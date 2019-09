Tascam präsentiert Model 16 – analoges Mischpult, Recorder und Audiointerface

16 Kanäle, Effekte, USB-Recording & mehr

Im Frühjahr dieses Jahres hatten wir das Model 24 im Test, nun bringt der Hersteller Tascam eine kleinere Version davon auf den Markt. Ein kompakter Mischer, analog aufgebaut und dennoch mit digitalen Features ausgestattet, das wünschen sich wahrscheinlich viele für ihr eigenes Studio. Dazu bietet das Model 16 die Möglichkeit als USB-Audiointerface eingesetzt zu werden, inklusive Mixing-/Routing-Optionen, Effekten und mehr. Auch als Mischpult für den Live-Auftritt ist das Tascam Model 16 natürlich einsetzbar.

Ausstattung des Tascam Model 16

Am Model 16 kann man bis zu 10 Mikrofone, 14 Line-Signale oder zwei Instrumente anschließen, dazu bietet es einen Bluetooth 5.0 Eingang, über den man Musik vom Smartphone oder Tablet streamen kann. Für die passende Hintergrundmusik beim Gig gut einsetzbar. Alternativ lassen sich über Cinch oder Miniklinke auch analoge Signale dafür einspeisen.

Acht Mikrofonvorverstärker mit Tascams Ultra-HDDA-Technologie sorgen für einen passenden Sounds, 50 dB lassen sich hiermit maximal aufholen. Zur Kanalausstattung gehören ein Tiefpassfilter, ein Eingangswahlschalter für Live, PC und MTR, ein Ein-Knopf-Kompressor sowie ein 3-Band-Equalizer mit stimmbaren Mitten.

Die USB-Aufnahmefunktion erlaubt es die 16 Eingänge des Mixers mit maximal 24 Bit und 48 kHz an den Computer weiterzuleiten, um sie in der DAW zu bearbeiten und zu mischen. Auch anders herum lassen sich Mehrspuraufnahmen über das Tascam Model 16 wiedergeben. Tascam hat laut eigenen Aussagen am USB-Treiber gearbeitet und ermöglicht dies mit 4 Samples Latenz.

Hinsichtlich der Effekte bietet das Mischpult passenderweise 16 editierbare und per Fußschalter steuerbare Multieffekte. Über einen eigenen Fader lässt sich der ausgewählte Effekte der Stereosumme hinzumischen, alternativ auch auf Monitorweg 1 und 2 routen.

Verfügbarkeit und Preis sind bisher noch nicht bekannt. Alle weiteren Informationen zum Model 16 findet ihr auf der Tascam Website und im folgenden Video: