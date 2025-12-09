System80 880 Desktop, Analog Drum Machine

Standalone-Version des 808-Clones

Lange war es geplant, aber nun ist die Drum Machine System80 880 Desktop verfügbar. Wie die Eurorack-Version handelt es sich um einen Clone des analogen Drum-Klassikers Roland TR-808, ist allerdings erheblich kompakter und sogar etwas günstiger als das 880 Eurorack-Pendant.

System80 880 Desktop – TR-808 im Kleinformat

Das Standalone-Gerät 880 Desktop ist mit dem Eurorack-Modul 880 funktional und technisch identisch. Bislang gab es ein kleines Case für das Modul, um es auch ohne ein Eurorack-System nutzen zu können. Die Desktop-Version ist mit einem richtigen Gehäuse versehen und muss nicht erst extra eingebaut werden.

Das 880-Drumkit besteht aus insgesamt 16 Sounds. Sechs davon sind einzelne Instrumente, 10 weitere werden jeweils zwischen zwei Varianten umgeschaltet: 3x Tom/Conga, Rim/Clave, Maracas/Clap. Das heißt, dass nur 11 Drums gleichzeitig genutzt werden können, was jedoch dem Original entspricht. Ebenso sind die wenigen Sound-Parameter und die Level-Regler wie beim Vorbild angeordnet.

Der Sequencer kann 12 Bänke mit je 16 Patterns speichern. Ein Pattern hat eine Länge von bis zu 32 Steps sowie 12 Spuren, 11 für Drums und eine für den globalen Accent. Zusätzlich sind die Funktionen Shuffle und Roll vorhanden.

Die Drums können auch über den MIDI-Eingang (DIN) getriggert werden. Es gibt 11 Einzelausgänge und einen Main-Ausgang, alle im 3,5 mm-Format. Zusätzlich sind zwei zuweisbare Trigger-Ausgänge vorhanden. Die Drum Machine kann über MIDI-Clock, DIN-Sync oder Clock-Impulse synchronisiert werden.

System80 880 Desktop wird vorerst über ausgewählte Händler vertrieben. Vorbestellung beim Hersteller sind möglich und werden voraussichtlich ab Januar 2026 verfügbar sein. Der Preis beträgt 795,- US-Dollar.