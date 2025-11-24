Taylor Jacob Collier 5-String, Signature Gitarren

Neue Jacob Collier GS Mini und Academy 22e
Mit den neuen Taylor Jacob Collier 5-String Modellen gibt es zwei weitere 5-saitige Akustikgitarren von Taylor für den Ausnahmemusiker. In enger Zusammenarbeit sind mit der Jacob Collier Academy 22e und der Jacob Collier GS Mini zwei kompakte, mobile, aber auch bezahlbare Instrumente entstanden, die alles andere als normal sind.
Die Taylor Jacob Collier 5-String
Wer Jacob Collier schon einmal live erlebt hat, weiß: Der Typ hört nicht einfach Musik. Nein, er baut sich parallel noch ein eigenes Universum daraus. Der Multi-Instrumentalist, Arrangeur und mehrfache Grammy-Gewinner arbeitet gern mit allem, was Töne produziert. Und ja: Auch die Gitarre gehört zu seinen liebsten Werkzeugen. Kein Wunder also, dass Taylor ihm einst eine maßgeschneiderte 5-String gebaut hat, und nun dieses Konzept für uns Normalsterbliche zugänglich macht.
Jacob Collier Academy 22e 5-String
Der neue Academy 22e ist das zugänglichere dieser beiden frischen Modelle und greift Jacobs DAEAD-Stimmung auf, die sowohl Einsteigern das Greifen erleichtert als auch Fortgeschrittene in ungewohnte harmonische Räume schickt. Der Grand-Concert-Body besteht aus einer massiven Walnussdecke mit layered Walnut für Zargen und Boden. Die 24 7/8″ Mensur ist komfortabel bespielbar, während der Hals aus Mahagoni oder Ahorn daher kommt und mit einem smoked Eucalyptus-Griffbrett versehen ist. Die matte Lackierung wirkt eher unaufdringlich.
Zu den praktischen Features zählen der integrierte Walnuss-Armrest, Standard Chrome Tuners, 1 11/16″ Sattelbreite, sowie ein smoked Eucalyptus-Steg. Bei der Elektronik setzt Taylor auf ein Fishman Presys VT-System, das schlicht, zuverlässig und bühnentauglich ist.
Jacob Collier GS Mini 5-String
Die GS Mini 5-String übernimmt vieles vom Academy-Modell, setzt aber auf ein deutlich kompakteres Format mit 23 1/2″ Mensur und einer ausgeprägten „Nimm-mich-überall-hin“-Mentalität. Statt Walnuss kommt hier eine Sitka-Fichtendecke zum Einsatz, gepaart mit layered Sapele für Boden und Zargen, was dem Klangbild eine direktere Ansprache und eine leichte vintage-artige Wärme verleihen soll.
Der Hals besteht aus Mahagoni, mit einem Griffbrett aus Ebenholz mit 20 Bünden. Das X-Bracing sorgt für den typischen GS-Mini-Punch, der trotz kleiner Größe erstaunlich groß klingt. Der Ansatz dieser Gitarre ist eher puristisch – einen Tonabnehmer findet man bei der GS Mini nicht. Ästhetisch gibt es jedoch einen echten Hingucker: Die asymmetrische, farbenfrohe, geometrische Rosette, die Jacobs Handschrift unverkennbar in sich trägt.
Preis und Verfügbarkeit
Die beiden neuen Modelle werden in ca. 8-10 Wochen beim Musikhaus Thomann lieferbar sein. Die Academy 22e bekommt ihr dort für 1.199,- Euro, die kleinere GS Mini für nur 799,- Euro.
Ja, ein außergewöhnlicher Musiker in allen Belangen. Mir persönlich schon fast eine Ecke zu strange. Ich sah mal ein Konzert auf arte, und seitdem weiß ich, was der so macht. Länger benutze ich hingegen schon das Native-Instruments-Chor-Plugin, von dem seine Publikumsaufnahmen abrufbar sind. Ich meine sogar, das gab es mal umsonst. Aber es ist das einzige wirklich authentische Plugin von Native Instruments, das als Chormaschine brauchbar ist. Im Vergleich zu simplen Synth-Chören sticht dieses Plugin im Mix immer heraus durch seinen echten Chorsound. Abgesehen von seinen Tourdaten sieht es auch optisch ansprechend aus. So, nun zur Gitarre: Macht eine andere Grundstimmung wirklich Sinn, beispielsweise im Unterricht? Andererseits sehe ich eine Vereinfachung bei Lagerfeuermusik, also frei spielbaren Akkorden. Da liegt vielleicht auch der Sinn dieser Gitarre. Optisch war es schlau, sie nicht zu „freaky“ zu gestalten. Der bunte Ring ist ein dezentes Give-away. Ich spiele zwar nicht Gitarre, aber wenn, würde ich eventuell zuschlagen.