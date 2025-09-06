Günstiges EQ-Plug-in als FabFilter Alternative?

Abseits der großen Plug-in-Hersteller gibt es allerhand kleinere Software-Schmieden, die regelmäßig neue Plug-ins entwickeln und bestehende mit Updates versehen. Oftmals auch für kleines oder gar kein Geld, wie unsere kürzlichen Artikel zu den besten kostenlosen Reverb- oder Distortion-Plug-ins zeigen.

TAL Software TAL-EQ

Das neue TAL Software TAL-EQ Plug-in ist intuitiv und übersichtlich aufgebaut. Im Fokus steht die grafische Darstellung eines Spektrum-Analyzers, über den EQ-Kurven per Maus eingefügt werden können. Alle Kurven können automatisiert und per A/B-Vergleich abgehört werden und auf Wunsch können Kurven im Handumdrehen auch auf eine dynamische Bearbeitung umgeschaltet werden, woraufhin weitere Parameter eine Feinjustierung erlauben. Auch eine Sidechain-Option gibt es beim TAL Software TAL-EQ.

Pro Band lässt sich beim TAL-EQ auch einstellen, ob eine Bearbeitung in Stereo, Mid-/Side-Bearbeitung oder nur links/rechts erfolgen soll.

Laut Hersteller hat man die Themen Latenz und Performance bei der Entwicklung des Plug-ins stark in den Vordergrund gestellt, so dass der TAL-EQ komplett latenzfrei arbeitet und auch schnelle dynamische Bearbeitungen kein Problem darstellen.

TAL Software TAL-EQ ist ab sofort zum Preis von 52,66 Euro (aktuell mit 25 % Rabatt) erhältlich und lässt sich in den Formaten VST, VST3, AU, CLAP und AAX unter Windows, macOS und Linux einsetzen.

Weitere Informationen dazu gibt es hier.