JX-8P Klone im Vergleich

TAL-J-8X vs Roland JX-08: Plug-in oder Hardware – welcher klingt besser? Dieser Frage werden wir in diesem Vergleichstest nachgehen und neben dem Klang vor allem auch auf den Workflow schauen. Sind Plug-ins bezüglich der Bedienbarkeit tatsächlich so schlecht wie ihr Ruf? Welche Vor- und Nachteile haben Hardware und Plug-ins? Hier erfährst du es.

Kurz & knapp Worum geht es? Vergleich zwischen dem TAL Software TAL-J-8X Plug-in und dem Roland JX-08 Desktop-Synthesizer, mit Fokus auf Klang, Features und Workflow. Workflow: Der TAL-J-8X lässt sich deutlich intuitiver und schneller bedienen als der JX-08.

Der TAL-J-8X lässt sich deutlich intuitiver und schneller bedienen als der JX-08. Features: Der JX-08 bietet mehr Stimmen, Multitimbralität, Step-Sequencer und eine sehr umfangreiche Effektsektion.

Der JX-08 bietet mehr Stimmen, Multitimbralität, Step-Sequencer und eine sehr umfangreiche Effektsektion. Sound: Beide klingen überzeugend JX-8P-nah; der JX-08 wirkt durch Effekte moderner, ohne Effekte sind sie ähnlich, aber nicht identisch.

Beide klingen überzeugend JX-8P-nah; der JX-08 wirkt durch Effekte moderner, ohne Effekte sind sie ähnlich, aber nicht identisch. Praxis: Hardware punktet für Performance und Anschlüsse (z. B. Mix-In, USB-Audio), das Editieren am Gerät kann aber nerven.

Hardware punktet für Performance und Anschlüsse (z. B. Mix-In, USB-Audio), das Editieren am Gerät kann aber nerven. Fazit: Für Studio und Bedienbarkeit gewinnt für den Autor klar der TAL-J-8X, der JX-08 gefällt klanglich, fällt aber haptisch ab. Preislich gewinnt die Software gegen die Hardware.

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Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Roland JX-08

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Was ist der TAL-J-8X?

Mit dem TAL Software TAL-J-8X stellt die bekannte Software-Schmiede dem Roland Jupiter-8 endlich den ebenso beliebten Roland JX-8P als digitale Plug-in-Rekreation an die Seite.

Roland JX-8P

Der Roland JX-8P ist sicherlich gemeinsam mit dem Roland JX-3P hinsichtlich seiner Bedienstruktur „digitalste“ Synthesizer der analogen Roland-Synthesizer der 1980er-Jahre. Roland hat dem Roland JX-8P damals einen Programmer zur Seite gestellt, mit dem die fehlenden Bedienelemente ergänzt werden konnten. So richtiges Analog-Feeling wollte dennoch nicht aufkommen. Klanglich jedoch gehört der Roland JX-8P zu den wirklich hervorragenden Roland Synthesizern und hat es auf viele große Hits der Ära geschafft, unter anderem auf das bis heute unsterbliche „The Final Countdown“ der Band Europe.

Authentische Reproduktion des Originals

Mit dem TAL Software TAL-J-8X bekommt man für wenig Geld eine authentische Reproduktion des analogen Hardware-Originals, die aber auf den ersten Blick gar nicht wie ein Roland JX-8P wirkt, denn hier hat der Entwickler eine Bedienoberfläche geschaffen, wie man sie sich vom Roland JX-8P gewünscht hätte: Fader, Regler, Schalter wie bei einem analogen Synthesizer laden zum Schrauben an Sounds und Experimentieren ein.

Polyphonie

Anders als das Hardware-Original ist der TAL-J-8X bei Bedarf bis zu 12-stimmig spielbar. Der Roland JX-8P war hingegen nur 6-stimmig. Wer es gerne authentisch mag, kann die Stimmenzahl aber auch auf sechs Stimmen reduzieren.

