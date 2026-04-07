Mobiler Recorder & Interface

Mit dem Tascam DR-40XP kündigt der Hersteller ein verbessertes Nachfolgemodell des Handheld-Recorders DR-40X an. Sowohl die technische Seite als auch die Ausstattung wurden aufgewertet.

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Tascam DR-40XP – 4-Kanal Audiorecorder

Der DR-4XP ist gleichermaßen ein 4-kanaliger Audiorecorder wie auch ein USB-Audiointerface. Das mobile Gerät ist für Fieldrecording, Aufnahmen von Musik und Stimmen, Broad- und Podcasting sowie als Zusatzgerät für Aufnahmen von Video-Content konzipiert.

Gegenüber dem Vorgänger sind nun Aufnahmen mit bis zu 32 Bit/96 kHz möglich, wobei auch geringere Auflösungen gewählt werden können. Unterstützt werden die Formate WAV, BWF (Broadast Wave Format) und MP3. Als Medium dient eine microSD-Karte mit bis zu 512 GB.

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Die beiden HF-resistenten, unidirektionalen Mikrophone (Schalldruckpegel bis 125 dB SPL) an der Kopfseite lassen sich wahlweise in XY- oder AB-Position stellen. Alternativ lassen sich externe Mikrophone oder Line-Signalquellen an den XLR/TRS-Kombibuchsen mit Phantomspeisung anschließen. Die neuen rauscharmen HDDA-Vorverstärker gewährleisten eine saubere Qualität.

Der interne Recorder hat vier Spuren, die im Overdub-Verfahren oder Überschreibfunktion aufnehmen und mit einem Halleffekte versehen werden können. Alternativ lässt sich das Gerät über den USB-C-Port mit einem Rechner oder iPhone verbinden, um direkt in einer DAW oder App aufzuzeichnen. Es werden die Betriebssysteme Windows 10/11, macOS Sonoma/Seqoia/Tahoe sowie iOS/iPad 17/18/26 unterstützt.

Die Stromversorgung erfolgt über Batterien oder Akkus mit einer Betriebsdauer von bis zu 30 Stunden. Die Menüführung ist mehrsprachig.

Tascam DR-40XP ist in ca. einem Monat verfügbar, der Preis beträgt 259,- Euro.