Synthesizers.com im VCV Rack, Software-Module

Kostenlose Module im Moog-Stil

22 Module Synthesizers.com, aka Dotcom, dem Hardware-Spezialisten für 5U-Module,wurden mit der Hilfe des Software-Spezialisten Vult für das VCV Rack portiert. Damit stehen die modernen Versionen von Modulen nach dem Vorbild der Moog 900-Series nun auch in dem beliebten Software-Modularsystem zur Verfügung – und das sogar kostenlos!

Synthesizers.com im VCV Rack

Die Module mussten nicht nur von Hard- zu Software werden, sondern auch auf die Proportionen des an das Eurorack angelehnten VCV Racks angepasst werden, also von echten 5 HE auf virtuelle 3 HE.

Die Module von Synthesizers.com halten sich meist sehr dicht an den Vorbildern von Moog. So finden sich auch echte Klassiker wie die Fixed Filter Bank oder der Sequential Controller wieder, wenn auch mit leichten Abwandlungen gegenüber den Originalen.

Hinzu kommt, dass einige der Software-Versionen der Module, wie zum Beispiel Oszillatoren und Filter, auf Polyphonie ausgelegt sind, womit sie bei der Ansteuerung über MIDI oder einen polyphonen Sequencer ganz neue Möglichkeiten gegenüber ihren Hardware-Pendants bieten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten.

Folgende Synthesizers.com-Module sind für das VCV Rack verfügbar:

• Q105 Slew Limiter

• Q106 Oscillator

• Q107 State Variable Filter

• Q108 Amplifier

• Q109 Envelope Generator

• Q110 Noise

• Q111 Pan / Fade

• Q112 4 Channel Mixer

• Q115 Reverb

• Q117 Sample & Hold

• Q119 Sequential Controller

• Q123 Standards (Voltage and Frequency)

• Q125 Signal Processor

• Q127 Fixed Filter Bank

• Q128 Switch

• Q130 Clipper

• Q147 Distribuitor

• Q167 Low Frequency Oscillator

• Q171 Quantizer Bank

• Q173 Gate Math

• Q174 MIDI Interface

• Q962 Sequential Switch

Außerdem sind noch zwei Blindplatten verfügbar. Die Module von Synthesizers.com stehen registrierten VCV-Nutzern ab sofort zum Download zur Verfügung.