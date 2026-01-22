Profis erklären Monitor- und FoH-Setup bei Unheilig-Konzert

Ergänzend zum Konzertbericht des Unheilig-Konzerts am 29. Dezember 2025 in Oberhausen und einem Interview mit dem FoH-Tontechniker der Band, Bernd Michael Tombült, ging es für mich vor dem Konzert weiter hinter die Kulissen – nämlich zum Monitorplatz und ans FoH. Dort erklärten mir Alex „Schmitti“ Schmidt und Bernd Michael Tombült, wie das technische Gesamtsystem der aktuellen Unheilig-Tour aufgebaut ist und warum man sich genau für diese Lösungen entschieden hatte.

Der Einblick ist auch als Video auf unserem AMAZONA-YouTube-Kanal verfügbar:

Redundanz und Signalführung bei Unheilig

Am Monitorplatz wird schnell deutlich, wie wichtig eine klare Struktur für diese Produktion ist: Alex erklärt, dass man sich in der Planungsphase schon früh darauf geeinigt habe, die Anzahl der Spuren bewusst zu begrenzen. Maximal 32 Spuren wurden damals als Obergrenze festgelegt, wobei die reale Nutzung tatsächlich deutlich darunter liegt. Diese Entscheidung erleichtert nicht nur das Routing, sondern ist auch eine wichtige Grundlage für ein stabiles, redundantes System. Die Backing-Tracks inklusive Klick stammen aus dem Ableton-Live-Setup von Keyboarder Henning Verlage auf der Bühne. Dort laufen zwei MacBooks parallel und geben ihre Signale jeweils über eine Dante Virtual Soundcard aus. Eine wichtige Frage hierbei war, wie sich beide Signale sicher zusammenführen lassen, ohne dass ein möglicher Computerausfall hörbare Folgen hat.

Automatische Umschaltung mit der DirectOut EXBOX

Die Lösung fand das Team in der DirectOut EXBOX, die speziell dafür entwickelt wurde, Dante-Streams zu verwalten und umzuschalten. Die DirectOut EXBOX sitzt dabei zwischen den beiden Dante-Quellen und dem restlichen Audiosystem, erkennt automatisch, welcher Stream stabil läuft und schaltet im Zweifelsfall innerhalb kürzester Zeit um. Das Umschalten erfolgt dann sogar so schnell, dass man es laut Alex weder als Musiker noch im Publikum bemerkt. Dank dieser Lösung kommt am Monitorplatz immer nur ein fehlerfreies und konsistentes Signal an – unabhängig davon, ob gerade MacBook A oder B aktiv ist. Zusätzlich besteht auch immer die Möglichkeit, manuell einzugreifen, was insbesondere bei Proben oder Tests hilfreich sein kann.

Ableton Live für Playback, Klick und Timecode

Die Backing-Tracks inklusive Klick kommen aus Henning Verlages Ableton-Live-Setup auf der Bühne. Von hier aus werden alle Signale über das Dante-Netzwerk geschickt und stehen damit direkt am Monitorplatz und am FoH zur Verfügung. Bernd Michael betont, dass die Entscheidung, die gesamte Produktion auf einem Dante-Netzwerk aufzubauen, gerade mit Blick auf kommende Open-Air-Shows und größere Bühnen ein riesiger Vorteil ist, da die Latenzen insgesamt sehr gering gehalten werden können. Längere Laufwege und größere Distanzen lassen sich so optimal realisieren.

Von vorne bis hinten: Das Dante-System

Vom Playback-System auf der Bühne über die Stageboxen bis hin zum Monitoring und dem Signal beim FoH: Was den Audiobereich angeht, basiert die komplette Live-Produktion von Unheilig auf einem Dante-Netzwerk. Der Monitor-Tontechniker Alex beschreibt das als einen riesigen Vorteil, denn es gibt beispielsweise keine unnötigen Wandlungen, das Routing bleibt insgesamt übersichtlich und Änderungen lassen sich schnell realisieren. Die Audiosignale werden über Yamaha-RIO-Stageboxen in die Mischpulte geführt und auch das komplette In-Ear-Monitoring ist vollständig in das Netzwerk eingebunden.

In-Ear-Monitoring bei Unheilig

Für das In-Ear-Monitoring setzt Unheilig auf das Shure-Axient-Digital-System, das ebenfalls vollständig in das Dante-Netzwerk integriert ist. Der Wechsel auf In-Ear-Monitoring war ein logischer Schritt für diese große Produktion, bei der klassische Floor-Monitore schnell an ihre Grenzen kommen würden. Die digitale Übertragung bietet außerdem eine hohe Stabilität und eine sichere Funkverbindung für alle Musiker auf der Bühne.

Einheitliche Mischpulte für Monitor und FoH

Sowohl am Monitorplatz als auch am FoH kommt ein Yamaha DM7 Mischpult zum Einsatz, wobei die Entscheidung für identische Konsolen an beiden Positionen kein Zufall war: Sie vereinfacht nicht nur den Workflow, sondern sorgt auch für eine einheitliche Bedienlogik innerhalb der gesamten Live-Produktion von Unheilig, denn beide Arbeitsplätze greifen direkt auf denselben Dante-Stream zu. Zusätzliche Splitter oder Konverter sind hier also nicht nötig, was potenzielle Fehlerquellen reduziert und auch die Latenzen niedrig hält. Gerade beim In-Ear-Monitoring ist das ein entscheidender Punkt, da selbst kleinste Verzögerungen für Musiker schnell hörbar und dadurch störend werden können.

Bernd Michael Tombült am Unheilig FoH

Bernd Michael Tombült von TTL Event Solutions betreut Unheilig schon seit vielen Jahren und ordnet das aktuelle Setup für uns kurz in den zeitlichen Kontext ein: Bei den letzten Tourneen vor der Pause von Unheilig kamen noch Soundcraft-Mischpulte zum Einsatz – Universal-Audio-Systeme waren aber schon damals ein fester Bestandteil des Konzepts. Über eine lange Netzwerkkabel-Verbindung kommen die Signale vom Bühnenbereich bis an den FoH-Platz und landen in einer weiteren Yamaha DM7 Mischpult.

Universal Audio Apollo x16 für Plug-ins

Ein zentrales Element am FoH ist das Universal Audio Apollo x16 Interface, über das Emulationen von Hardware-Geräten wie beispielsweise dem Avalon 737, dem Lexicon 224 oder auch Shadow Hills Mastering-Kompressoren laufen.

