Analoge Magie in Stereo

Teaching Machines Wellspring ist ein analoges Multi-Effektgerät mit einem Stereo-Signalweg. Das Boutique-Projekt wird von zwei Entwicklern in Wales in Kleinserie gefertigt. Dabei setzt man nicht auf trashigen Vintage-Appeal, sondern hochwertigen Analogsound.

Teaching Machines Wellspring, analoges Effektgerät

Wie es der Name bereits impliziert, ist Wellspring ein Hallgerät, das jedoch um mehrere Komponenten ergänzt wurde. Die Sektionen des Gerätes sind in einer Effektkette angeordnet und der komplette Signalweg ist in Stereo gehalten. Der Eingang lässt sich zwischen Guitar- oder Line-Pegel umschalten, wobei sich der Guitar-Input praktischerweise auf der Frontseite befindet.

Wellspring kann als Desktop-Gerät betrieben oder mit zusätzlichen Rack-Ohren in ein 19-Rack eingebaut werden.

Die erste Sektion ist ein Delay, das im Parallel- oder Ping-Pong-Modus arbeiten kann. Die Delay-Zeiten lassen sich getrennt einstellen oder können für beide Kanäle mit „Time 1“ gemeinsam geregelt werden.

Darauf folgt ein Multimodefilter, das wahlweise als Tiefpass, Bandpass, Hochpass oder Bandsperre arbeiten kann. Die Cutoff-Frequenz lässt sich regeln, aber einen Resonanzparameter gibt es nicht. Es ist offenbar eher für Klangkorrekturen gedacht.

Für Delay und Filter ist ein LFO als Modulator vorhanden. Die beiden Stereokanäle können entweder gleich oder invertiert moduliert werden. Der Bereich des Rate-Reglers lässt sich um den Faktor 10 bis in den Audiobereich beschleunigen und der LFO kann mit einem externen Signal synchronisiert werden.

Anschließend folgt die Hallsektion, die als Spring Reverb mit zwei separaten Tanks ausgeführt ist. Hier kann naturgemäß nur das Dry/Wet-Verhältnis eingestellt werden.

Der letzte Regler ist mit Magic betitelt. Darmit wird ein Ping-Pong Feedback-Loop über den gesamten Signalweg geregelt, der die Klänge auf den jeweils entgegengesetzten Stereokanälen neu einspeist.

Teaching Machines Wellspring ist ab sofort verfügbar und kostet 1.700,- Euro. Wir bemühen uns darum, in Kürze ein Testgerät zu erhalten.