Features

Wie das Original ist der TAL-J-8X mit zwei DCO1 ausgestattet, zwei Hüllkurven, einem LFO, einer VCF-Sektion mit Highpass- und Lowpass-Filter (letzteres mit Resonanz), einem LFO, einem VCA sowie einigen Modulationsmöglichkeiten. Als Voice-Modes gibt es Poly I, Unison I, Solo I, Poly II, Unison II und Solo II. Der berühmte zweistufige Chorus ist ebenso enthalten wie ein Arpeggiator. Über ein Aftertouch-fähiges Keyboard lassen sich Vibrato, Filter und Lautstärke steuern – wie beim Vintage-Synthesizer.

Ein Feature, das die Vintage-Hardware nicht besitzt, ist die Effektsektion mit EQ, Delay und Reverb. Die Effekte werten den Klang stark auf.

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Besonders praktisch ist es, dass das TAL-J-8X Synthesizer-Plug-in nicht nur datenkompatibel zur Hardware ist (SysEx-Files lassen sich laden), sondern auch den Roland JX-8P Vintage-Synthesizer steuern kann – wer also nicht den Vintage Programmer von Roland für den JX-8P besitzt, kann auch die TAL-J-8X Software nutzen. Sehr gut.

Presets

Neben extra für den TAL-J-8X Software-Synthesizer programmierten Presets, die regen Gebrauch der Effekte machen, gibt es auch die originalen Patches der Vintage-Hardware als Zugabe. Wertet man diese mit den integrierten Effekten oder denen aus der DAW auf, entflieht man gleich in den 1980er-Jahre Synthesizer-Himmel.

Bedienung

Wer schon einmal an einem Hardware Roland JX-8P ohne Programmer versucht hat, einen Sound zu erstellen, wird wissen: Spaß macht das nicht. Ganz anders beim TAL-J-8X Synthesizer Plug-in: Die Bedienoberfläche ist nahezu selbsterklärend und innerhalb kürzester Zeit sind erste eigene Sounds erstellt. Da man alle Bedienelemente per MIDI steuern kann, ist auch das Nutzen eines MIDI-Controllers kein Problem. Der TAL-J-8X Software-Synthesizer gehört für mich in Bezug auf die Bedienbarkeit zu einem der besten Plug-ins am Markt.

Zielgruppe

Die Zielgruppe bei Software ist klar: In-the-box-Produzenten, die gerne ihre komplette Produktion innerhalb der DAW belassen und mit möglichst wenigen externen Klangerzeugern oder Effekten auskommen möchten. Auf diese Weise ist jederzeit ein Total-Recall der Produktion möglich. Musikproduktion wird erschwinglich und es lassen sich mit geringem finanziellen Aufwand und ohne großen Platzbedarf selbst anspruchsvolle Produktionen umsetzen. Die TAL-J-8X Software gibt es zum Taschengeldpreis.

Roland JX-08 Desktop-Synthesizer

Vor einigen Jahren hat Roland damit begonnen, kleine Hardware-Desktop-Versionen der eigenen analogen und digitalen Synthesizer-Geschichte herauszubringen. Dazu nutzt Roland die eigene Modeling-Technologie ACB.

Aus analog wird digital

ACB steht für Analog Circuit Behavior und beschreibt ein mathematisches Modell der alten analogen Schaltkreise, bei dem zuvor jedes Bauteil vermessen wurde. Auf diese Weise sollen sich die alten analogen Schaltungen sehr originalgetreu digital abbilden lassen.Auch die kleinen Boutique-Synthesizer von Roland setzen größtenteils auf ACB und jüngst steht diese Technologie mit dem EX-Upgrade sogar den Besitzern der Roland Fantom Workstation zur Verfügung.

Aufgrund der erforderlichen Rechenleistung ließen sich zu Beginn nur wenige Stimmen der Original-Hardware abbilden. Mit den neueren Modellen der Boutique-Serie waren schließlich sogar mehr Stimmen möglich, als die analoge Hardware besaß. So auch beim Roland JX-08 Desktop-Synthesizer, doch dazu später mehr.

