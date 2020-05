Synthesizer Kolumne von Erik Steckmann: Built like a tank

Episode 1: Build like a tank - Gehäuse

Vorwort zur Serie

Worte wie Firmware, High-End oder Usability sind in aller Munde. In der Flut von auf dem Markt auftauchenden Geräten und Herstellern wird es zusehends schwieriger, Kaufentscheidungen zu treffen.

Neben der Konsultation von externen Quellen wie zum Beispiel AMAZONA.de oder den Produktseiten der Hersteller ist jeder Käufer gut beraten, sich auch ein eigenes Bild über die angebotenen Produkte machen zu können. Doch leichter gesagt als getan. Denn wie genau erkenne ich, ob ein Produkt gut ist oder ob ich ein spezielles Feature brauche?

Mit der folgenden Serie möchte ich euch ein Werkzeug zur Hand geben, das euch bei genau diesen Fragen helfen soll. Einfach und anschaulich in der Sprache der Benutzer erklärt, werde ich verschiedene Bereiche der Produktqualität beleuchten.

Neben den harten Fakten erwarten euch interessante Einblicke in Aufbau und Funktion von Controllern, Synthesizern und anderen elektronischen Musikinstrumenten. Dazu gibt es Anekdoten aus der ein oder anderen Entwicklungsabteilung und Einblicke in die Herstellungs- und Gestaltungsprozesse verschiedener Produkte.

Vorwort des Autors

Heutzutage existieren Synthesizer, Controller oder Effektgeräte in allerlei Formen und aus allerlei Materialien auf den Markt. Selbst Gehäuse aus Pappe oder Holz sind keine Seltenheit mehr. Einige Hersteller verzichten sogar ganz auf Gehäuse. Günstiger geht nicht.

Doch was genau macht am Ende den Unterschied aus? Geht es hier wirklich nur um Ästhetik oder steckt mehr in „dem wo alles drin steckt“?

In Teil 1 meiner Kolumne werde ich euch einen Einblick in Design, Qualität und Herstellung von Gehäusen geben. In den Peeks zeige ich euch, wie die Gehäuse von den meisten eurer Geräte hergestellt wurden. Außerdem werfe ich einen Blick auf ein Unternehmen, das Gehäuse auf ganz besondere Art restauriert und alten Schätzen so neues Leben einhaucht.

Gewicht eines Synthesizers

Auf den ersten Blick erscheint das Gewicht eines Gerätes für den Betrachter als offensichtliches Qualitätsmerkmal. Je schwerer, desto besser – denkt man zumindest.

Diese Einstellung stammt aus der Frühzeit der Unterhaltungselektronik. Im analogen Zeitalter benötigten die Hersteller für die Realisierung jeder zusätzlichen Funktion auch weitere elektronische Bauteile. So stieg mit dem Funktionsumfang auch das Gewicht der Produkte. In der heutigen Zeit werden die meisten Geräte auf Basis von Mikroprozessoren, also digital gebaut. Die deutlich geringere Zahl an Komponenten führt letztendlich zu niedrigerem Gewicht. Die weitestgehende Verwendung von kleinen und leichten Bauteilen in SMD-Technologie reduziert dieses noch zusätzlich.

In der Vergangenheit griffen verschiedene Hersteller auf dieses Wissen zurück. Mit schweren Bodenplatten oder ähnlichen Tricks wurden Produkte künstlich schwerer gemacht. So fanden sich bereits in den Achtzigern in diversen 19“-Studio-Effektgeräten massive Platten aus Stahl, eingeschraubt in den Boden des Gehäuses. Gewusst wie.

Ein hohes Gewicht kann dennoch Vorteile in der Benutzbarkeit mit sich bringen. Gerade im Live-Einsatz wenden Künstler oft viel Kraft auf, um mit ihren Instrumenten und Controllern zu interagieren. So kann es schon mal passieren, dass der zu leichte Controller direkt in Drop aus der DJ-Booth stürzt. Schwerer Fehler.

Material & Stabilität

Die Wahl des Materials für das Gehäuse gibt nicht unbedingt einen Aufschluss über dessen Stabilität. Auch ein Gehäuse aus filigran wirkendem Plastik kann, versehen mit einem stabilen Metallrahmen im Gehäuse, eine außerordentliche Stabilität aufweisen.

Im Design-Prozess für die CNC-Vorlagen der Plastikteile kann durch das Hinzufügen von Stützen an den richtigen Stellen die Stabilität des Gerätes merklich erhöht werden (siehe Bild).

