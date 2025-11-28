ANZEIGE
Taylor Trey Hensley Gold Label 510e, Signature Gitarre

Der Bluegrass Gitarrist bekommt sein eigenes Instrument

28. November 2025
Mit der Trey Hensley Gold Label 510e präsentiert Taylor ein Modell, das in enger Zusammenarbeit mit einem der angesehensten Gitarristen Nashvilles entwickelt wurde. Hensleys Stil zwischen Tradition und Modern Bluegrass spiegelt sich in der Gitarre wider, welche die DNA einer klassischen Dreadnought mit modernen, fein dosierten Innovationen verbindet.

Die Taylor Trey Hensley Gold Label 510e

Das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen Taylor und GRAMMY-Gewinner Trey Hensley ist ein Instrument mit charakteristischer Wärme, ausgewogener Kontrolle und zeitgemäßem Spielkomfort.

Taylor Trey Hensley Gold Label 510e Vollansicht

Der Korpus ist in Taylors Dreadnought-Form mit quadrischen Schultern und tiefem Body gehalten, konzipiert für kraftvollen Klang und starke Projektion. Boden und Zargen sind aus Tropical Mahogany, während die torrefizierte Sitka-Fichtendecke der Gitarre eine bereits „eingespielte“ Reaktion verleihen soll. Das Fanned V-Class Bracing sorgt für mehr Wärme und Dynamik. Ein vollflächiges Gloss-Finish, Cream-Binding und eine einringige Rosette runden die äußere Gestaltung ab.

Der Hals besteht aus Neo-Tropical Mahagoni, bestückt mit einem West African Crelicam Ebony Griffbrett samt Cream-Crest-Intarsien. Die Kombination aus Standard-Carve-Profil, 1-3/4″ Sattelbreite und 25,5″ Mensur sorgt für ein vertrautes und dennoch modernes Spielgefühl. Mit Taylors Action Control lässt sich die Saitenlage problemlos und präzise an persönliche Vorlieben anpassen. Das Halsfinish ist seidenmatt gehalten, Griffbrett und Kopfplattenfurnier bestehen ebenfalls aus Ebenholz.

In Sachen Hardware setzt Taylor auf Nickel-Mechaniken und ein Paddle-Headstock-Design. Die Elektronik stammt in gewohnter Manier von LR Baggs: Mit Anthem SL System liefert die Gitarre ein natürliches, detailreiches Klangbild, das live auf der Bühne mittlerweile sehr gerne eingesetzt wird.

Preis und Verfügbarkeit

Die Taylor Trey Hensley Gold Label 510e kostet bei Thomann 3.199,- Euro und ist in knapp 10 Wochen lieferbar. Zum Lieferumfang gehört ein hochwertiges Gold Label Hardshell Case, außerdem erhalten Käufer der ersten 100 Instrumente zudem ein signiertes Certificate of Authenticity.

Preis

  • 3.199,-

Links

