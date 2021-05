TC Electronic bringen Zeus Drive

TC Electronic bringen Klon Centraur Kopie - Zeus Drive

Der Klon Centaur ist das begehrteste Verzerrer-Pedal der Geschichte und wurde zuletzt mit völlig absurden Preisen gehandelt. Kann ein Overdrive eine halbe Millionen wert sein? Eine etwas absurde Entwicklung, vor allem wenn man bedenkt, dass der Schaltkreis kein Geheimnis ist. Klar ist aber auch – nicht jeder Nachbau klingt großartig, manche klingen besser als andere und das führt insgesamt dazu, dass unter den großen Pedalbauern so etwas wie ein Wettbewerb existiert, wer dem originalen Klon Centaur am nächsten kommt.

Die letzten Nachzieher – TC Electronic. Passend betitelt als Zeus Drive, positioniert sich die Firma nun auch an der Klon Centaur-Front. Ich bin kein Pedalbauer und könnte den Schaltkreis eines Klon Centaur nicht von anderen unterscheiden, Der Zeus Drive arbeitet mit Germanium-Dioden, besitzt zwei Betriebsmodi – normal und fat – einen internen Switch für Bypass-Optionen von true auf buffered sowie einzig und allein drei Reglern, mit denen das Pedal arbeitet: Drive für den Verzerrungsgrad, Tone für die Klangfarbe sowie Volume für die Ausgangslautstärke. Puristischer geht’s wohl kaum – und das dürfte ganz im Sinne aller Centaur Fans sein.

Ein bisschen frech ist es dann schon, dass TC Electronic die Auflage auf 2000 Stück beschränken. Das dürfte den Preis von 59,- Euro in Kürze dann in die Höhe gehen lassen, wenn die guten Stücke dann für das vier- oder fünffache ihres Preis bei Ebay dann ihre Runden machen. Nun denn – Kult, wem Kult gebührt, und dass in naher Zukunft ein Vergleich von Klon Centaur-Kopien ansteht, weiß unsere Redaktion auch.