Ziel ist zu verhindern, dass sich das Gerät verzieht, wenn man es an den Ecken auseinanderdrückt. Durch mangelnde Stabilität oder Ungenauigkeiten im Produktionsprozess kann es dazu kommen, dass Geräte auf ebenen Untergründen kippeln.

Neben Verwindungstests ist es vor dem Kauf sinnvoll, zu überprüfen ob sich das Gehäuse bei Druck mit den Fingern auf die Oberfläche, die Tasten oder Pads merklich nachgibt. Besonders anfällig sind Bereiche im Zentrum der Oberfläche und Stellen, an denen sich viele Bohrungen für Bedienelemente befinden. Ob Probleme in diesen Tests für den Kauf letztendlich ein No-go-Argument darstellen, bleibt jedem selbst überlassen.

Oberflächenfinish

Den größten Einfluss auf Look & Feel eines Gerätes hat mit Sicherheit das Oberflächenfinish.

Mit dem Begriff Finish bezeichnet man die Nachbearbeitung eines Werkstoffes, nachdem dieser in seine Zielform gebracht wurde.

Ein gutes Finish kann die optische Wirkung eines Gerätes extrem aufzuwerten. Doch auch hier liegt der Teufel im Detail, denn nicht jedes Oberflächenfinish ist gleich haltbar.

Zwei extrem schlechte Beispiele sind Klavierlack und die sogenannte Soft-Touch-Oberfläche. Viele von euch werden sich vielleicht an die Frustration erinnern, die auftrat, wenn man das nagelneue glänzende schwarze Gerät beim Staubwischen mit einem dichten Netz feiner Kratzer versehen hat. Mehr als frustrierend.

Du denkst, schlimmer geht’s nicht? Say hello to Soft-Touch!

Jeder kennt sie, diese gummierten und sich wohlig weich anfühlenden Oberflächen. Oft an Stellen verwendet, die mit den Händen berührt werden, schmeicheln sie beim Kauf der Haut der Kunden. Doch einige Jahre, manchmal sogar Monate später kommt das böse Erwachen. Die Oberfläche zersetzt sich in ihre Bestandteile und hinterlässt eine klebrige Schicht. Das Gerät wird quasi nutzlos. Bitte haltet euch fern von diesen Oberflächen. Egal wie gut Hersteller diese Technologie umsetzen, am Ende folgt immer das gleiche Ergebnis.

Natürlich gibt es, wo Schatten ist auch Licht. Beim französischen Hersteller Arturia finden sich so Gehäuse aus Plastik, die anmuten wie lackiertes Metall und stabil sind wie ein Panzer.

Ungenauigkeiten im Gießprozess von Gehäusen aus Plastik sind oft einfach und mit bloßem Auge zu erkennen. Schleier, Farbungenauigkeiten oder kleine Punkte beziehungsweise Streifen oder überstehendes Material weisen auf Ungenauigkeiten in der Produktion hin.

Besonders anfällig ist das Oberflächenfinish an den Ecken von Geräten. Dort ist bei schlechter Verarbeitung oft schon nach wenigen Monaten eine Abnutzung erkennbar. Unterschiede und Ungenauigkeiten in Farbe, Deckkraft oder Reflektionsmuster können darauf hinweisen, dass der Hersteller bei der Produktion gespart hat. Schaut also beim Prüfen der Geräte in eurem Einkaufswagen lieber genau und bei ausreichend (Tages)licht hin.

Screenprint

Mit Screenprint bezeichnet man die Bedruckung der Oberfläche eines Gerätes mit Hinweisen zur dessen Benutzung. Neben den offensichtlich wichtigen Punkten wie Kontrast, Farbe und Größe der Beschriftung ist auch die Haltbarkeit ein nicht zu verachtender Faktor. Es gibt auf dem Markt einige Geräte, deren Screenprint nicht mal den Fingernagel-Kratztest übersteht.

In der Massenproduktion ist das Aufbringen des Screenprints ein teilweise schwer zu kontrollierender Vorgang. Je nach verwendeter Technik kann es beispielsweise zu Blasen oder anderen Verunreinigungen in der Farbe kommen. Ein genauer Blick lohnt sich also, denn wer will schon ein klassisches Montagsgerät.

