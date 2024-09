Synthesis Technology E490 Ladder VCF, Eurorack-Filter

Synthesis Technology ist wieder da

Mit dem Filtermodul Synthesis Technology E490 Ladder VCF kündigt Entwickler seine Rückkehr aus dem Ruhestand an. Eigentlich hatte er vor rund einem Jahr das Ende der Firma verkündet. Nun beginnt er aufgrund hartnäckiger Bitten seitens Analogue Haven mit einer Neuauflage seiner Eurorack-Module. Den Auftakt macht eine limitierte Auflage seines Moog-Filters.

Synthesis Technology E490 Ladder VCF

Das 10 TE breite Modul E490 ist nach der Ladder-Schaltung von Moog aufgebaut, also ein typisches Tiefpassfilter mit einer Flankensteilheit von 24 dB. Es gibt zwei Audioeingänge, die separate geregelt werden können. Die Cutoff-Frequenz kann über drei CV-Eingänge moduliert werden: 1 V/Oct, 2/3 Oct und FM, der auch über einen Abschwächer verfügt.

Mit dem Distortion-Schalter kann der Gain verdoppelt werden, was zu einer dosierbaren Übersteuerung des Filters führt. Die Idee ist an der Trick von Rick Wakeman angelehnt, der das Ausgangssignal zum External In seines Minimoogs zurückführte.

Das Modul E490 Ladder VCF wird zunächst in einer limitierten Auflage von 2220 Stück produziert. Das liegt jedoch am begrenzten Restbestand der bisher verwendeten BI Pots, deren Preis sich inzwischen wohl verdreifacht hat In Zukunft wird das Modul dann mit anderen BI Pots produziert werden.

Synthesis Technology E490 Ladder VCF wird mit zwei unterschiedlichen Frontplatten ab dem 21. September 2024 zunächst nur über Analogue Haven in den USA vertrieben werden, der Preis beträgt 249,- US-Dollar. Der Vertrieb soll zukünftig aber noch ausgeweitet werden.

Die Zukunft von Synthesis Technology

Dass sich Paul Schreiber ausgerechnet ein „normales“ Filter zum Wiedereinstieg ausgesucht hat, lag an der kurzen Zeitspanne, die zwischen dem Entschluss und der Präsentation auf der gerade beendeten Knobcon lag. Schreiber ist sich bewusst, dass das Modul nicht so spektakulär wie etwa das E520 Hyperion Processor ist. Er lässt es mit seinen 70 Jahren langsam und hat nach eigener Aussage noch nicht einmal Zeit gefunden, um Fallout 4 im Survival-Modus durchzuspielen. Der Mann hat also durchaus noch Ziele.

Aber Schreiber lässt es langsam angehen und wird nach und nach weitere Module neu auflegen. Als Nächstes kommt mit dem E430 Morphing State-Variable Filter eine Interpretation des Oberheim SEM-Filters. Auf die Wiederkehr von so begehrten Modulen wie um Beispiel E350 Morphing Terrarium und E340 Cloud Generator werden wir wohl noch eine Weile warten müssen.