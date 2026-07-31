Bluetooth fürs Profi-Rack

Mit dem Tascam RX-BT10MKII gibt es nun einen neuen kompakten Bluetooth-Empfänger auf dem Markt, der Audiosignale von Smartphones, Tablets und Computern drahtlos an Mischpulte, Aktivlautsprecher oder fest installierte PA-Anlagen überträgt. Hier kommen die wichtigsten Infos zur überarbeiteten Version, die kürzlich vorgestellt wurde.

Tascam RX-BT10MKII mit frei wählbarem Gerätenamen

Eine der wichtigsten Neuerungen betrifft den Bluetooth-Namen des Empfängers, denn über den kostenlosen „Tascam Bluetooth Name Editor“ lässt sich das Gerät individuell benennen. Statt einer schwer zuzuordnenden Abfolge von Zahlen und Buchstaben, wie es bei Bluetooth-Empfängern oft üblich ist, kann in der Geräteliste dann beispielsweise der Name des Raums oder des jeweiligen Veranstaltungsbereichs erscheinen.

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Das ist sicher vor allem dort hilfreich, wo mehrere Empfänger gleichzeitig im Einsatz sind. Nutzer können also schneller erkennen, mit welchem Gerät sie ihr Gerät verbinden. Die Software steht für Windows zur Verfügung. Der Tascam RX-BT10MKII speichert außerdem die Kopplungsdaten von bis zu acht Abspielgeräten.

Bluetooth 5.1 und Anschlüsse für den Profi-Bereich

Die Funkübertragung erfolgt über Bluetooth 5.1 und unter günstigen Bedingungen nennt der Hersteller eine Reichweite von bis zu 100 Metern. Wie weit die Verbindung tatsächlich reicht, hängt allerdings vom verwendeten Abspielgerät, den räumlichen Gegebenheiten und möglichen Störquellen ab.

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Für die Ausgabe des Audiosignals stehen zwei symmetrische XLR-Anschlüsse und ein unsymmetrisches Cinch-Paar bereit. Über einen Schalter kann das Stereosignal bei Bedarf zu Mono zusammengeführt werden, was gerade für kleinere Veranstaltungen mit begrenzten Anschlussmöglichkeiten von Vorteil ist. Der Ausgangspegel lässt sich außerdem mit einem Regler auf der Vorderseite einstellen.

Praktische Funktionen für Festinstallationen

Ebenfalls praktisch ist die abnehmbare Bluetooth-Antenne, die bei Bedarf sogar an einer anderen Position montiert werden kann. Das ist besonders dann nützlich, wenn sich das Gerät in einem Rack oder geschlossenen Technikschrank befindet. Auch die Kopplung lässt sich über eine externe Taste bedienen.

Das Metallgehäuse misst 171 x 45 x 73 mm und wiegt etwa 530 g. Außerdem gibt es Winkel für die Montage auf oder unter einer Fläche. Mit dem optional erhältlichen Tascam AK-RS1 können außerdem zwei Geräte nebeneinander in einem 19-Zoll-Rack eingebaut werden. Angaben zum Verkaufspreis und zum genauen Liefertermin gibt es bisher nicht. Mehr Informationen zum neuen Bluetooth-Empfänger gibt es auf der Website von Tascam.