Die Prophet-6 Companion App versteht sich als eine Art zweiter Bildschirm für die Programmierung des Sequential Prophet-6. Von eindeutigen Preset-Namen bis Patch-Morphing unterstützt die App die Bedienung des polyphonen Synthesizers.

SynthCompanionApps Prophet-6 Companion App

Der Prophet-6 ist eigentlich gut mit Bedienelementen ausgestattet, sodass ein Software-Editor im Grunde nicht notwendig ist. Allerdings gibt es auch ein paar kleine Defizite, die die Companion App ausgleichen will, indem ein Rechner oder ein Smart-Gerät per USB an den Synthesizer angeschlossen wird.

Ein Manko am Prophet-6 ist sicherlich das fehlende Text-Display. Patches können nur nummerisch gespeichert werden. Über die App lassen sich eindeutige Namen den Nummern hinzufügen, was die Übersicht über die Soundpatches deutlich erhöht.

In Ergänzung dazu gibt es einen Patch-Browser zum schnelleren Navigieren durch die Patches und den Perfom Mode, mit dem sich eine Set-Liste von favorisierten Patches zusammenstellen lässt.

Auch für die Programmierung neuer Sounds gibt es Hilfestellung. Mit dem Clipboard lassen sich ganze Patches oder nur einzelne Teile, wie z. B. Effekte, Modulatoren, Sequencer-Patterns etc. in einer Zwischenablage speichern und in ein neues Patch kopieren.

A/B Panels erlaubt den direkten Vergleich von zwei Patches, ohne dass vor der Umschaltung gespeichert werden muss. Passend dazu kann per Morphing auch zwischen beiden Patches nahtlos überblendet werden.

Weiterhin bietet die App Parameter Monitoring und Parameter Lock (um bestimmte Einstellungen beim Umschalten beizubehalten), einen vereinfachen Im- und Export von Patches.

SynthCompanionApps Prophet-6 Companion App ist für macOS, Windows, iOS und Android verfügbar und wird über die jeweiligen App-Stores verkauft. Der Preis beträgt, je nach Version 19,99 US-Dollar/Euro (Mac, Android) bzw. 24,99 Euro für Windows.

