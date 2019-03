Synthplex Festival in Burbank 28.-31. März

"All Things Synthesizer"

Wenn im Mai schon die Welt nach Berlin zur Superbooth kommt, ist es doch nur fair, über ähnliche Events andersowo in der Welt ebenso informieren. Vielleicht mag sich auch der eine oder andere Leser zu einem Last Minute Trip nach Kalifornien zum Synthplex Festival entschließen?

Das von Michael Boddicker und Michael Learmouth organisierte Synthplex Festival findet vom 28. bis 31. März zum ersten Mal statt. Austragungsort ist das „Los Angeles Marriott Burbank Airport Hotel & Convention Center in Burbank, CA“. Ähnlich wie bei der Superbooth fokussiert sich diese Gear Expo auf Hardware, Software und Modular-Synthesizer, ein „Pop-Up Synth Museum“ sowie DJ-Equipment, Pedale und mehr. Begleitend zu den Ausstellern wird es Live-Performances, Workshops und Seminare geben. Das Motto lautet: „All Things Synthesizer“.

Viele bekannte Namen der Electronic-Szene haben ihre Teilnahme zugesagt. Am Samstag wird bei einem (begrenzt zugänglichen) „Gala Dinner Banquet“ Thomas Dolby auftreten.

Auf zwei Bühnen wird es jeden Abend Live-Auftritte von Synthesizer-Acts geben. Ein Höhepunkt ist die erstmalige Duo-Performance von von Mark Isham und Vinnie Colaiuta (u. a. Drummer bei Frank Zappa, Jeff Beck, Herbie Hancock). Als weitere Acts sind von den Veranstaltern folgende Künstler angekündigt:

BT (Fast & Furious, Laura Croft: Tomb Raider, David Bowie), Robot Nature, Fartbarf, Kitty Spit, Duque & DiPrima, Lucky and Love, JVMIE, Reinhold Heil & Michael Levine, Henry Diltz, Duque DiPrima, Lisa Bella Donna, Sarah Belle Reid, Roel Reine, Jack Hertz, Kurt Kurasaki, POB, Collin Russell, The Unique Molecule, KRAN, Eightch, MadDaddies, Forward, SYMBION PROJECT, The Volt Per Octaves, Dudadius, Breath of Life Worship Singers, Doug Lynner, Sinedrifter, Faraday Cage, Jesse Nason, Qrux, Rychard Cooper, Som Shankar, univac, Nasty Nachos, Kazike, Gert Jalass, Yumi Iwaki, Pablo Perez, Surfin Kangaroo Studio, James Bernard (featuring Cynthia from Awakened Souls), Jörg Schaaf, Galecstasy, SHIRO, Keytar Jeff.

Für die Seminare konnten ebenso bekannte Teilnehmer gewonnen werden: Allee Willis, Dave Smith (Sequential), Germaine Franco, Craig Anderton, Shelly Peiken, Harold Faltermeyer, Russell Brower, Guy Moon, Fletcher Beasley, Javad Butah, Lawrence Grey, Chuck Jonkey, Alan Howarth, Gerd Peun.

Für die, die nicht vor Ort sein können, überträgt der Streaming-Sender Dublab (www.dublab.com) täglich fünf Stunden lang Eindrücke von der Synthplex mit verschiedenen Gesprächspartnern.