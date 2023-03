Neue RGB-Engine, besserer Piano Sound?

Lange Zeit war es ruhig um die Synthogy Software-Pianos. Unsere Tests aus den Jahren 2011 und 2013 haben schon einige Jahre auf dem Buckel, doch bisher gab es keinerlei Anzeichen, dass Synthogy seine Software-Pianos mit einem Update versehen würde. Nun ist es aber soweit und die US-amerikanische Firma bietet mit Synthogy Ivory 3 ein Major-Update für sein virtuelles Piano vor.

Synthogy Ivory 3, Software-Piano

Synthogy legt die Messlatte für das neue Ivory 3 Piano recht hoch an und spricht in der offiziellen Pressemeldung von „bahnbrechenden Technologien und Funktionen“. Herzstück des Software-Pianos ist die neue RGB-Engine, die ausdrucksstarke neue Funktionen ermöglichen soll, die sich wie eine Modellierungstechnologie verhalten und dennoch einenn komplexen, reichhaltigen und realistischen Klang von real aufgenommenen akustischen Instrumenten bieten soll.

ANZEIGE

Zu den wichtigsten Funktionen der RGB-Engine gehört „Ivory 3’s Continuous Velocity to Timbre“. Die Beschränkungen von Velocity-Layern oder -Ebenen sollen damit der Vergangenheit angehören. Continuous Velocity bietet eine Echtzeit-Änderung von Velocity zu Timbre bei jeder Anschlagsdynamik. Egal, ob ein Controller 127 Werte von MIDI 1.0, 16.384 Werte mit MIDI (CC88) Velocity Extension oder 65.536 Velocity-Werte MIDI 2.0 16 Bit Hi-Resolution sendet, Ivory 3 bietet laut Entwickler endlos weiche Velocity-zu-Timbre-Änderungen für jeden gesendeten Wert.

Hinzukommen die weitergehenden Features wie Dynamic Shift (bietet eine feine Kontrolle über Hi-Resolution Velocity to Timbre Reaktion), Hammer Strength (verändert den Charakter des Klavieranschlags von weich bis hart), Enhanced Sympathetic Resonance und Sustain Resonance (Harmonic Resonance Modeling auf Steroiden, mit mehr harmonischen Obertönen und dynamischer Kontrolle).

Die neue Plattform-Architektur von Ivory 3 beinhaltet auch mehrere Mikrofon-Perspektiven, mit mehreren Nah-, Mittel-/Seiten- und Umgebungsperspektiven. Jedes Stereo-Mikrofonset ist auf Knopfdruck einsatzbereit und jedes Mikrofon kann in Echtzeit über das neue virtuelle Mischpult der Software geroutet, gemischt und bearbeitet werden. Jeder Stereokanal des Mischpults verfügt über einen eigenen Trim, Gain, Polaritätsumkehr, 3-Band-EQ, Kompression, Ambience, Chorus/Delay, Balance, M/S-Bearbeitung, Bus Sends sowie mehrere Signalwege für parallele Bearbeitung und mehr!

Ivory 3 enthält außerdem neue Synth-Layer, darunter ein Ensemble Strings Sample von Audio Bro. Zusätzliche Synth-Layer-Funktionen wie die Steuerung der Hüllkurve (Envelope Attack) wurden der Sektion hinzugefügt, ebenso wie ein eigener Kanal im Mixer für die Bearbeitung des Synth-Layers mit dem vollen Umfang der Kanalmischung und Effekte.

Alle diese Funktionen sind über die neue grafische Benutzeroberfläche von Ivory 3 zugänglich. Die grafische Benutzeroberfläche von Ivory 3 wurde von Grund auf neu gestaltet. Ivory 3 bietet außerdem eine neue, vereinfachte Preset-Struktur, die das Speichern und Abrufen benutzerdefinierter Presets erleichtern soll.

ANZEIGE

Was in Ivory 2 noch separate Presets für Programme, Effekte und Sessions waren, ist nun in einem einzigen Design-Preset zusammengefasst. Gleichzeitig unterstützt die Ivory 3-Engine alle alten Ivory II-Presets und -Bibliotheken und ist somit vollständig rückwärtskompatibel!

Die klangliche Basis des neuen Ivory 3 German D ist wieder ein Steinway D Concert Grand Piano, der Konzerthalle Le Domaine Forget de Charlesvoix aufgezeichnet wurde. Man setzte dabei auf das gleiche Team und denr gleichen Veranstaltungsort, in dem auch der Ivory II American Concert D entstand.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der Ivory 3 German D ist ab sofort zum Preis von 259,- Euro im Handel erhältlich. Aktuell leider nur für Mac-Betriebssysteme, eine Windows-Version soll in Kürze folgen.