Features

Die Roland JX-08 Hardware sieht auf den ersten Blick so gar nicht nach einem Roland JX-8P aus. Das hat vor allem mit den vielen Bedienelementen wie Reglern und Fadern zu tun, die das Vintage-Original nicht besitzt. Hier müsste man eher einen Blick auf den Programmer Roland PG-800 werfen. In der Tat hat sich Roland vom Design des PG-800 inspirieren lassen und dabei auch gleich die Schwachpunkte übernommen: die viel zu kurzen Fader-Wege. Leider hat Roland zusätzlich noch weitere Schwachpunkte eingebaut, nämlich doppelt belegte Hüllkurven-Fader. Statt zwei Hüllkurven-Sektionen wie beim Roland PG-800 gibt es nur eine Sektion mit Schaltern für Envelope 1 und Envelope 2. So zeigen die Hüllkurven-Fader der ADSR-Hüllkurve eigentlich nie wirklich das, was man gerade hört. Schade.

Kleiner als beim Vintage PG-800 sind auch die Schalter für die Fußlagen und die Schwingungsformen ausgefallen, ebenso die Gehäusebedruckungen. Je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel sieht man nichts.

Ansonsten ist die Klangerzeugung identisch zum Roland JX-8P. Stark erweitert wurde die Effektsektion, denn hier ist neben den beiden typischen Chorus-Einstellungen auch ein breiteres Effektangebot enthalten, für das man allerdings in die Untiefen des Gerätes eintauchen muss:

Chorus: 3 (Juno-106, CE-1, SDD-320)

Delay: 4 (Time Controlled Delay, 2 Tap Pan Delay, Mod Delay, Reverse Delay)

Overdrive (Tube Screamer)

Fuzz

Drive

Bit Crusher

Lofi Comp

Phaser: 2 (Script 90, M Stage Phaser)

Filter

Pitch Shifter: 2 (Pitch Shifter, 2V Pitch Shifter)

Jeder Effekt ist noch umfangreich parametrisiert, sodass er sich in fast allen Belangen dem persönlichen Geschmack oder den klanglichen Erfordernissen anpassen lässt. Aber Spaß macht das nicht, denn der Roland JX-08 Hardware-Synthesizer besitzt nur ein winziges Display mit sieben Segmenten und vier Zeichen.

Erwähnenswert ist außerdem, dass der Roland JX-08 multitimbral ist und zwei Sounds als Split- oder Layer-Sounds abspielen kann.

Der Roland JX-08 Desktop-Synthesizer ist mit einem polyphonen Step-Sequencer, einem Arpeggiator und einem USB Audio/MIDI-Interface (USB-C) ausgestattet. Er hat einen externen Clock-Eingang, einen Mix-Eingang und Stereo-Ausgänge. Das Metallgehäuse macht einen guten Eindruck und die Verarbeitung ist tadellos. Interessant ist der integrierte Minilautsprecher sowie der mögliche Batteriebetrieb.

Presets

Der Roland JX-08 Hardware-Synthesizer ist mit vier Gruppen mit jeweils acht Bänken und diese wiederum mit acht Presets bestückt, die überschrieben werden können. Die Presets sind gut programmiert und zeigen, was mit dem Synthesizer möglich ist. Da allerdings anders als beim TAL-J-8X der Musiker nicht sehen kann, wie das Preset erstellt wurde (die Regler bewegen sich selbstverständlich nicht von allein), haben sie als Anschauungsmaterial nur geringen Wert. Preset-Namen wie beim TAL Software TAL-J-8X gibt es hier nicht. Das Display zeigt lediglich die Gruppe mit den Buchstaben A-D und als Ziffern die acht Bänke sowie die darin enthaltenen acht Presets an. Das ist vielleicht etwas viel „Retro“. Die Eingabe geschieht entweder über die „Tastenreihe“ oder über den Value-Regler.

