Tascam DR-05XP, DR-07XP, mobile 32 Bit-Recorder

Mobile Recorder für Musiker

Nach der NAMM Show heißt nicht zwangsläufig, dass wir alle Produktneuheiten des laufenden Jahres bereits kennen. Manche Hersteller umgehen auch gerne die trubelreichen Messetage und verschieben ihre Produktankündigungen um ein paar Tage, damit ihre Präsentation auf ein größeres Interesse stößt. So auch Tascam, die mit dem Tascam DR-05XP und DR-07XP heute zwei neue mobile Recorder vorstellen.

Tascam DR-05XP und DR-07XP

Vor einigen Jahren stellte Tascam die letzten Recorder der DR-Serie vor. Mit den zwei neuen Modellen DR-05XP und DR-07XP möchte man nun an die technischen Entwicklungen der letzten Monate anknüpfen, stattet man sie doch mit 32 Bit Float-Technik aus. Die maximale Samplerate beträgt 96 kHz. Das sorgt dafür, dass das Thema „Einpegeln“ der Vergangenheit angehört und die Handhabung der mobilen Recorder deutlich einfacher gestaltet ist.

Technisch verfügen die beiden neuen Tascam Recorder jeweils über zwei Mikrofone, wobei die des kleineren Modells, dem DR-05XP, fest auf eine XY-Konfiguration ausgerichtet sind. Der DR-07XP erlaubt dagegen einen Wechsel zwischen XY- und AB-Konfiguration. Als alternative Aufnahmequelle lässt sich bei beiden über einen 3,5 mm Klinkeneingang ein externes Signal einspeisen. Wie mittlerweile üblich, lassen sich die Recorder auch als Audiointerface nutzen. Hierfür sind beide mit einer USB-C-Schnittstelle ausgestattet.

Abhören lässt sich bei den neuen Tascam Recordern entweder über den integrierten Lautsprecher, den Kopfhöreranschluss oder einen Mini-Klinkenausgang zum Anschluss externer Lautsprecher.

Das 128 x 64 Pixel bietende Display zeigt die wichtigsten Informationen der Recorder an. Gesteuert werden sie größtenteils über das erweiterte Cursor-Kreuz, das in den Zwischenräumen weitere Tasten für Menü, Marker etc. bietet. Stop- und Record-Taste liegen direkt darüber.

Alle Aufnahmen lassen sich auf SD-Karten mit einer Größe von maximal 512 GB speichern. Beide Recorder unterstützen nun auch microSDXC-Karten.

Preis und Verfügbarkeit sind bisher noch nicht bekannt.

Hier die Videos zu den beiden neuen Modellen:

