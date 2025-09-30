Das M100 kommt zurück - was kann es?

TC Electronic bringt sein Multi-Effektgerät M100 zurück! Bereits im Jahr 2019 hatten wir das günstige Effektgerät getestet, doch kurze Zeit später verschwand es leider vom Markt. Nun ist das TC Electronic M100 wieder da und bringt wenige, aber durchaus interessante neue Features mit.

TC Electronic M100

In unserem Testbericht aus dem Jahr 2019 hatte das TC Electronic M100 sehr gut abgeschnitten. Für gerade einmal 79,- Euro konnte man sich das Effektgerät, das in Form einer mobilen Desktop-Box angeboten wurde, ins Studio holen.

Auf den ersten Blick hat sich beim M100 nicht viel getan , so dass es weiterhin über 16 unterschiedliche Effekte verfügt: Reverb, Flanger, Delay, Pitch Shift, Rotary uvm. sind an Bord des kleinen Effektgeräts. Mit Hilfe eines Parameterreglers lassen sich diese in einem gewissen Maß einstellen, hinzu kommen Input/Output- sowie ein Mix-Regler.

Die wirkliche Neuheit der Neuauflage des M100 befindet sich auf der Rückseite, denn neben den bereits zuvor verbauten fünf Klinkenbuchsen, 2x Eingang, 2x Ausgang, 1x Fußschalter, verfügt das M100 nun über einen MIDI-DIN-Eingang.

Dieser ermöglicht die Steuerung des Effektgeräts über MIDI-CC-Kommandos, sodass Nutzer sowohl die Art des Effekts sowie den zugehörigen Parameter, das Mix-Verhältnis und das Tempo per MIDI steuern können. Dazu lässt sich das M100 über MIDI auch auf Bypass schalten.

Ansonsten befindet sich auf der Rückseite noch die Netzteilbuchse. Einen Power-on/off-Schalter gibt es leider weiterhin nicht.

Ab wann genau das M100 lieferbar sein wird und was es kosten wird, hat TC Electronic bisher noch nicht bekanntgegeben.

Hier das Video zum neuen TC Electronic M100: