T-Rex Fuzztopia, Verzerrerpedal

Drive á la Hendrix meets Jack White

17. November 2025
T-Rex Fuzztopia

T-Rex Fuzztopia

Neues von T-Rex. Die dänische Pedal-Schmiede releast mit dem T-Rex Fuzztopia ein neues Hybrid-Pedal aus Fuzz und Distortion, welches an Hendrix meets Jack White angelehnt ist. Sehr interessant, wie wir finden!

T-Rex Fuzztopia
Das T-Rex Fuzztopia

Dass T-Rex sehr gute Drive Pedale bauen kann, ist ja nun wirklich kein Geheimnis. Mit dem Fuzztopia wollte T-Rex etwas neue Wege gehen, und verbindet nun Retro Fuzz-Sounds mit warmer Distortion in einem Doppelpedal. Ziel war es, nicht einfach den nächsten Vintage-Clone zu bauen, sondern ein Pedal zu entwickeln, das das Originalgefühl der alten Germanium-Fuzzes beibehält und gleichzeitig Raum zum Experimentieren lässt. Laut T-Rex reicht die Bandbreite von „heftigem Gewitter“ bis „cremigster Distortion“, ohne dass die Grundcharakteristik verloren geht.

T-Rex Fuzztopia Vollansicht

Fuzztopia

FuzzTopia besteht aus zwei komplett unabhängigen Sektionen: einer Germanium Fuzz- und einer Distortion-Engine. Beide sind jeweils mit denselben Reglern ausgestattet, bestehend aus Fuzz/Distortion, Tone, Blend und Volume.

Besonders spannend ist hier der Blend-Regler, ein neues Feature in einem Fuzz-Pedal. Damit lässt sich das cleane Signal mit dem verzerrten mischen. Diese dynamische Kontrolle macht das Pedal sowohl für klassische Sounds als auch für moderne, experimentelle Texturen spannend.

T-Rex Fuzztopia Rückseite

Rückseite

Dazu kommen zwei Fußschalter, die die Sektionen unabhängig voneinander aktivieren. Auf der Rückseite befindet sich ein Toggle-Switch, mit dem man beide Effekte koppeln oder getrennt betreiben kann.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Das in Dänemark handgefertigte Pedal ihr für 149,- Euro bei Thomann. Es sollte in einer Woche lieferbar sein.

Preis

  • 149,-

Links

