Tascam Portacapture X6, X8, Update 2.0 für mobile Recorder

Mehrspur-Recorder bekommen Update

Bereits seit Ende 2022 bzw. Anfang 2023 hat Tascam die beiden mobilen Recorder Tascam Portacapture X6 und Portacapture X8 im Programm. Diese bekommen mit dem Firmware-Update 2.0 neue interessante Features spendiert.

Update 2.0: Tascam Portacapture X6 und Portacapture X8

Beide aktuellen Portacapture-Recorder haben wir bereits für euch getestet. Die Artikel dazu findet ihr hier:

ANZEIGE

Seit einigen Tagen ist nun eine neue Firmware-Version 2.0 erhältlich und diese bringt u.a. die Pocketstudio App ins Spiel. Diese erweitert die Funktionen beider Recorder und wurde gezielt auf die Bedürfnisse von Musikern abgestimmt. Die App bietet die Benutzeroberfläche der früheren Portastudios von Tascam. Entsprechend sollen laut Entwickler alle Funktionen so angeordnet sein, dass sie leicht zu verstehen sind – auch wenn für Nutzer, die noch nie zuvor aufgenommen haben. U.a. enthält die Pocketstudio-App neue Funktionen für den Echtzeit-Mixdown. So können Nutzer ihren fertigen Song beispielsweise in eine Stereo-WAV-Datei bouncen – und das in Echtzeit. Alle Parameter (z. B. Lautstärke, Panorama, EQ usw.) können vom Nutzer während des Mixdown gesteuert werden und alle diese Anpassungen werden in der finalen Datei aufgezeichnet.

Ebenfalls neu hinzugekommen ist die Funktion Punch In/Out, die es ermöglicht, Aufnahmefehler schneller zu korrigieren. Dazu lassen sich nun alle Instrumente/Spuren mit einer Overdub-Funktion nach und nach einspielen oder beispielsweise Gesangsharmonien später aufnehmen. Dank der Mix-Down-Funktion können alle aufgenommenen Spuren zu einer Zweikanal-Stereodatei zusammengemischt werden und nach einem Import lassen sich weitere Spuren mit dem Overdubbing hinzufügen.

Weitere Informationen und Links zum Download des kostenlosen Firmware-Updates findet ihr hier.

Hier unsere Original-News vom 26.01.2023

Ende November 2022 stellte Tascam seinen neuen mobilen Recorder Portacapture X8 vor. Knapp zwei Monate später folgt nun bereits die nächste Neuheit aus diesem Bereich: der Tascam Portacapture X6.

Tascam Portacapture X6, mobiler Recorder

Im Vergleich zum X8 kommt der Portacapture X6 im kompakteren Format daher, bietet aber immer noch bis zu sechs Aufnahmespuren. Er ist mit zwei verstellbaren Kondensatormikrofonen ausgestattet, diese lassen sich sowohl in einer A/B- als auch in einer X/Y-Positionierung nutzen. Der X6 bietet zusätzlich zwei XLR-Eingänge für Mic- und Line-Signale, dazu ist er mit einer 3,5 mm Klinkenbuchse für weitere Signale ausgestattet. Abhören lässt sich alles über einen Kopfhöreranschluss, einen zweiten 3,5 mm Ausgang (auf Wunsch mit Pegelabsenkung) und einen kleinen internen Lautsprecher.

USB darf natürlich nicht fehlen – und auch hierüber kann der Recorder mit Signalen gespeist werden. Gleichzeitig wird er hierüber zum USB-Audiointerface, das mit 96 kHz und 32 Bit Fließkomma-Auflösung sehr gut aufgestellt ist. Den zum Betrieb notwendigen Strom bezieht der X6 über AA-Batterien, USB oder ein optional erhältliches Netzteil.

ANZEIGE

Die maximal sechs Aufnahmespuren teilen sich auf vier Einzelspuren sowie einen Stereo-Mix auf. Alles zusammen kann auf Micro-SD-Karten mit bis zu 512 GB Speicherplatz aufgezeichnet werden.

Im folgenden Video gibt es den ersten Überblick zum neuen Portacapture X6:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Der 2,4 Zoll messende Touchscreen wirkt auf den ersten Blick relativ klein, aber es scheint als ob sich der Recorder dennoch gut damit bedienen lässt. Sechs Apps, die die Bezeichnungen

Manuell

Stimme

Podcast

Musik

Feld

ASMR

aufweisen, stellen stets die passenden Features und Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung. Auch über eine App lässt sich der X6 bequem von Smartphone oder Tablet bedienen.

Ebenfalls integriert ist ein Mixer, über den sich auch Effekte wie Equalizer, Hall, Kompressor, Noise Gate etc. einsetzen lassen.

Die Features des Tascam Portacapture X6 im Überblick:

4 + 2 Spur Audiorecorder mit USB-Audiointerface

Abtastraten bis 96 kHz und 32 Bit Fließkomma-Auflösung

zwei verstellbare Kondensatormikrofone (Positionierung in A/B- oder X/Y-Konfiguration)

USB-Audiointerface mit sechs Eingängen und zwei Ausgängen

2 Mikrofon-/Line-Eingänge mit verriegelbaren XLR-Steckverbindern

24 V/48 V Phantomspeisung (separat zuschaltbar)

Multitrack-Aufnahme mit bis zu sechs Spuren (vier Einzelspuren + Stereo-Mix)

Aufnahme im WAV- (BWF) oder MP3-Format

WAV (BWF): bis zu 32 Bit Float/96kHz

MP3: bis zu 320 kBit/s, 48 kHz

MS-Decoder

Hall-Effekt (sechs Räume)

Funktionen: vorgezogene Aufnahme, Auto-Aufnahme, Dualaufnahme, Klappensignal-Funktion, XRI-Funktion etc.

integrierter Mixer mit EQ, Kompressor, Limiter, Tiefenfilter, automatischer Aussteuerung, Noise-Gate und mehr

integrierter Lautsprecher für einfaches Monitoring

Aufnahme auf microSD-, microSDHC- und microSDXC-Karten

mit Presets für verschiedene Aufnahmesituationen

2,4 Zoll Farb-Touchscreen

2 Mic/Line-Eingänge: 3-Pol XLR

1 Kamera/Line Eingang: 3,5 mm Klinke

1 Kamera/Line Ausgang: 3,5 mm Klinke

1 Stereo-Kopfhörerausgang mit Pegelregler: 3,5 mm Klinke

USB Typ-C

Schacht für Bluetooth-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten)

Fernsteuerung möglich via Smartphone/Tablet mit Bluetooth-Adapter Tascam AK-BT1 und Remote-App Portacapture Control

Ab Ende Februar/Anfang März sollen die ersten Portacapture X6 im Handel erhältlich sein. Der Preis liegt bei 389,- Euro.