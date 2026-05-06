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Superbooth 26: Tasty Chips GR-2, Granular-Synthesizer

GR-MEGA in klein

6. Mai 2026

Tasty Chips GR-2 Granular Synthesizer am

Mit dem Tasty Chips GR-2 kommt der Nachfolger des GR-1, der aber dem GR-MEGA ähnlicher ist. Eine Kickstarter-Kampage wurde zur Finanzierung des Granular-Synthesizers begonnen. Auf der Superbooth 26 ist der niederländische Hersteller am Stand W260 anzutreffen.

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Tasty Chips GR-2 – Granular-Synthesizer

Der GR-2 ist etwas kleiner als sein Vorgänger, besitzt jedoch ebenfalls den 7″-Touchscreen für die Bedienung. Anders als beim GR-1 wurden für bestimmte Parameter nur Drehregler, aber keine Fader verwendet. Die Firmware entspricht jedoch der des GR-MEGA.

Der GR-2 hat vier Layer und ist pro Layer bis zu 16-fach polyphon. Jede Stimme lässt sich wiederum in bis zu 128 Grains zerlegen, wobei insgesamt bis zu 4.000 Grains gleichzeitig erzeugt werden können.
Die Grains können in Mono oder Stereo sein, eine Länge zwischen 5 ms und 5 Sekunden haben und mit Pitch, Spray und Panning manipuliert werden. Es gibt eine Synchronisation mit Teilerfaktoren und Key Triggering.

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Für die geladenen Samples gibt es vier Modi: Granular, Sampler, Tape und Specral (nur 3-fach polyphon). Diese können via MIDI gespielt oder mit dem Play-Button als Drones permanent aktive sein.
Pro Stimme stehen vier Hüllkurven und ein Filter zur Bearbeitung zur Verfügung. Weiterhin gibt es vier LFOs, Macros, eine Mod-Matrix und Effekte zur Verfügung. Außerdem unterstützt GR-2 den MPE-Standard und alle Parameter können auch über 14 Bit CC (NRPN) gesteuert werden.

Tasty Chips GR-2 wird mit silbernem und schwarzem Gehäuse angeboten und kostet während der Funding-Kampagne 849,- Euro. Die Early-Bird-Angebote sind leider bereits vergriffen. Die Auslieferung wird voraussichtlich ab September 2026 erfolgen.

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der jim RED

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