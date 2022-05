t.akustik HMF-60, Absorber fürs Tonstudio

Schicke Absorber fürs Homestudio

Die Firma t.akustik erweitert mit dem HMF-60 sein Portfolio an dekorativen Absorbern. Egal ob im Tonstudio, Proberaum, in Besprechungsräumen oder im Homeoffice, mit den HMF-60 Absorbern sieht die Verbesserung der Akustik auch noch schick aus. In den drei Farben Halifax Oak, WH und White Wood ist der Absorber ab sofort erhältlich.

t.akustik HMF-60

Die Absorber bestehen aus einseitig beflocktem und gehärtetem Polyurethan-Weichschaumstoff und bieten eine Rohdichte von 25 kg/m³. Flammhemmend sind sie nach WVSS 302, bieten also eine Brennrate von <100 mm pro Minute.

ANZEIGE

Der Rahmen der t.akustik HMF-60 Absorber besteht aus einer 3 mm HDF-Platte, die Maße belaufen sich auf 600 x 600 x 80 mm. Mit 1,6 kg sind die dazu recht leichtgewichtig.

Jedes Set besteht aus zwei Absorbern und kostet 99,- Euro.

ANZEIGE

Hier die Fakten im Überblick:

ideal für Tonstudios, Homestudios, Podcast- und Streaming-Räume, Proberäume, Hifi und Heimkino Anwendungen, Büros sowie Call Center (bei denen DIN 4102 B3 ausreichend ist)

Material: einseitig beflockter, gehärteter Polyurethan-Weichschaumstoff

Rohdichte 25 kg/m³

Stauchhärte bei 40 % Verformung 6,0 ± 0,5 kPa

Zugfestigkeit min. 100 kPa

Bruchdehnung min. 80 %

flammhemmend nach MVSS 302 (Brennrate < 100 mm / Min.) entspricht nach DIN 4102 B3 (brennbar)

3 mm HDF Platte beidseitig furniert mit CPL Laminat

Abmessungen (B x H x T): 600 x 600 x 80 mm

Plattenstärke: 80 mm

Gewicht: 1,6 kg

Farbe: Weiß Dekor

Set beinhaltet 2 Module

Auch in Homestudios und Proberäumen wird heutzutage ja viel auf die Optik geachtet. Da passen die neuen HMF-60 Absorber von t.akustik vermutlich gut ins Bild.