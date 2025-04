Kreativer Sequencer

Die noch junge Firma Tato Audio stellt mit dem Tato Audio Aline einen Performance-Sequencer vor. Passend dazu wird es auch einen Drum-Sequencer namens Tato Audio ARA geben. Wir haben euch die wichtigsten Informationen dazu zusammengestellt.

Tato Audio Aline

Tato Audio Aline ist ein Sequencer, der bis zu 16 Layer bietet. Für diese Layer stehen acht Engines zur Verfügung, die miteinander interagieren und kombiniert werden können. Die acht Engines hören auf die Namen Grid, Line, 303, Arp, Euclidean, Call and Response, Play und Progress. Was sich genau hinter den einzelnen Engines verbirgt, ist bisher nicht bekannt, aber die Namen und die grafische Übersicht zu den Engines geben natürlich bereits einige Hinweise darauf.

Durch die Möglichkeit der Kombination der einzelnen Engines sowie die Möglichkeit, dass unterschiedliche Längen pro Sequencer genutzt werden können, scheint Aline ein ziemlich kreatives Werkzeug zu sein.

Eingestellt und gesteuert wird beim Tato Aline alles über ein mittig angebrachtes Display sowie sechs Buttons und sechs Drehregler. Dazu gesellen sich für Sequencer typische 16 Step-Buttons, die jeweils mit einer LED ausgestattet sind.

Rückseitig bietet Aline insgesamt sechs CV-Ausgänge, Sync- sowie MIDI-Ein- und Ausgang (Miniklinke). Seitlich verfügt Aline über eine USB-C-Buchse.

Hier das offizielle Video zum Tato Audio Aline:

Tato Audio Ara

Neben Aline arbeitet Tato Audio auch an Ara, einem Drum-Sequencer, der mit acht Spuren/Instrumenten, die wiederum jeweils 64 Steps bieten, ausgestattet ist. Jede Spur kann eine unterschiedliche Länge aufweisen und pro Spur stehen Volume, Accent und Mute zur Verfügung.

Beide Geräte befinden sich aktuell noch in der Entwicklungsphase, so dass weder die genauen Features noch die Verfügbarkeit oder Preise bekannt sind. So bald es Neuigkeiten zu Aline und Ara gibt, werden wir diese News updaten.