Tascam DA-3000SD, Wandler & Masterrecorder

Kaskadierbarer Recorder/Wandler

Der Tascam DA-3000SD kombiniert einen hochwertigen AD/DA-Wandler mit hohen Abtastraten mit einem digitalen Masterrecorder. Das 1HE 19″-Rackgerät ist für professionelle Anwendungen in einer DAW-Produktionsumgebung gedacht.

Der DA-3000SD kann Audio entweder im PCM-Format mit 192 kHz oder im DSD-Format mit 2,8 MHz oder sogar 5,6 MHz aufnehmen und bietet damit das am höchsten auflösende Aufnahmeformat, das laut Tascam derzeit auf dem Markt erhältlich ist. Je nach Anforderungen an ein Projekt kann man das Aufnahmeformat, das am besten zu den Eigenschaften des Materials passt, wählen und die Einstellungen speichern.

Es lassen sich mehrere Geräte synchronisieren, um eine Sample-genaue Aufnahme und Wiedergabe für DSD-Multitrack-Recording zu erreichen. Die Aufzeichnung erfolgt direkt auf SD/SDHC/SDXC -Karten (bis 512 Gigabyte), sodass sich Sessions einfach handhaben und transportieren lassen. Außerdem können USB-Sticks verwendet werden, um Dateien abzuspielen oder zu kopieren.

Für die Spannungsversorgung kommt ein EI-Kern-Trafo mit getrennten Wicklungen für die digitalen und analogen Stromkreise zum Einsatz. Das Gerät besitzt zwei galvanisch getrennte PCM1795-Wandler von BurrBrown zur Minimierung von Interferenzen zwischen den Kanälen. Der Audioausgang ist zweifach mono ausgeführt und enthält zwei separate hochwertige Ausgangsstufen.

Zusätzlich sind alle Stufen des Audiowegs symmetrisch gehalten, um Rauschen sowohl im Eingangs- als auch im Ausgangsbereich zu minimieren. Der mit einem TCXO (Temperature Compensated Crystal Oscillator) ausgestattete, interne Taktgenerator hat eine Genauigkeit von ±1 ppm und ermöglicht damit eine Jitter-freie Audioverarbeitung. Der DA-3000SD kann mit seiner Wordclock auch als hochpräziser Taktgeber dienen, um einwandfreies und phasenkohärentes Audiomaterial zu liefern.

Der DA-3000SD besitzt eine Vielzahl von Ein- und Ausgängen, um ihn mit unterschiedlichsten Studiogeräten verbinden zu können. Analoge Ein- und Ausgänge sind über XLR- und Cinch-Anschlüsse verfügbar, während sich PCM-Digitalverbindungen über SPDIF-, Cinch- (Koaxial-) und AES/EBU-Anschlüsse herstellen lassen. Für den Austausch im DSD-Format (SDIF-3) stehen BNC-Buchsen bereit.

Die frontseitige Bedienelemente lassen sich sperren, um versehentlichen oder unbefugten Zugriff zu verhindern. Das OLED-Display (128 x 64 Bildpunkte) bietet einen breiten Ablesewinkel und gute Lesbarkeit. Dazu kommen LED-Pegelanzeigen mit 24 Punkten. Auch eine Fernsteuerung und Texteingabe mittels Computertastatur über USB ist möglich.

Der Tascam DA-3000SD ist voraussichtlich ab Oktober oder November 2024 lieferbar. Der Preis beträgt 1.589,- Euro.