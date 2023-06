TC Electronic Ampworx Vintage Series Effektpedale

Die klassischen Amps der 60er-Jahre in Pedalformat

Es gibt in der Welt der Gitarristen drei Amps, die Standards gesetzt haben und damit für immer in den Olymp aufgestiegen sind. Der Marshall JTM 45, der Vox AC 30 und der Fender Deluxe Reverb. TC Electronic hat diese drei Sounds der 60er Jahre nun in drei neuen Effektpedalen der TC Electronic Ampworx Vintage Series auf den Markt gebracht. Namentlich kommen sie als Jims 45, DC 30 und Combo Deluxe 65 daher.

Wer träumt nicht davon, die legendären Sounds von Fender, Marshall und Vox zu spielen, ohne einen riesigen Röhrenamp transportieren zu müssen? Zusätzlich gibt es noch ein paar moderne und nützliche Features. Jedes der drei TC Electronic Ampworx Vintage Series Pedale hat einen Channel-Fußschalter sowie einen zweiten Fußschalter, der je nach Modell einen anderen Effekt schaltet. Beim Combo Deluxe 65 kann hiermit der Reverb aktiviert werden, bei dem Jims 45 und dem DC 30 wird durch seine Betätigung ein zusätzlicher Boost geschaltet.

Über sechs Potis wird der Sound des Pedals eingestellt. Die Beschriftung und Funktion der einzelnen Potis entspricht dabei natürlich jeweils dem legendären Vorbild. Sogar die Potiknöpfe des Originals wurden übernommen, damit kein Zweifel aufkommt, in welche klangliche Richtung es gehen soll.

Mit eingebauter Cab-Simulation, die im Übrigen zusammen mit Celestion entwickelt wurde, einem USB-Anschluss, einem DI-Ausgang sowie den üblichen Mono-Eingangs- und Ausgangsklinkenbuchsen.

An der Seite befindet sich ein 3,5 mm Kopfhöreranschluss. Das Gehäuse kommt in gewohnt robustem TC Electronic Standard und entspricht in der Größe dem Ditto Jam x2.

Combo Deluxe 65

Der Combo Deluxe 65 basiert auf einem Fender Blackface Deluxe Reverb und verfügt über eine Klangregelung für Bass, Middle und Treble, Volume und Gain sowie einem Reverb-Poti. Das digitale Reverb bildet natürlich den legendären Federhall nach und lässt sich über ein Trimpoti und einen kleinen Schalter an der Stirnseite klanglich abstimmen. Die Cab-Simulation bildet einen Celestion 1 x 12M Creamback nach.

Jims 45

Der Jims 45 der TC Electronic Ampworx Vintage Series basiert auf einem Marshall JTM 45. Wie das Original, hat das Pedal einen normalen und einen High-Kanal. Mit den Potis für Bass, Mid und Treble kann der Sound eingestellt werden. Ein Level-Poti regelt die Lautstärke des Pedals. Presence kann über ein Trimpoti eingestellt werden und der zuschaltbare Boost kann wahlweise vor oder hinter dem Amp geschaltet werden. Hier kommt natürlich eine Cab-Simulation mit einer virtuellen 4x 12 G12M Creamback Bestückung.

DC 30

Das DC 30 Pedal basiert auf einem Vox AC 30 Top Boost und verfügt neben dem normalen Kanal über einen brillanten Kanal. Die Potis für Bass, Treble und Cut übernehmen die klassische Vox Klangregelung, mit dem Volume-Regler lässt sich die Lautstärke einstellen. Auch hier kann die Boost-Position und Gain an der Stirnseite mit einem kleinen Schalter und einem Trimpoti justiert werden. Die virtuelle Box ist mit Celestion 2x 12 Alnico Blue Speaker bestückt.

Die Pedale kosten jeweils 159,- Euro.