Teasert Modal Electronics ein duales Eurorack-Filter?

(ID: 508463) Wird der 002 ausgeschlachtet?

Mit kurzen Social-Media-Teasern kündigt Modal Electronics für den morgigen 7. September ein neues Produkt an. Auch wenn es nur kurze Schnipsel sind, ist das Grundlage genug für fundierte Spekulationen.

ANZEIGE

Anhand von zwei Ecken, die in in den Clips kurz eingeblendet werden, lässt sich vermuten, dass es sich um ein Eurorack-Modul handelt. Mehr noch als die 3,5 mm Patch-Buchsen scheinen die typischen Befestigungslöcher in der Frontplatte doch recht eindeutig zu sein.

ANZEIGE

An Bedienelementen kann man Cutoff, Reso, Drive und Morph erkennen, was durch den angezerrten Filtersweep im Clip akustisch unterstrichen wird. Leider können wir an dieser Stelle kein Instagram- oder Facebook-Video direkt einbetten.

Die Beschriftung „Dual An…“ weist auf ein doppeltes Filter hin. Oder wird es etwas Größeres, wie zum Beispiel eine Synth Voice? Offenbar wird es analog sein. Dazu passt, dass im Hintergrund der Synthesizer 002 von Modal eingeblendet ist. Wird es sich bei dem Modul also um eine extrahierte Filtereinheit aus dem einstigen Flaggschiff handeln? Und wird es nur bei dem einen Modul bleiben oder wird es vielleicht noch mehr Baugruppen im Eurorack-Format geben?

Die Clips blenden übergroß den 7. September als Datum ein, also müssen wir nur bis morgen warten.