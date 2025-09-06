Günstiges EQ-Plug-in als FabFilter Alternative?
Abseits der großen Plug-in-Hersteller gibt es allerhand kleinere Software-Schmieden, die regelmäßig neue Plug-ins entwickeln und bestehende mit Updates versehen. Oftmals auch für kleines oder gar kein Geld, wie unsere kürzlichen Artikel zu den besten kostenlosen Reverb- oder Distortion-Plug-ins zeigen.
TAL Software TAL-EQ
Das neue TAL Software TAL-EQ Plug-in ist intuitiv und übersichtlich aufgebaut. Im Fokus steht die grafische Darstellung eines Spektrum-Analyzers, über den EQ-Kurven per Maus eingefügt werden können. Alle Kurven können automatisiert und per A/B-Vergleich abgehört werden und auf Wunsch können Kurven im Handumdrehen auch auf eine dynamische Bearbeitung umgeschaltet werden, woraufhin weitere Parameter eine Feinjustierung erlauben. Auch eine Sidechain-Option gibt es beim TAL Software TAL-EQ.
Pro Band lässt sich beim TAL-EQ auch einstellen, ob eine Bearbeitung in Stereo, Mid-/Side-Bearbeitung oder nur links/rechts erfolgen soll.
Laut Hersteller hat man die Themen Latenz und Performance bei der Entwicklung des Plug-ins stark in den Vordergrund gestellt, so dass der TAL-EQ komplett latenzfrei arbeitet und auch schnelle dynamische Bearbeitungen kein Problem darstellen.
TAL Software TAL-EQ ist ab sofort zum Preis von 52,66 Euro (aktuell mit 25 % Rabatt) erhältlich und lässt sich in den Formaten VST, VST3, AU, CLAP und AAX unter Windows, macOS und Linux einsetzen.
Weitere Informationen dazu gibt es hier.
Der ganz große Vorteil von TAL ist, dass die Sachen auch unter Linux laufen. So ein Linux-Musik-Rechner würde mich ja auch noch reizen.
Warum MS-Processing im Plugin? Damit muss man doch nicht die Plugins aufblähen. Wenn man es braucht, setzt man ein LR->MS-Plugin davor und ein MS->LR-Plugin danach.
Dieses „alles auch als MS“ hat bei den LSP-Plugins zu einer Explosion der Varianten geführt.