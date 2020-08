Synthesizer Kolumne von Erik Steckmann: Prozessoren

Episode 2: The ghost in the shell - Prozessoren

Vorwort zur Serie

Worte wie Firmware, High-End oder Usability sind in aller Munde. In der Flut von auf dem Markt auftauchenden Geräten und Herstellern wird es zusehends schwieriger, Kaufentscheidungen zu treffen. Neben der Konsultation von externen Quellen wie zum Beispiel AMAZONA.de oder den Produktseiten der Hersteller ist jeder Käufer gut beraten, sich auch ein eigenes Bild über die angebotenen Produkte machen zu können. Doch leichter gesagt als getan. Denn wie genau erkenne ich, ob ein Produkt gut ist oder ob ich ein spezielles Feature brauche?

Mit der folgenden Serie möchte ich euch ein Werkzeug zur Hand geben, das euch bei genau diesen Fragen helfen soll. Einfach und anschaulich in der Sprache der Benutzer erklärt, werde ich verschiedene Bereiche der Produktqualität beleuchten.

Neben den harten Fakten erwarten euch interessante Einblicke in Aufbau und Funktion von Controllern, Synthesizern und anderen elektronischen Musikinstrumenten. Dazu gibt es Anekdoten aus der ein oder anderen Entwicklungsabteilung und Einblicke in die Herstellungs- und Gestaltungsprozesse verschiedener Produkte.

Folge 1 dieser Serie findet ihr HIER.

Vorwort des Autors zu „The ghost in the shell – Prozessoren“

In einer Welt der digitalen Geräte verfügen selbst die Einfachsten eben dieser über Prozessoren. Oft missachtet und von Herstellern selten erwähnt, stellen sie dennoch das Herzstück von vielen der Lieblinge in eurer Gear-Sammlung dar.

In Teil 2 meiner Kolumne werde ich euch also einen Einblick in das Herz der meisten Synthesizer geben. In den Peeks zeige ich euch, wo die Reise hinführt und erzähle eine nicht gruselige Geistergeschichte über ein frühes Stadium der Synthesizerentwicklung.

This is where we coming from

Ursprünge der Digitaltechnik in der Musikelektronik

In der Frühzeit der Synthese war die Klangerzeugung vollkommen analog. Dies begründet sich, völlig logisch, in der fehlenden Existenz digitaler Technologie und vor allem digitalen Signalprozessoren, kurz DSPs.

Die ersten Schritte auf dem Gebiet der digitalen Synthese wurden mit gewöhnlichen Computern durchgeführt. So sicherte sich Yamaha im Jahre 1973 das Patent auf den Algorithmus der FM-Synthese. Von dort an sollte es noch einige Jahre dauern, bis Yamaha das Konzept in ein verwertbares Produkt ummünzen konnte.

Den ersten kommerziellen digitalen Synthesizer veröffentlichte die Konkurrenz von Casio. Im Jahre 1979 veröffentlichten die Japaner den VL1 zu einem Kampfpreis von 69,99 $ (ein AMAZONA.de Test folgt bald). Ein Jahr später ging auch Yamaha mit dem GS-1 an den Start. Dieser kostete mit ungefähr 16.000 $ etwas mehr als der VL1. Weitere Geräte der gleichen Zeit, die Geschichte schrieben, waren das Fairlight CMI und das NED Synclavier.

Frühe digitale Synths verwendeten festverdrahtete digitale Bauteile und verzichteten auf intelligente Prozessoren und die damit verbundene Architektur aus RAM und ROM. Der neben den frühen Problemen digitaler Synthese größte Nachteil der damaligen Zeit war der extrem hohe Preis der Produkte. Dies sollte sich im Jahre 1983 ändern, als Yamaha mit dem DX7 das (vorzeitige) Ende der Heydays der frühen analogen Synthesizer einleitete. Neben dem niedrigen Preis war die Technologie des Key-Scalings ein maßgeblicher Fortschritt auf dem Weg zu heutigen digitalen Synths. Ab hier ist die Geschichte schon oft erzählt worden, also lasst uns direkt zum Kern des Artikels springen.

Size does matter!

Wie wichtig ist Prozessorleistung im Alltag?