Standfüße

Im Bereich der Standfüße gibt es große Unterschiede in der Philosophie der Hersteller. Lange Gummi-Pads mit viel Auflagefläche helfen beim Stabilisieren des Gerätes und unterstützen den sicheren Stand auf leicht unebenen Untergründen. Als Paradebeispiel geht hier Novation voran. Die Engländer haben einige ihrer Produkte mit farbenfrohen, komplett gummierten Böden ausgestattet.

Natürlich werden Standfüße niemals ein Killer-Kriterium für die Kaufentscheidung sein. Dennoch empfehlen wir, euch vor dem Kauf Gedanken zu machen, wo ihr das Gerät platziert. Mit etwas Geschick und dem richtigen Material ist es natürlich auch möglich, Standfüße in der gewünschten Form nachzurüsten.

Gehäusefeatures

Der Begriff Gehäusefeatures bezeichnet alle Formeigenschaften des Gehäuses, die dem Nutzer einen praktischen Mehrwert bieten. Hierzu zählen beispielsweise Griffe, das Kensington Lock, angewinkelte Gehäuse, Logos oder Markierungen. In vielen Fällen sind die Features clever versteckt und fallen nur bei genauem Hinsehen als solche auf.

Ein perfektes Beispiel für clevere Gehäusefeatures ist der Native Instruments Kontrol S4 Mk2 DJ Controller. Durch Einkerbungen auf der Oberfläche wird der Nutzer dabei unterstützt, die verschiedenen Funktionsbereiche des Gerätes auseinanderzuhalten.

Solltet ihr euer Gerät vor unberechtigten Zugriff schützen wollen, ist seit jeher das Kensington Lock die erste Wahl. Bitte prüft durch einen Blick in das Lock, ob hinter der Aussparung in der Oberfläche ein zusätzliches stabilisierendes Metallelement im Gehäuse angebracht ist. Einige Hersteller sparen hier und integrieren lediglich ein Loch in passender Größe. Obwohl der Kensington Adapter perfekt passt, kann er einfach aus dem Gehäuse gebrochen werden.

Ein kleines Detail, das großes Understatement im Designprozess zeigt, ist ein „schraubenloses“ Gehäuse. „Schraubenlos“ ist hier nur im übertragenen Sinne gemeint, wenn das Gerät mit wenig oder keinen sichtbaren Schrauben am Gehäuse auskommt.

Gehäuselos & DIY

Für die Sparfüchse unter euch gibt es verschiedene Hersteller, die alternative Wege in der Wahl ihrer Gehäuse gehen. So verzichten zum Beispiel Modal oder Teenage Engineering in einigen ihrer Designs komplett auf Gehäuse. Dadurch kann der Verkaufspreis der Produkte auf ein Minimum gesenkt werden. Das sieht nicht nur verdammt cool aus, sondern funktioniert auch super.

Da grundsätzlich sehr niedrige Spannungen anliegen, ist das Ganze natürlich vollkommen sicher. Wie sonst würde ein Hersteller die Lizenz bekommen, ein elektronisches Gerät in Europa zu verkaufen?

Im DIY-Bereich finden sich Geräte, deren Gehäuse auch gleichzeitig die Versandverpackung ist oder gar erst im 3-D Drucker gedruckt werden müssen. Generell ist anzumerken, dass Gehäuse aus Pappe oder Papier nur eine begrenzte Lebenszeit haben. Der ökologische Effekt ist auch nicht gegeben. Die Geräte weisen eine meist kürzere Lebenszeit auf als Produkte mit stabilen Gehäusen und landen so schneller im Ozean.

Stabilität von Ports und Boards

Ein oft übersehenes Qualitätsmerkmal ist die Stabilität und Position der internen PCBs. Jeder von euch kennt sicherlich den klassischen Anblick von Steckplätzen, die nicht firm zu ihrer Bohrung im Gehäuse sitzen. Hier zeigt sich, wie gut Hardware- und PCB-Design in der Entwicklung zusammen gearbeitet haben – Millimeterarbeit.

Oft unterliegen Anschlüsse großen physischen Kräften. Um diese zu kompensieren, können besonders stark belastete Anschlüsse zur Erhöhung der Stabilität im Gehäuse verankert werden.

