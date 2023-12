Richtig(e) Stimmung im System

synthesizers.com, aka dotcom, stellt mit dem Modul Q190 Triple Tuner einen dreifachen Tuner für sein Modularsystem im MU-Format (Moog) vor. Eine sinnvolle Erweiterung, denn ein Tuner ist für den Modularisten genauso nützlich wie für den Gitarristen.

synthesizers.com Q190, Triple-Tuner im MU-Format

Das Modul beherbergt drei unabhängige Tuner mit je einem eigenen, gepufferten Eingang, an denen Oszillatoren oder ähnliche Signalgeber angeschlossen werden können. Der Tuner zeigt die Tonhöhe mit seinem Buchstaben an. Die jeweilige Verstimmung wird mit einem LED-Kranz dargestellt. Bei Rot liegt der Oszillator noch entsprechend weit neben der richtigen Stimmung, bei Grün hat man die betreffende Tonhöhe erreicht.

Mit einem Druck auf den Ring, der sich um die Anzeige befindet, kann der Tuner abgeschaltet werden, was sich zum Beispiel bei einer laufenden Sequenz anbietet. Mit einem Doppelklick kann der Tuner in der Referenzstimmung zwischen 430 und 449 Hz umgeschaltet werden.

Wenn der Tuner mit den dotcom-Oszillatoren Q160 bzw. Q160a verwendet werden soll, können die drei Buchsen gegen Schaltbuchsen getauscht werden. Über eine zweiadrige Verbindung lassen sich die Oszillatoren dann direkt auf der Platine des Q190 anschließen. Diese Verbindung wird über die Schaltbuchsen aufgetrennt, sobald man eine andere Signalquelle am Eingang patcht.

Das Modul kann auch für kompatible MU-Systeme anderer Hersteller verwendet werden. Hier muss ggf. die direkte Verbindung zwischen Oszillator und Q190-Platine von Hand gelötet werden.

Das Modul synthesizers.com Q190 Triple Tuner kann ab sofort bestellt werden. Der Preis beim Hersteller beträgt 300,- US-Dollar zzgl. Versand und Importkosten.