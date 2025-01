Neues File-Management

Für den Granular-Synthesizer Tasty Chips GR-1 wurde das Betriebssystem 3.0 veröffentlicht, das insbesondere Verbesserungen für das File-Management und die Performances beinhaltet.

Tasty Chips GR-1 Firmware 3.0

Die neuen Features des Updates konzentrieren sich einerseits auf die bislang etwas unübersichtliche Verwaltung von Samples, Patches, Multis und Performances. Diese Sparten werden nun auf einem gemeinsamen Screen angezeigt. Nur für den Sample Data Type gibt es ein Submenü. Mit einer neuen Liste lassen sich Performance ab jetzt leichter intern laden und speichern, ohne dass über das File-Menü gegangen werden muss. Außerdem lassen sich Performances nun benennen und beim Start des Gerätes wird die zuletzt genutzt Performance gleich geladen. Im File Manager lassen sich neue Ordner erzeugen, kopieren, umbenenne und löschen.

Pro Performance sind vier Multi Timbral-Presets (MT) verfügbar, zwischen denen bei gestopptem Sequencer gewechselt werden kann. Außerdem wird der Ausgang beim Laden und Speichern gemutet. Weiterhin ist ein Factory Reset möglich, es gibt eine sichere Shut-down-Funktion, eine „Are you sure“-Abfrage bei destruktiven Vorgängen sowie verschiedene Verbesserungen bei Text Edit und Dateiauswahl.

Darüber hinaus gibt es Änderungen im Performance-Menü und bei den System-Settings, eine vereinheitlichte Darstellung in allen Menüs, verbesserte Kontrast der Grafik und größere Schrift, eine leichte Beschleunigung beim Laden von Patches und Performances. Überdies wurden sechs kleine Bugfixes durchgeführt.

Die Firmware 3.0 für den Tasty Chips GR-1 steht ab sofort zusammen mit einem überarbeiteten Manual zum Download zur Verfügung.

Unter diesem Link könnt ihr unseren Testbericht von 2021 zum Tasty Chips GR-1 nachlesen.

Ab hier die Meldung vom 14. Februar 2019

2017 startete der Granular-Synthesizer Tasty Chips GR-1 als Kickstarter-Projekt. Zwar ist der GR-1 immer noch nur mit angezahlter Vorbestellung und Warteliste erhältlich, aber der Hersteller hat nun das umfangreiche Firmware-Update 2.0 angekündigt, das den Synthesizer multitimbral macht und neue Funktionen, Verbesserungen und Bugfixes beinhaltet.

Die neuen Features:

multitimbral – komplett überarbeitete Soundengine und GUI

bis zu 4 Parts gleichzeitig aktivierbar

viele Features über MIDI NRPNs zugänglich

File Chooser erinnert sich in jedem Pfad an ausgewählte Items, sortiert nach Datentyp (Sample, Patch, Performance)

Menü-Switches funktionieren nun mit einem Druck auf den Encoder-Vutton

größere SD-Cards werden unterstützt (16 GB und höher)

MPE-Strike und MIDI-Note on Velocity als Modulationsquellen

Firmware-Upgrades via Internet

NRPN-Support: 14 Bit Auflösung für alle CCs

LED-Helligkeit hat einen Minimalwert, damit Anzeigen nicht komplett verdunkeln

Unterstützung von USB-Computer-Tastaturen zur Eingabe von File-Namen

Ab hier die Meldungen von 2017:

Und gerade haben wir ein YT-Video entdeckt, bei dem die Erfinder erstmals den GR-1 live präsentieren – SPANNEND!!!

Der Tasty Chips GR-1 Granular-Synthesizer scheint wohl Realität zu werden. Zumindest ist nun das Kickstarter Projekt Live und endet am 3. Oktober 2017.

Die Produktion des GR-1 kann ab 749 Euro mitfinanziert werden. Die Early-Bird-Varianten waren aber schon nach kürzester Zeit weg und es bleibt nur die 849 Euro Option.

Der GR-1 soll dann ab Januar 2018 erhältlich ein und die Unterstützer erhalten dann einen Standalone-Hardware-Synthesizer mit den folgenden Spezifikationen:

128 grains per voice

16 voice polyphony

Standalone or MIDI controllable

MIDI IN & MIDI THRU connection with DIN and USB MIDI

High quality stereo audio: internally: 32 bit float, DAC: 44.1KHz, 106 dB SNR

High quality headphone amplifier with dedicated volume control

Quad core ARM Cortex-A running optimized Neon SIMD code.

