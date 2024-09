Tascam FR-AV2, mobiler 32 Bit Field Recorder

Kompakter Recorder mit 32 Bit

Nachdem die Firma Zoom in den letzten Monaten allerhand neue 32 Bit Recorder auf den Markt gebracht hat, bringt nun auch Tascam einen neuen kompakten 32 Bit Recorder in den Handel. Was bietet der Tascam FR-AV2?

Wie viel 32 Bit-Recording in der Praxis bringt, darüber erfahrt ihr mehr in unserem großen Artikel dazu. Klar ist aber, dass es sicherlich nicht schaden kann. Entsprechend bringt Tascam mit dem FR-AV2 einen technisch aktuellen Recorder auf den Markt, der mit bis zu 192 kHz aufwarten kann und der über ein 5-cm-Farb-LCD (2 Zoll) verfügt. Der Einsatz eines dualen Analog/Digital-Wandlers ermöglicht dazu Aufnahmen mit größerem Dynamikumfang und mehr Transparenz aufzuzeichen – so können beispielsweise Pegel von Dialogszenen erhöht werden, ohne dass sich Ton oder Dynamik verschlechtern.

An die beiden Ultra-HDDA-Vorverstärker des FR-AV2 lassen sich Mikrofone und Quellen mit Line-Pegel direkt anschließen. Tascam gibt es ein niedriges Eingangsrauschen von -127 dBu an. Außerdem können über einen Stereo-Miniklinkeneingang drahtlose Mikrofone, Lavalier-Mikrofone und weitere Audioquellen angeschlossen werden. Für die Eingänge stehen ein schaltbares Tiefpassfilter, ein Kompressor, Limiter und Noise Gate zur Verfügung.

Der Recorder sendet und empfängt Timecode über seine Miniklinkenanschlüsse für DSLR-Kameras und unterstützt außerdem Jam-Sync für externe Timecode-Geräte.

Optional erhältlich ist der Bluetooth-Adapter AK-BT2, mit dem es möglich ist, den Ton während einer Veranstaltung kabellos abzuhören. Es lassen sich hierbei drei Qualitätsstufen wählen, um sicherzustellen, dass Sie nach Aufnahmeumgebung das bestmögliche Signal einschließlich Verbindungsqualität und Tonqualität übertragen wird. Kabelgebundenes und Bluetooth-Monitoring funktionieren im übrigen parallel, es können also immer zwei Personen gleichzeitig mithören. Der zuvor erwähnte Timecode lässt sich sogar drahtlos mit unterstützten UltraSync-Blue-Geräten von Atomos synchronisieren.

Hier das Video zum Tascam FR-AV2:

Der Tascam FR-AV2 kann auch als USB 2×2-Audiointerface eingesetzt werden. Die Stromversorgung erfolgt wahlweise über den USB-C-Anschluss des Recorders oder mit drei AA-Batterien. Aufgezeichnet wird ansonsten auf microSD/microSDHC/microSDXC-Karten (bis 512 Gigabyte).

Der neue Recorder von Tascam wird 399,- Euro kosten und in den nächsten Tagen im Handel erhältlich sein.