Vergleichstest Roland JX-08 und TAL Software TAL-J-8X

Feature-Vergleich

Zunächst einmal punktet im direkten Feature-Vergleich die Roland Hardware. Der Roland JX-08 besitzt nicht nur mehr Stimmen (20 Stimmen vs. 12 Stimmen), sondern auch eine deutlich umfangreicher ausgestattete und editierbare Effektsektion und einen Step-Sequencer. Durch die Multitimbralität gelingen außerdem Split- und Layer-Sounds, was mit dem TAL-J-8X nur über den DAW-Umweg und das Laden einer zweiten Instanz möglich ist.Der TAL Software TAL-J-8X hat die Nase bei der Preset-Verwaltung vorne, außerdem beim SysEx-Export und -Import, was gerade das Zusammenspiel mit einem Vintage Roland JX-8P begünstigt. Beim Roland JX-08 ist hingegen kein Datenaustausch mit dem Vintage-Original möglich. Zwar senden alle Regler MIDI-Controller-Daten, aber SysEx-Daten werden nicht gesendet oder empfangen.

Sound-Vergleich

Hier scheiden sich vermutlich die Geister. Für mein persönliches Empfinden ist der TAL Software TAL-J-8X klanglich sehr nahe am Original. Doch auch der Roland JX-08 erinnert sofort an den Sound des Roland JX-8P, klingt durch die vielen integrierten Effekte aber doch moderner. Erinnert man sich noch einmal daran, dass wir auf den berühmten Hits der 1980er-Jahre nie die Vintage-Hardware pur hören, sondern immer in Verbindung mit mehreren Studioeffekten, muss das also kein Nachteil sein.

Ohne Effekte klingen der Roland JX-08 und der TAL-J-8X nicht identisch, aber sehr ähnlich.

Sounds lassen sich nicht übertragen, aber nachbauen. Schwieriger wird es, werden Features genutzt, die es beim jeweils anderen Kollegen nicht gibt. Beim Roland JX-08 fehlen bei den Modes Poly II, Unison II und Solo II. Beim TAL-J-8X müssen wir hingegen auf die umfangreichen Effekte verzichten.

Chorus 1 und Chorus 2 klingen bei beiden Kandidaten gut, aber nicht identisch.

Gleiches gilt für die Sawtooth-Schwingungsform, das Tiefpassfilter sowie die Resonanz.

Beim Roland JX-08 fällt außerdem beim Umschalten der DCO-Range auf, dass es beim Schalten von 16′ auf 8′ einen plötzlichen Sprung gibt. Nach Absicht klingt das nicht.

Das Hochpassfilter klingt ebenfalls anders.

Die jeweiligen Unterschiede lassen sich aber größtenteils ausgleichen. Ich habe einige Sounds versucht von der Software auf die Hardware zu übertragen und umgekehrt. Das größte Problem ist dabei, dass die Hardware-Regler und die Software-Regler unterschiedlich reagieren. Auch das erschwert eine 1:1-Kopie nur anhand der Reglerpositionen.

Die Klangbeispiele zeigen zunächst den Versuch einer 1:1-Übertragung durch identische Einstellungen. Die Klangunterschiede zeigen deutlich, dass dieser Versuch nicht von Erfolg gekrönt war. Ihr hört zunächst immer den TAL-J-8X, dann den Roland JX-08.

Besser funktioniert hat das Nachbauen eines Klangs nach Gehör. Die hörbaren Unterschiede kommen durch die verschiedenen Spielmodi zustande (der TAL-J-8X besitzt mehr und insbesondere durch Poly II und Unisono II gibt es deutliche Klangunterschiede) außerdem durch den unterschiedlich klingenden Chorus und das unterschiedlich agierende Highpass-Filter. Der Hall klingt beim Hardware-Klon dichter als bei der Software, das könnte man jedoch leicht in der DAW mit einem Plug-in ausgleichen. Die Original-Hardware hatte keinen Hall.

