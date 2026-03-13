Taylor Next Generation, Akustikgitarren

Zwei neue Modelle mit Next Generation Features

Anfang des Jahres hat Taylor unter dem Titel Taylor Next Generation seine Grand-Auditorum-Gitarren mit einigen neuen Features und Verbesserungen ausgestattet. Diese Serie bekommt nun Zuwachs.

Die Taylor Next Generation Serie

Die Taylor Next Generation Serie hebt die beliebten Akustikgitarren aus den Staaten mit Features wie dem Scalloped V-Class Bracing, dem Action Control Neck und dem Claria-Tonabnehmer-System auf ein neues Level.

Nachdem die Next Generation Serie vorerst nur die 300, 400 und 800 Serien von Taylor umfasste, werden jetzt sechs weitere Serien mit eingeschlossen: Die 500, 600, 700 und 900 Serien, sowie die Koa und Presentation Serien. Somit wird die Next Generation Serie zum neuen Standard für Taylor Gitarren.

Scalloped V-Class Bracing

Das ursprüngliche, 2018 vorgestellte V-Class Bracing sollte im Gegensatz zum klassischen X-Bracing einen homogeneren Sound mit mehr Sustain bei weniger verleimtem Holz bieten. Das neue Scalloped V-Class Bracing verspricht nun dank gebogener Bauform mehr Wärme, Durchsetzungskraft und eine bessere Ansprache.

Action Control Neck

Das neue Action Control Neck bietet mit seinem längeren Halszapfen eine verbesserte Klangübertragung zum Korpus für mehr Wärme und Sustain. Dank dem neuen Shimless-Action-Control lässt sich außerdem die Saitenlage kinderleicht einstellen.

Das neue Action Control Neck bietet mit seinem längeren Halszapfen eine verbesserte Klangübertragung zum Korpus für mehr Wärme und Sustain. Dank dem neuen Shimless-Action-Control lässt sich außerdem die Saitenlage kinderleicht einstellen.

Claria Pickup System

Das neue Claria Pickup System verbindet einen Piezo-Tonabnehmer mit einem neu entwickelten Preamp-System, welches mit Hilfe von Künstlern und Tontechnikern für den Plug-and-Play-Einsatz konzipiert wurde. Mit drei Reglern im Schallloch für Volume, Mid Contour und Tone kann der Klang in Sekundenschnelle justiert werden.

Preis und Verfügbarkeit

Die Preise für Gitarren aus der Taylor Next Generation Serie starten mit der Taylor 314ce Next Generation bei 2.699,- Euro.