Tascam Studio Bridge, 24-Spur-Recorder und Audiointerface

Ich habe es mir vorhin bestellt, genau DAS suche ich für mein Audient ASP 4816 um ENDLICH auch OHNE diesen ganzen Computer-Mist aufnehmen zu können.

Spaß macht mir der ganze DAW-Wahnsinn schon seit Jahren nicht mehr, die schönste Studiozeit hatte ich mit Bandmaschine und Masterrecorder. Der ganze Krimskrams an PlugIns bringt die Musik oft ganz schön weit weg vom musikalischen roten Faden.

Weshalb ist die Musik aus den 70ern und 80ern auch heute noch „in“? Man hatte wesentlich weniger Soundverbiegungs-Möglichkeiten, so musste eher der Song und die musikalische Performance als zentrales Element herhalten. Und eine gute Stimmung im Studio, diese gewisse Aura.

Es wird nicht allzuviel sein, was von der heutigen Musik in 20 oder 30 Jahren noch als Evergreen gehandelt wird. Musik ist leider in weiten Bereichen zum Content-Füller verkommen/abgestiegen/herabgewirtschaftet. Laut, schrill und schräg, das scheint einzig noch zu zählen, um für eine kurze Aufmerksamkeits-Spanne zu sorgen. Interessiert aber in einem Vierteljahr keine S.. äähm… keinen Menschen mehr.

Was das alles mit dem Studio Bridge zu tun hat?

Keine Ahnung, hab das Ding gesehen und obige Gedanken ploppten auf wie die Schwammerl (für Preussn: Pilze 😉) nach einem Regenguss über dem Haager Forst (da wohne ich).

Ich bin jetzt alt und darf solche Gedanken haben.

Musikalische Grüße