Dennoch würde man vermutlich im Produktionskontext oder innerhalb einer Band die Unterschiede kaum noch wahrnehmen, wenn man die Sounds nicht „back to back“ hört.

Hardware oder Software?

Was lässt sich besser und intuitiver bedienen?

Ich sage es nur ungern: Der TAL-J-8X Software Synthesizer ist hinsichtlich der Bedienoberfläche und der Haptik dem Roland JX-08 haushoch überlegen – und auch einem Vintage-Original mit Programmer. Die logisch aufgebaute und sehr aufgeräumte Bedienoberfläche macht das Erstellen von Sounds zum Kinderspiel. Wer möchte, nutzt einen universellen MIDI-Controller und mappt die einzelnen Bedienelemente darauf. Zwingend erforderlich ist das aber nicht.

Beim Roland JX-08 nervt schon das Zusammenfassen von Envelope 1 und 2 auf identische Regler. Oft habe ich versehentlich die falsche Hüllkurve bearbeitet. Auch das „Wühlen“ in den Systemuntiefen, das Editieren von Effekten und die vielen Miniaturschalter, deren Position man immer erst auf den zweiten oder dritten Blick erkennt, machen das Schrauben an eigenen Sounds nicht gerade zum Vergnügen.

Ich habe den Roland JX-08 außerdem mit dem MOMO JX-08 MIDI-Editor ausprobiert, allerdings macht auch damit das Editieren nicht wirklich Spaß und der Editor spricht mich auch optisch nicht wirklich an. Es kommt oft zu Parametersprüngen und am Ende stellte sich mir die Frage, ob dann nicht doch gleich ein Plug-in die bessere Wahl wäre?

And the winner is …

Ich hatte mich schon länger für den Roland JX-08 interessiert. Bei einem kurzen Check in einem Musikhaus konnte er mich klanglich überzeugen, aber schon damals fiel es mir schwer, eigene Sounds schnell zu erstellen. Aus diesem Grund wollte ich ihn schon länger einem Intensivtest unterziehen. Das Erscheinen des TAL Software TAL-J-8X Software-Synthesizers war somit die ideale Gelegenheit dazu. Leider haben sich die Erfahrungen aus dem vorangegangenen Erstkontakt bestätigt:

Klanglich gefällt er mir gut, aber Sounds zu schrauben macht keinen Spaß. Ganz anders hingegen beim TAL-J-8X. Ich könnte mich mit diesem Synthesizer den ganzen lieben Tag beschäftigen, hätte ich die Zeit dazu. Klang und Haptik überzeugen und mappt man einige wichtige Parameter auf einen MIDI-Controller, können Maus oder Trackpad auch mal Pause machen.

Für mich ist der TAL-J-8X der Gewinner dieses Vergleichstests. Preislich, klanglich und hinsichtlich der Bedienoberfläche spricht er mich deutlich mehr an als der Roland JX-08, der zwar klanglich zu überzeugen weiß, aber haptisch durchfällt. Wer ein Performance-Instrument sucht und live damit interagieren möchte, ist sicherlich mit dem Roland JX-08 als Hardware-Synthesizer besser beraten, es sei denn, man nutzt auch auf der Bühne einen MIDI-Controller mit dem TAL-J-8X und setzt ohnehin auf einen Computer als Schaltzentrale des Live-Setups. Gut sind auch der Mix-Eingang und auch das integrierte Audiointerface beim Roland JX-08. Der integrierte Lautsprecher ist jedoch eher ein Gimmick und aufgrund des hohen Gewichts schon ohne Batterien fällt er für mich auch als Rucksack-Instrument eher durch.

Im Studio hat der TAL-J-8X die Nase vorn. Auch Bühnenmusiker mit Laptop werden den TAL-J-8X lieben.