800 x 480 pixel, 7” TFT true color display

Firmware updates via USB

Sample file uploads in multiple formats via USB

The GR-1 can handle 32 sample files of 10 MB (about 2 minutes long)

Presets and performances can be saved to internal flash (4GB) or external (USB) memory

2 control voltage assignable inputs 0-5V with voltage protection

1 gate output

12dB/oct digital lowpass filter with direct and MIDI controls

2 assignable LFO’s with waveforms (sine, random, saw, square) and direct controls

4 banks of 8 presets all hands-on accessible and overwritable

ADSR amplitude envelope and Grain window envelope with direct controls

Rotary encoder for configuration, file/sample selection. Config menus provide extender.

possibilities beyond what the pots and sliders offer.

Access to configuration screen providing many more options

32 x 21 x 7 cm aluminium casing.

Full MIDI control: All on-board sliders and knobs, and internal controls are represented as MIDI CC. Full support for program change, pitch bend.

Ability to read and write any USB stick or drive: FAT, ExFat, NTFS (Windows), HFS+ (Mac), Ext4 (Linux).

Much more to be added by firmware updates: fully exposed mod matrix, another mode of granular synthesis (very small sample loops), MIDI clock sync, LFO cross mod, and stretchgoals (see below!)

Es gibt noch einige Überfinanzierungsziele, die es in sich haben:

€ 50,000: Sampling über ein USB-Interface/-Dongle für Aufnahme und Abspeichern von Samples im Gerät

€ 65,000: Zwei zusätzliche Regler für das Tiefpassfilter (und die zusätzliche Effekte wie Filter, Delay, Distortion, Bitcrusher/Sample-Rate-Reducer etc.)

€ 70,000: Sinus-Sub-Oszillator für Sub-Bässe

€ 100,000: MIDI-Noten auf verschiedene Sample-Positionen mappen für multitimbrales Layern und Spielen.

€ 120,000: Mehrere, mindestens zwei, Patches über mehrere MIDI-Kanäle gleichzeitig spielen. Das Kickstarter-Projekt ist ab sofort unter folgender Adresse zu finden:https://www.kickstarter.com/projects/844778849/gr-1-granular-synthesizer

HIER DIE URSPRÜNGLICHE MELDUNG

Tasty Chips hatten auf der Superbooth 17 mit dem ST4 auf sich aufmerksam gemacht. Nun wird ein neuer Synthesizer angekündigt: Tasty Chips GR-1.

Noch besteht der GR-1 nur als Rendering und für die Produktion muss erst einmal via Kickstarter Geld zusammengetragen werden. Doch wenn alles klappt, bekommt der Markt Zuwachs in Form eines sehr interessanten Hardware-Synthesizers.

Tasty Chips GR-1 ist (bzw. wird) ein polyphoner Granular Synthesizer, wobei über die Anzahl der Stimmen noch keine Aussage getroffen wurde.

GR-1 wird mit 32 Bit / 44,1 kHz arbeiten. Über einen internen sowie externe Speicher (USB) lassen sich Samples in den Synthesizer laden und mit den Möglichkeiten des Synthesizers manipulieren. Die Stärken des GR-1 sollen laut Hersteller bei „textures, characteristic sounds, drones, soundscapes, pads“ liegen.

Doch leider sind noch keine genaueren Angaben zu den Möglichkeiten der Klangbearbeitung zu erfahren. Den Audiobeispielen auf Soundcloud nach kann man aber erwarten, dass der GR-1 ähnliche Loop-Manipulationen bietet, wie wir sie von Softsynths mit Granularsynthese her kennen. Nur hier haben wir es mit Hardware zu tun. Da gab es in der Vergangenheit eigentlich nur Roland Varios und V-Synth / GT.

Immerhin lassen auf dem Rendering mehrere Hüllkurven und zumindest zwei LFOs erkennen. Der Fader unterhalb des 7“-TFT-Displays (800 x 480 Pixel) dient sicherlich zum Scrubben durch die graphisch dargestellten Samples.

Die Sounds werden in Performances zu je 32 Presets verwaltet. Das klingt nicht viel, aber es lassen sich so viele Performances speichern, wie es Platz auf dem angeschossenem USB-Medium gibt.

Tasty Chips GR-1 lässt sich via MIDI (5-Pin und USB) ansteuern, auch zwei CV- und eine Gate-Buchse sind vorhanden, so dass sich ebenso mit analogen Quellen zusammenarbeiten lässt.

Mehr Informationen hat Tasty Chips zum GR-1 noch nicht preisgegeben, vor allem was Preis und Lieferdatum angeht. Wir warten auf ein Update aus Holland.