwechselnd auf- und abwärts.

Der Bode Barberpole Phaser bietet die Wahl zwischen drei bis neuen Phasenstufen (Stages) und verschiedene Funktionen zur Klangbearbeitung. Dazu zählen Fuzz, Freeze und Modulation durch zwei LFOs für Left-Right-Panning. Auch die Umwandlung eines monophonen Eingangssignals in ein Stereo-Ausgangssignal und die Modulation des Phasers erzeugt einen breiten Klang, der ganz in der Tradition von Harald Bodes „Klangumformer”-Prinzip steht.

Das Modul bietet auch die Möglichkeit, einen zusätzlichen Effekt in die Rückkopplungsschleife oder einen der beiden Audiowege einzuschleifen.

Synth-Werk SW 8101 Bode Barberpole Phaser 5U ist ab sofort verfügbar. Der Preis beträgt 2.900,- Euro, zzgl. VAT und Versand.