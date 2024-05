t.akustik PET Vocal Booth, mobile Gesangskabine

Mobil aufnehmen in der mobilen Kabine

t.akustik erweitert mit der t.akustik PET Vocal Booth seine Akustikmodul-Palette um eine mobile Aufnahmekabine. Egal ob Sprache oder Gesang, die PET Vocal Booth lässt sich im Handumdrehen aufbauen und ist entsprechend in kürzester Zeit einsatzbereit.

t.akustik PET Vocal Booth

t.akustik setzt bei seiner neuen Vocal Booth auf das leichte Material PET, so dass die gesamte Gesangskabine gerade einmal 29 kg auf die Waage bringt. Die Außenmaße belaufen sich auf 206,5 x 110 x 110 cm (HxBxT). Innen drin ist immerhin 100 x 100 cm Platz, bei einer stolzen Höhe von 204 cm, so dass auch größere Menschen darin angenehm stehen können. Dank eines einfachen Stecksystems lassen sich die einzelnen Elemente der Kabine schnell und einfach zusammenbauen, so dass sich die Vocal Booth neben einem stationären Einsatz auch mobil einsetzen lässt.

Innerhalb der Kabine gibt es eine Ablage mit einer Größe von 40 x 40 x 30 cm, worauf ein Laptop, Texte oder Noten Platz finden können. Alternativ gibt es auch integrierte Magnete, an denen man Noten/Texte befesttigen kann. Auch an einen Kopfhörerhalter und mobile LED-Lampen hat man gedacht und es gibt eine Öffnung für Mikrofon-/Kopfhörerkabel etc.

Hier das Video dazu:

Die t.akustik PET Vocal Booth ist ab sofort zum Preis von 888,- Euro im Handel erhältlich.