Taylor Ben Harper Gold Label 512e Special Edition, Signature Gitarre

Neue Signature-Gitarre für Ben Harper

Die Taylor Ben Harper Gold Label 512e Special Edition ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen dem kalifornischen Hersteller und dem Singer-Songwriter und Grammy-Gewinner Ben Harper. Mit einem kompakten Body liefert sie Wärme, Artikulation und noch vieles mehr.

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Die Taylor Ben Harper Gold Label 512e Special Edition

Ben Harper hat in seiner Jugend schon Gitarren repariert. Kein Wunder also, dass er eine besondere Beziehung zu diesem Instrument besitzt und mit Taylor zusammen ein eigenes Modell entwirft.

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Die Taylor Ben Harper Gold Label 512e Special Edition basiert auf der kompakten Grand Concert Form, die jedoch für mehr Volumen tiefer gebaut wurde. Als Tonhölzer kommen torrefizierte Sitka-Fichte für die Decke und Mahagoni für den Korpus zum Einsatz, während Taylors Fanned V-Class Bracing das Schwingungsverhalten optimiert. Sie ist im Hochglanz-Finish in der mit Ben Harper zusammen entwickelten Farbe Shaded Edgeburst lackiert. Ein cremefarbenes Schlagbrett schützt die Decke vor Spielspuren.

Der Hals der Taylor Ben Harper Gold Label 512e Special Edition ist mit dem neuen Action Control Neck System ausgestattet für präzise Anpassung ohne komplexe Eingriffe. Das Griffbrett besteht aus honduranischem Palisander und ist mit 20 Bünden sowie markanten Cream Crest Inlays bestückt. Der Übergang zur Kopfplatte wird durch ein Furnier aus demselben Palisander-Holz optisch abgerundet.

Die Hardware umfasst hauseigene Mechaniken in polierter Bronze und eine Brücke ebenfalls aus honduranischem Palisander. Für die Abnahme kommt das Taylor Claria Acoustic Pickup System zum Einsatz, welches einen Under-Saddle-Piezo mit einem Preamp kombiniert.

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Taylor Gold Label 512e & Gold Label 712e

Ebenfalls neu sind neben dem Ben Harper Signature Modell eine reguläre Gold Label 512e sowie eine Taylor Gold Label 712e . Bei der neuen 712e bestehen Boden und Zargen aus Indian Rosewood. Beide Neuheiten besitzen außerdem ein Griffbrett aus West African Ebony. Für die elektrische Verstärkung kommt bei diesen Modellen ein LR Baggs Element VTC zum Einsatz.

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Preis und Verfügbarkeit

Zum Lieferumfang der Taylor Ben Harper Gold Label 512e Special Edition gehört ein stabiler Koffer in British Cocoa Bronco Optik. Sie ist bei Thomann für 3.199- Euro verfügbar.