6-Spur-Field Recorder von Tascam

Mit dem Tascam FR-AV4 stellt der japanische Hersteller einen 4-Kanal-Field Recorder vor, der mit 32 Bit Float-Aufnahmen, Timecode-Generator und HDMI-Synchronisation aufwartet.

Tascam FR-AV4, Field Recorder

ANZEIGE

Der FR-AV4 Field Recorder ist mit vier symmetrischen XLR/TRS-Combobuchsen und Tascams Ultra-HDDA-Mikrofonvorverstärkern ausgestattet. Diese erreichen laut Hersteller einen Rauschabstand von -127 dBu – die verbauten A/D-Wandler erreichen einen bemerkenswerten Dynamikbereich von 133 dB. Maximal sechs Spuren, die vier Eingangskanäle plus die Stereosumme, kann der Tascam FR-AV4 gleichzeitig aufzeichnen, wobei die Signale über zwei Line-Ausgänge ausgegeben werden können und parallel auch über einen Kopfhörerausgang abgehört werden kann.

Ein integrierter Timecode-Generator sorgt beim Tascam FR-AV4 laut Hersteller für eine stabile Synchronisation. Dabei stehen eine Vielzahl von Synchronisationsoptionen zur Auswahl, darunter HDMI, eigene Timecode-Ein- und -Ausgänge, Timecode-Ausgabe für eine Kamera und drahtlose Synchronisation mit Atomos über Bluetooth. Für Letztes ist jedoch der AK-BT2 Adapter erforderlich, den Tascam optional anbietet. Sollten vier Aufnahmespuren nicht ausreichen, lassen sich mehrere FR-AV4 über HDMI verbinden, um eine Kaskade zu bilden. Dabei wird der Takt zwischen den Geräten synchronisiert, und die Aufnahme kann vom ersten Gerät in der Kette aus gestartet und gestoppt werden.

Hier zunächst zwei Videos zum neuen Tascam Field Recorder:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Der Tascam FR-AV4 kann auf Wunsch auch als USB-C-Audiointerface mit vier Eingängen und zwei Ausgängen unter macOS/Windows sowie mit iOS- und Android-Geräten zum Einsatz kommen.

Betrieben werden kann der FR-AV4 über ein Netzteil, vier AA-Batterien oder über USB-C.

Voraussichtlich ab Ende Oktober ist der Field Recorder zum Preis von 889,- Euro im Handel erhältlich. Vorbestellen könnt ihr ihn bereits.

Die wichtigsten Features des Tascam FR-AV4 im Überblick: