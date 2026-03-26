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Tato Audio Aline, Hardware-Sequencer

16 Kanäle - 8 Engines

26. März 2026

Tato Audio Aline Sequencer am

Tato Audio Aline ist das Debüt eines neuen Herstellers Entwickler aus Brasilien. Das handliche Hardware-Gerät bietet mehrere unterschiedliche Wege zum Erstellen von Sequenzen und soll sich für Performances eignen.

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Tato Audio Aline – 16 Kanäle mit 8 Engines

Tato nutzt zum Teils ungewöhnliche Begriffe, um die Funktionalität von Aline zu beschreiben. Mit 16 unabhängigen Layern sind die Kanäle gemeint, auf denen die Sequenzen programmiert werden. Zur Erstellung der Sequenzen gibt es vier „imperative“ Engines, die eher der üblichen Programmierung mit direkter Eingabe von Noten, Längen, Velocity usw. Darunter sind ein 303-Mode und ein Arpeggiator. Als „parametric“ Engine werden generative Formen des Sequencings bezeichnet. Auch hier gibt es vier Varianten.

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Die Engines steuern nicht nur monophone Noten und Akkorde, sondern können auch unterschiedliche andere Parameter sequenzieren. Diese Parameter können wiederum in Gruppen direkt miteinander interagieren, um komplexe Phrasen zu erzeugen, die sich im weiteren Verlauf stetig entwickeln und verändern.

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Jeder Kanal lässt sich auf unterschiedliche Längen einstellen, sodass sich komplexe polyrhythmische Muster und Parametermodulationen entstehen. Über den MIDI-Eingang kann in die laufenden Sequenzen eingegriffen werden, z. B. für Transponierung.

Aline verfüg neben USB-C-Port und MIDI-I/O (3,5 mm TRS) auch über analoge Sync-I/O und zwei CV/Gate-Ausgänge, jeweils mit zusätzlichem Velocity-Ausgang zur Steuerung weiterer Parameter.

Tato Audio Aline Sequencer rear

Tato Audio Aline wird in begrenzten Batches produziert, Interessenten können sich in eine Warteliste eintragen. Derzeit gibt es noch keinen europäischen Vertrieb. Der Preis wird vom Hersteller mit 499,- Euro zzgl. Steuern und Versand angegeben.

PS: Tato Audio arbeitet derzeit auch an dem Drum-Sequencer ARA als Gegenstück zu Aline.

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der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

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