ANZEIGE
ANZEIGE

Taylor Ben Harper Gold Label 512e Special Edition, Signature Gitarre

Neue Signature-Gitarre für Ben Harper

7. April 2026
Taylor Ben Harper Gold Label 512e Special Edition

Taylor Ben Harper Gold Label 512e Special Edition

Die Taylor Ben Harper Gold Label 512e Special Edition ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen dem kalifornischen Hersteller und dem Singer-Songwriter und Grammy-Gewinner Ben Harper. Mit einem kompakten Body liefert sie Wärme, Artikulation und noch vieles mehr.

Affiliate Links
Taylor Ben Harper Gold Label 512e SEB
Taylor Ben Harper Gold Label 512e SEB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
3.199,00€ Thomann

Die Taylor Ben Harper Gold Label 512e Special Edition

Ben Harper hat in seiner Jugend schon Gitarren repariert. Kein Wunder also, dass er eine besondere Beziehung zu diesem Instrument besitzt und mit Taylor zusammen ein eigenes Modell entwirft.

ANZEIGE

Taylor Ben Harper Gold Label 512e Special Edition Vollansicht

Die Taylor Ben Harper Gold Label 512e Special Edition basiert auf der kompakten Grand Concert Form, die jedoch für mehr Volumen tiefer gebaut wurde. Als Tonhölzer kommen torrefizierte Sitka-Fichte für die Decke und Mahagoni für den Korpus zum Einsatz, während Taylors Fanned V-Class Bracing das Schwingungsverhalten optimiert. Sie ist im Hochglanz-Finish in der mit Ben Harper zusammen entwickelten Farbe Shaded Edgeburst lackiert. Ein cremefarbenes Schlagbrett schützt die Decke vor Spielspuren.

Der Hals der Taylor Ben Harper Gold Label 512e Special Edition ist mit dem neuen Action Control Neck System ausgestattet für präzise Anpassung ohne komplexe Eingriffe. Das Griffbrett besteht aus honduranischem Palisander und ist mit 20 Bünden sowie markanten Cream Crest Inlays bestückt. Der Übergang zur Kopfplatte wird durch ein Furnier aus demselben Palisander-Holz optisch abgerundet.

Taylor Ben Harper Gold Label 512e Special Edition im Case

Die Hardware umfasst hauseigene Mechaniken in polierter Bronze und eine Brücke ebenfalls aus honduranischem Palisander. Für die Abnahme kommt das Taylor Claria Acoustic Pickup System zum Einsatz, welches einen Under-Saddle-Piezo mit einem Preamp kombiniert.

ANZEIGE

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Taylor Gold Label 512e & Gold Label 712e

Ebenfalls neu sind neben dem Ben Harper Signature Modell eine reguläre Gold Label 512e sowie eine Taylor Gold Label 712e . Bei der neuen 712e bestehen Boden und Zargen aus Indian Rosewood. Beide Neuheiten besitzen außerdem ein Griffbrett aus West African Ebony. Für die elektrische Verstärkung kommt bei diesen Modellen ein LR Baggs Element VTC zum Einsatz.

Affiliate Links
Taylor Gold Label 512e
Taylor Gold Label 512e Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
2.999,00€ Thomann
Taylor Gold Label 712e
Taylor Gold Label 712e Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
3.199,00€ Thomann

Preis und Verfügbarkeit

Zum Lieferumfang der Taylor Ben Harper Gold Label 512e Special Edition gehört ein stabiler Koffer in British Cocoa Bronco Optik. Sie ist bei Thomann für 3.199- Euro verfügbar.

ANZEIGE
Affiliate Links
Taylor Ben Harper Gold Label 512e SEB
Taylor Ben Harper Gold Label 512e SEB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
3.199,00€ Thomann
Taylor Gold Label 512e
Taylor Gold Label 512e Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
2.999,00€ Thomann
Taylor Gold Label 712e
Taylor Gold Label 712e Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
3.199,00€ Thomann

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Taylor Ben Harper Gold Label 512e SEB
Taylor Ben Harper Gold Label 512e SEB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
3.199,00€ Thomann
Taylor Gold Label 512e
Taylor Gold Label 512e Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
2.999,00€ Thomann
Taylor Gold Label 712e
Taylor Gold Label 712e Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
3.199,00€ Thomann
Über den Autor
Profilbild

Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Taylor Next Generation, Akustikgitarren

Taylor Next Generation, Akustikgitarren

13.03.2026 |0
Taylor Trey Hensley Gold Label 510e, Signature Gitarre

Taylor Trey Hensley Gold Label 510e, Signature Gitarre

28.11.2025 |0
Taylor Jacob Collier 5-String, Signature Gitarren

Taylor Jacob Collier 5-String, Signature Gitarren

24.11.2025 |3
Test: Taylor Guitars 114ce, Akustikgitarre mit Tonabnehmer

Test: Taylor Guitars 114ce, Akustikgitarre mit Tonabnehmer

10.03.2024 |0
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X