Im Gegensatz zu Computersystemen und in neuster Zeit auch Smartphones und Tablets wird Prozessorleistung in der Welt der Synthesizer und Sampler nur in sehr seltenen Fällen als direktes Verkaufsargument vermarktet. Das liegt daran, dass es für den Konsumenten schwierig ist, einen Zusammenhang zwischen Prozessorleistung und Klangqualität zu erkennen. Dieser ist in vielen Fällen auch gar nicht gegeben. Die einzige Anforderung ist, dass die vorgegebenen Aufgaben ohne Probleme erfüllt werden können.

In Abhängigkeit von der Systemarchitektur eines Gerätes verändert sich der Bedarf an Prozessorleistung im Laufe der Lebenszeit meist nur sehr wenig. Das eine oder andere Firmware-Update wird die Belastung des Prozessors eventuell etwas erhöhen. Eine sich schleichend einstellende Inkompatibilität zu Software, wie sie aus der Computerwelt bekannt ist, ist normalerweise ausgeschlossen.

Take what you want

Dynamische Leistungsverteilung und ihre Vorteile

Besonders in Workstations, Grooveboxen und all-in-one Geräten, die oftmals liebevoll als „eierlegende Wollmilchsau“ bezeichnet werden, ist es sinnvoll, Prozessorleistung frei und dynamisch zuzuweisen. So sind beispielsweise bei der Korg Electribe 2 Serie Stimmen und Effekte nicht mehr fest an Spuren oder Busse gebunden, sondern können frei zugewiesen werden. Dies erweitert die Freiheit für den Nutzer in einem eigentlich geschlossenen System erheblich.

Das System kann sogar clever auf MIDI-Controller angewendet werden. So gaben schon in den frühen 2000er-Jahren die Ingenieure von Jazzmutant ihren Kunden die Möglichkeit, Controller-Oberflächen frei zu definieren. So wurde im Optimalfall die maximale Leistung der Prozessoren ausgenutzt.

Das Konzept wurde vor nicht allzu langer Zeit von Percussa auf die Spitze getrieben. Das Eurorack-Modul „SSP“ (Abkürzung für „Super Signal Processor“) wartet mit einem Arsenal an Ein- und Ausgängen, kombiniert mit einem Cortex A17 Prozessor, auf. Dieser leistet unglaubliche 4x 1,8 GHz und verfügt neben 2 GB RAM über ein 1600 x 480 Pixel großes Display. Mit dem fortschrittlichen Betriebssystem ist es dem Nutzer möglich, sich aus vorgegebenen Modulen nahezu jede vorstellbare Anwendung frei zu konfigurieren. Ein Desktop-PC im Eurorack, der wirklich keine Wünsche offen lässt – außer vielleicht einen bezahlbaren Preis.

Auf den ARM genommen

Die All-Star-Prozessoren der Cortex M Serie

Die am meisten verwendeten Prozessoren in gegenwärtiger Musikelektronik, vom Synth bis zum Effektpedal, tragen die Bezeichnungen M4, M7 oder M8. Die 32-Bit-Prozessoren bieten Taktraten zwischen 200 und 800 MHz. Die auf den ersten Blick gering erscheinende Leistung reicht in den meisten Fällen aus, die Geräte mit genug Performance zu versorgen, um die gegebenen Aufgaben zu erfüllen.

Die Prozessoren der japanischen Firma ARM stammen aus der Klasse der RISC-Prozessoren. RISC steht für „Reduced Instruction Set Computer“. Simpel gesagt, ein Prozessor mit einem auf spezielle Anwendungen reduzierten Befehlssatz. Der große Vorteil ist neben der günstige Herstellung und dem damit verbundenen niedrigen Preis vor allem der niedrige Stromverbrauch und die einhergehende geringe Wärmeentwicklung. Dies stellt für die meisten Spezialanwendungen ein Kernfeature dar.

Umgesetzt wird die Technologie von verschiedensten Lizenznehmern wie zum Beispiel Infineon, Texas Instruments oder Freescale. Eine Einheit kostet im Einkauf zwischen 8 Euro und 30 Euro. Natürlich sinkt der Preis mit der Menge der gekauften Prozessoren und ermöglicht es den Herstellern, relativ kostengünstig zu produzieren.

