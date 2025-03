Noch mehr, noch besser - Der Ditto 2 Looper ist da

Der Ditto 2 Looper von tc electronic ist die neueste Version des minimalistischen Pedals, das mittlerweile Kultstatus erreicht hat.

Die zweite Generation des Kultgerätes bringt natürlich einige neue Features mit, darunter ein neu designter Fußtaster, SingleTap Looping, Intelligent LoopSnap und eine Bluetooth- bzw. USB-C-Schnittstelle. Was es damit so im Einzelnen auf sich hat, schauen wir uns kurz an.

tc electronic Ditto 2 Looper

Der Fußtaster, dem ja bei der Bedienung eines One-Button-Loopers wie dem Ditto 2 Looper besondere und zentrale Bedeutung zukommt, wurde durch einen leichtgängigeren, magnetisch unterstützten Button ersetzt. Was genau dahintersteckt, geht aus den aktuellen Ankündigungen nicht hervor. Das wird dann ein hoffentlich demnächst stattfindender Test herausbekommen.

Die LoopSnap-Funktion ist ein Algorithmus, der bei Bedarf minimale Unsicherheiten im Timing korrigiert. Loopen ist eine Kunst, und auch wirklich timingfeste Gitarristen hacken in der Kombination aus Hand, Kopf und Fuß mal daneben. Mit dieser Funktion soll das der Vergangenheit angehören.

Auch Einsteiger ins Live Looping werden diese Funktion zu schätzen lernen, denn gerade am Anfang kann man schnell durch ungenaues Loopen frustriert werden. Das ist jetzt keine bahnbrechend neue Erfindung, andere Looper beherrschen so etwas auch, allerdings ist der Ditto 2 Looper mit unter 100 € Verkaufspreis eine ganz andere Kategorie.

SingleTap Looping ist ebenfalls nichts Neues, allerdings beherrschte auch das der Vorgänger nicht. In diesem Modus kennt der Looper nur Record und Play, wer ein drittes Mal tappt, löscht den Loop. Das ist die simpelste Form des Loopens und die wenigsten von uns sind im Ed Sheeran-Style unterwegs, dessen Loop-Konstrukte kleine Kunstwerke sind, dessen Looper aber auch in der Preisklasse eines Jahresvorrats Raviolidosen liegt. Sofern man jeden Tag Ravioli kocht selbstverständlich.

Der „Ditto Looping Mode“, ist der klassische Modus des Ditto, hier können Overdubs gemacht werden und es gibt eine Undo-Funktion. Außerdem gibt es Wege, gelöschte Loops wiederherzustellen. Die neue Smartphone-App für den Ditto 2 Looper vervollständigt die Neuerungen. Hier können User-Einstellungen vorgenommen oder der Looper auf die neueste Firmware aktualisiert werden. Die Verbindung erfolgt über Bluetooth oder USB-C.

Angesichts des wirklich mehr als interessanten Preises von 98 € ist und bleibt der Ditto Looper eine Bank, wir müssen uns aber wohl noch so etwa drei bis vier Monate gedulden, bis der Ditto 2 Looper lieferbar sein wird.