Ein perfektes Beispiel für einen zu stabilen Port lieferten vor einigen Jahren ein paar Brands, deren Namen an dieser Stelle nicht genannt werden. Nach Problemen mit USB-Kabeln, die durch Vibration von den Audiointerfaces getrennt wurden, beschloss man, die USB-Anschlüsse zu überarbeiten. Die neuen knallorangen USB-Buchsen aus dem Land der aufgehenden Sonne waren um ein vielfaches stabiler. Die durch sie weitergeleitete Kraft sorgte aber dafür, dass reihenweise Buchsen aus den Gehäusen brachen. Das Fehlen von clevererem Support im Gehäuse führte dazu, dass sich die Lötverbindungen zum Mainboard lösen konnten.

Solltet ihr also mit eurem Gerät „on the road“ gehen wollen, dann empfehlen wir euch einen Blick auf die Steckverbindungen und deren Stabilität zu werfen.

Auch die Boards in den Geräten benötigen ausreichende Stabilität in ihrer Verbindung mit dem Gehäuse. So kann man bei einigen Geräten beim Betätigen von Encodern, Buttons oder Fadern spüren, wie diese unter dem Druck der Hände nachgeben. Was hier nachgibt, ist nicht die Komponente selbst, sondern das PCB. Das wirkt sich negativ auf die Lebenserwartung des Gerätes aus. Ein gebrochenes PCB entspricht im Normalfall einem Totalschaden.

Factory Peek: Injection Moulding

Der Herstellungsprozess von Gehäuseteilen

In diesem Factory-Peek möchte ich euch zeigen, wie die Gehäuse der meisten Unterhaltungselektronik-Produkte hergestellt werden. Der hierfür verwendete Prozess nennt sich im Englischen „Injection Moulding“. Man kann den Begriff mit dem deutschen Wort „Spritzformung“ übersetzen.

Der Ausgangsstoff für den Prozess sind kleine Kügelchen aus Thermoplastik, die Pellets genannt werden. Diese werden über ein Transportsystem in eine Heizung geleitet und dort soweit erhitzt, dass sie zu einer flüssigen Masse verschmelzen.

Diese wird in eine große zweiteilige Gussform aus Metall weitertransportiert. Mittels Druck, verursacht durch nachfließendes Wasser oder Gas, wird so der Hohlraum zwischen den zwei Teilen der Gussform komplett mit flüssigem Plastik gefüllt. Nach dem Abkühlen mittels Wasser, das durch Kanäle in der Form geleitet wird, trennt man die zwei Teile der Form. Übrig bleibt der Rohling des Gehäuses.

In einem letzten Schritt werden überflüssige Reste, genannt Pins, vom Rohling entfernt. Die Gussformen, im Fachjargon als „Tool“ bezeichnet, nutzen sich mit der Zeit ab und sind extrem teuer in der Herstellung. Wirtschaftlich kann deswegen nur in großen Stückzahlen gearbeitet werden. Für den kompletten Prozess wird je nach Komplexität des Teils eine Zeit zwischen 5 und 40 Sekunden benötigt. Die Genauigkeit, die mit diesem Prozess erreicht werden kann, beträgt bis zu 0,1 mm.

Product Peek: Customsynth UK

Gehäuserestauration DeLuxe

Im zweiten Peek möchte ich ein Ein-Mann-Unternehmen von der Insel, auf der es ständig regnet, vorstellen. Seit vielen Jahren lässt Jeff Toman von Customsynth alte Schätze in neuem Glanz erstrahlen.

Der erste von Jeff restaurierte Synthesizer war ein Nord Electro 2, dessen knalliges Rot dem Besitzer für den Einsatz in einem Orchester einfach zu auffällig war. Auf das Projekt folgten unzählige weitere mit Produkten verschiedenster Hersteller. Zu den Geschäftskunden zählen nicht nur Privatpersonen, sondern auch große Firmen wie Novation oder Native Instruments. Für Letztere hat Jeff viele Jahre die Customized Maschine Controller produziert. Andere große Kunden waren zum Beispiel die Kaiserchiefs, The Streets, Chromeo oder The Chemical Brothers.

In Handarbeit werden die Geräte zerlegt, gereinigt, gesandstrahlt und danach lackiert. Die Screenprints werden aufwändig in einer CAD-Software gestaltet und von einer spezialisierten Firma gedruckt. Die Jungs haben früher die JoeMeek Geräte produziert, wissen also genau, was sie tun.

Die Designs werden komplett nach Kundenwünschen erstellt. Hier scheint einfach alles möglich. Und für jeden, der am Ende noch ein T-Shirt möchte, das ihn mit seinem Lieblings-Synth verbindet, hat Jeff mit Sicherheit ein passendes Logo-Shirt in seinem Online-Shop zur Verfügung.