Analog purism

Prozessoren in analogen Synthesizern

Everything is digital today – oder doch nicht? Heutzutage findet sich Digitaltechnik in nahezu jedem Synthesizer auch denen, die als „fully-analog“ betitelt werden. In den meisten Fällen versteckt sich unter der Haube ein Hybridsystem aus analogen und digitalen Komponenten. So sind beispielsweise Hüllkurvengeneratoren, Sequencer und andere Modulationsquellen meist digital ausgeführt. Dies bringt eine Menge Vorteile, schreckt aber auch den ein oder anderen Puristen ab.

In nahezu allen Designs sind die Benutzeroberflächen digital kontrolliert. Hier arbeiten teilweise sehr günstige Prozessoren daran, die Werte der Tasten und Potentiometer auf der Oberfläche abzunehmen und in analoge Spannungen umzuwandeln. Die so gewonnen Daten werden dann an die analogen Komponenten auf dem PCB weitergegeben. So ist es erst möglich, Patches speichern zu können. Eine Funktion auf die heutzutage niemand mehr verzichten kann. Total Recall!

Design Peek: The future is now

Moderne FPGAs und ihre Möglichkeiten

Mit FPGA werden in der Fachsprache spezielle ICs (integrierte Schaltkreise) bezeichnet, die auf den wenig flutschigen Namen „Field Programmable Gate Array“, auf Deutsch, programmierbare Logikgatter, hören.

Bei FPGAs handelt es sich um extrem leistungsfähige, sehr spezielle Hardware-Bauteile, die in jüngster Zeit auch für Audiosynthese verwendet werden. Die Technologie an sich ist nicht neu, doch wie so oft führt die clevere Anwendung zu neuen Produkten.

Ein Paradebeispiel und einer der ersten Synths, die auf FPGA basierende Oszillatoren setzen, ist der Novation Peak. Das Team um Synthdesigner-Legende Chris Hugget hat mit dem Design von Peak dem schlechten Ruf von digitalen Oszillatoren endgültig ein Ende gesetzt.

Durch die extrem hohe Taktrate, die mit FPGA Technologie erreicht wird, ist es möglich, analoge Schwingungsformen mit einer derart hohen Auflösung abzubilden. So lassen sich diese klanglich nicht mehr von „echten“ analogen Schwingungsformen unterscheiden. Der große Vorteil ist die extreme Genauigkeit, mit der die Wavetables aus dem Speicher in die analoge Welt „übersetzt“ werden. So beherbergt Peak einige grundlegende Schwingungsformen, die bereits völlig ohne Processing wie komplettes Patches anderer Synthesizer klingen.

In der Zukunft wird die Technologie sicherlich von vielen anderen Herstellern adaptiert und die klangliche Bandbreite moderner Synthesizer maßgeblich erweitert. Auf zu neuen Ufern!

Development Peek: Scary monsters and nice Steins

Frankenstein Prototypen in der Produktentwicklung

Im zweiten Peek möchte ich euch einen kleinen Einblick in die Entwicklung von Synthesizern geben. Eine der ersten Herausforderung für Entwicklungsteams ist eine sogenannte Machbarkeitsstudie. Die Entwickler müssen hier beweisen, dass es grundsätzlich überhaupt möglich ist, die vom Designteam erdachten Konzepte technisch umzusetzen.

Da in diesem frühen Stadium der Entwicklung natürlich noch keine anderen Prototypen vorliegen, erweist sich diese Beweisstellung oftmals als schwierig. Das größte Problem hierbei ist die Zeit, die die Erstellung eines echten Prototypen-PCB benötigen würde. Der frühe Vogel fängt den Wurm.

Eine clevere Lösung des Problems ist in vielen Fällen ein sogenannter Frankenstein-Prototyp. Die Legende vom Monster Frankenstein beschreibt ein Wesen, das aus Teilen anderer Wesen zusammengesetzt wurde. Und genau das ist ein Frankenstein-PCB. Zusammengesetzt aus einen PCB von einem anderen, oft ähnlichen Gerät, kombiniert mit einer modifizierten oder neu erstellten Firmware entsteht eine Urversion der neuen Idee. So ist es möglich, Funktionen sehr früh und extrem kostengünstig im Entwicklungsprozess zu testen.

Leider sind diese Prototypen meistens wesentlich weniger spektakulär, als man das von einem echten Monster Frankenstein erwarten könnte. Gar nicht so gruselig.