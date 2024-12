Höha, schnella, weita, kleina! TC Electronic Multi-Effekt

Das TC Electronic Plethora X1 ist der jüngste und kleinste Spross der Plethora-Serie und verfügt über nur einen einzigen Taster mit mehreren Funktionen.

Höha, schnella, weita. Dieser Song des Rödelheim Hartreim Projekts fasst in drei einfachen Worten die Entwicklung im Effektsektor zusammen, wobei ich hier noch das Adjektiv „kleina“ mit verreimen wollen würde. Denn so viel Effekt in so hoher Qualität auf so wenig Platz ist schon eindeutig als erstaunlich zu bewerten. Das TC Electronic Plethora X1 stellt sich vor.

TC Electronic Plethora X1 Tone Print Loader

Die Idee der TC TonePrints war ja schon eine wirkliche Innovation in der bereits ziemlich abgegrasten Steppe der Effekte, und die logische Konsequenz, nicht nur ein spezielles, sondern ein universelles Gerät für alle TonePrint-Effekte zu entwickeln, gipfelte im Plethora X5. Das hat es ganz schön in sich.

Das TC Electronic Plethora X1 kommt nun im minimalistischen Ein-Pedal-Design, mit nur einem Fußtaster und vier Reglern und trotzdem voller Flexibilität. Der Fußtaster kann fünf verschiedene Schaltfunktionen ausführen, das Gerät selbst bietet 14 Effekttypen, die in sieben Boards mit je zwei Slots organisiert sind. Somit kann der Taster im Normalfall schon mal zwischen zwei Effekten hin- und herschalten.

Die bereits installierten Effekt-Engines kommen von bekannten TonePrint-Effekten wie Hall of Fame II, Flashback II, Sub ’n‘ Up, Corona Chorus, Viscous Vibe, Quintessence und Pipeline. Per App können die TonePrints dann auf dem TC Electronic Plethora X1 geladen, organisiert und bearbeitet werden.

Die Bedienung erfolgt dann über drei Regler, die logischerweise keine Bezeichnungen tragen, weil sie in jedem Effekt anderen Parametern zugewiesen sind. Der vierte Regler wählt eins der sieben Boards. Wem das Umschalten zwischen Slot A und B per Fuß nicht reicht, hat die Möglichkeit, den Taster so zu konfigurieren, dass er als einfacher Bypass fungiert, entweder dauerhaft (Latching Mode), oder nur für die Zeit des Haltens des Tasters (Momentary Mode). Im oben genannten A/B-Modus kann der Taster zusätzlich als Tap-Tempo-Taster verwendet werden.

TC Electronic Plethora X1 Mash Mode

Richtig spannend ist die Mash-Funktion des Tasters, hier kann der Effekt nach Belieben getweakt werden. Hier ist es zum Beispiel möglich, eine Hold-Funktion für das Delay, einen Whammy-Effekt per Pitch Shifter oder einen Wobble-Sound per Chorus zu kreieren. Der Taster übernimmt also die dynamische Funktion eines Expression-Pedals. Über den Status des Mash-Effektes gibt eine LED Auskunft, deren Leuchtstärke dem Grad des Mashs entspricht. Klasse!

Das TC Electronic Plethora X1 arbeitet selbstredend in True Stereo und kann entweder in den True Bypass oder einen gebufferten Bypass versetzt werden. Der Preis von 189 € scheint mir angesichts der Möglichkeiten und der Qualität der TC-Effekte sensationell zu sein. Lieferbar ist das Pedal in etwa sechs Wochen.