TC Electronic Icon Dock, USB-Case für FX-Controller angekündigt

Ein Dock für alle Fälle

In den letzten Monaten ist TC Electronic verstärkt dazu übergegangen ihre Software Plugins mit passenden Hardware Controllern auszuliefern. Einige davon haben wir bereits getestet, das Urteil war durchmischt. Von „sehr gut“ bis „befriedigend“ war bereits alles dabei.

Über alle Tests hinweg war jedoch der Tenor zu hören: Für ein einzelnes Plugin ist die Kombination aus Hardware Controller und Software grundsätzlich geeignet, wer mehrere Plugins – und damit mehrere Hardware Controller – besitzt, wird irgendwann die komplette Arbeitsfläche mit den kleinen kompakten Controllern vollstehen haben.

Doch jetzt ist Abhilfe in Sicht: Das Icon Dock sorgt dafür, dass ihr bis zu sieben Controller in ein solides Gehäuse bauen könnt, so wie Behringer es mit dem Go Case auch für Eurorack Module anbietet. Innerhalb des Icon Dock ist ein USB-Hub verbaut, der Anschlusskabel für die o.g. sieben Controller bietet. Je nach Größe der Controller – das DVR-250 DT ist beispielsweise doppelt so breit wie ein TC2290 DT oder TC8210 DT – passen ggf. aber auch weniger Controller in das Dock.

Ein weiterer Vorteil des Icon Dock ist die Tatsache, dass man damit nicht mehr sieben USB-Anschlüsse am Computer benötigt, sondern nur noch einen. Intern lassen sich die Controller verkabeln, vom Dock weg geht dann nur noch ein einzelnes USB-Kabel. Für ausreichend Strom für Dock und Controller ist auch gesorgt, das Icon Dock wird mit einem externen Netzteil ausgeliefert.

Preis und Verfügbarkeit sind leider noch nicht bekannt. Diese reichen wir schnellstmöglich nach.