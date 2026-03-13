ANZEIGE
Taylor Next Generation, Akustikgitarren

Zwei neue Modelle mit Next Generation Features

13. März 2026
Anfang des Jahres hat Taylor unter dem Titel Taylor Next Generation seine Grand-Auditorum-Gitarren mit einigen neuen Features und  Verbesserungen ausgestattet. Diese Serie bekommt nun Zuwachs.

Taylor 714ce Next Generation
Taylor 714ce Next Generation Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
3.399,00€ Thomann
Taylor 514ce Next Generation
Taylor 514ce Next Generation Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
2.999,00€ Thomann
Taylor Builders Edition 514ce Next Ge
Taylor Builders Edition 514ce Next Ge Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
3.799,00€ Thomann
Taylor Builders Edition 514ce Kona NG
Taylor Builders Edition 514ce Kona NG Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
3.899,00€ Thomann

Die Taylor Next Generation Serie

Die Taylor Next Generation Serie hebt die beliebten Akustikgitarren aus den Staaten mit Features wie dem Scalloped V-Class Bracing, dem Action Control Neck und dem Claria-Tonabnehmer-System auf ein neues Level.

Taylor Next Generation Produktbild

Nachdem die Next Generation Serie vorerst nur die 300, 400 und 800 Serien von Taylor umfasste, werden jetzt sechs weitere Serien mit eingeschlossen: Die 500, 600, 700 und 900 Serien, sowie die Koa und Presentation Serien. Somit wird die Next Generation Serie zum neuen Standard für Taylor Gitarren.

Taylor Builders Edition 524ce NG
Taylor Builders Edition 524ce NG Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
3.899,00€ Thomann
Taylor 614ce Next Generation
Taylor 614ce Next Generation Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
3.899,00€ Thomann
Taylor Builders Edition 914ce Next Ge
Taylor Builders Edition 914ce Next Ge Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
6.499,00€ Thomann
Taylor Builders Edition 914ce RW/RD N
Taylor Builders Edition 914ce RW/RD N Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
7.999,00€ Thomann

Scalloped V-Class Bracing

Das ursprüngliche, 2018 vorgestellte V-Class Bracing sollte im Gegensatz zum klassischen X-Bracing einen homogeneren Sound mit mehr Sustain bei weniger verleimtem Holz bieten. Das neue Scalloped V-Class Bracing verspricht nun dank gebogener Bauform mehr Wärme, Durchsetzungskraft und eine bessere Ansprache.

Action Control Neck

Das neue Action Control Neck bietet mit seinem längeren Halszapfen eine verbesserte Klangübertragung zum Korpus für mehr Wärme und Sustain. Dank dem neuen Shimless-Action-Control lässt sich außerdem die Saitenlage kinderleicht einstellen.

Taylor PS14ce HRW/Sinker Redwood NG
Taylor PS14ce HRW/Sinker Redwood NG Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
13.999,00€ Thomann
Taylor PS54ce HRW/Adi Spruce NG
Taylor PS54ce HRW/Adi Spruce NG Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
14.299,00€ Thomann
Taylor K24ce Special Edition
Taylor K24ce Special Edition Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
4.999,00€ Thomann
Taylor Builders Edition K24ce
Taylor Builders Edition K24ce Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
7.399,00€ Thomann

Claria Pickup System

Das neue Claria Pickup System verbindet einen Piezo-Tonabnehmer mit einem neu entwickelten Preamp-System, welches mit Hilfe von Künstlern und Tontechnikern für den Plug-and-Play-Einsatz konzipiert wurde. Mit drei Reglern im Schallloch für Volume, Mid Contour und Tone kann der Klang in Sekundenschnelle justiert werden.

Taylor 414ce Next Generation Natural
Taylor 414ce Next Generation Natural Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
2.899,00€ Thomann
Taylor BE 814ce Next Generation
Taylor BE 814ce Next Generation Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
4.999,00€ Thomann
Taylor 324ce Next Generation
Taylor 324ce Next Generation Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
2.899,00€ Thomann
Taylor 314ce Next Generation
Taylor 314ce Next Generation Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
2.699,00€ Thomann
Taylor 814ce Next Generation
Taylor 814ce Next Generation Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
4.499,00€ Thomann

 

Preis und Verfügbarkeit

Die Preise für Gitarren aus der Taylor Next Generation Serie starten mit der Taylor 314ce Next Generation bei 2.699,- Euro.

Links

