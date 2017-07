Techno History 3: Der Ausverkauf

Der Ausverkauf und Gesundschrumpfung

Die Technoszene hat zwar bis heute Bestand auf etwa gleichbleibendem Niveau, es wird nach wie vor viel produziert, gefeiert und konsumiert – natürlich. Aber trotz allem kann man wohl davon ausgehen, dass etwa Mitte der 90er der Zenit dieser Bewegung samt immanenten Ausprägungen und Begleiterscheinungen erreicht worden und damit praktisch eine Riesenblase geplatzt ist. Es ist natürlich schwierig bis unmöglich, wie sowieso schon, für dieses Phänomen eine exakte Herleitung und Erklärung zu liefern, daher kann ich nur darlegen, wie ich es erlebt habe und interpretieren würde. Wie immer im Leben wird alles einmal langweilig, was übertrieben wird, warum also sollte davon die Technobewegung ausgeschlossen sein? Was gut funktioniert und finanziell lukrativ ist, wird eben immer gnadenlos kopiert, vermarktet und damit in der Folge überreizt. Bis aber eine Übersättigung eintritt, vergeht in der Regel relativ viel Zeit, bis es auch dem Letzten irgendwann zu viel geworden ist.

Die Spielarten

Das allseits bekannte „Herumgebrettere“ Ende der 80er bis in die 90er hinein wurde natürlich auch damals schon irgendwann fade und hat u.a. den Trance hervor gebracht. Trance war für meinen Geschmack die Königsdisziplin, quasi eine musikalische Variante des Techno mit melodiösem, teils hymnenartigem Wiedererkennungswert. Die bekannten Sounds und Elemente des Techno wurden um Harmonien und Melodien in Form von breiten Flächen und Leadsounds erweitert, die Produktionen bekamen somit ein Gesicht und Struktur. Bedingt dadurch konnten sicher auch Fans hinzu gewonnen werden, die dem monotonen Ur-Techno eher nicht viel abgewinnen konnten. Dazu kam die Radiotauglichkeit solcher Trancescheiben, die dem Techno in Reinform für gewöhnlich abgesprochen wurde. Mir persönlich ist noch sehr gut „the age of love“ aus 1992 im Jam & Spoon-Mix in Erinnerung, was eine damals neue, mitreißende Atmosphäre geschaffen hat, daher auch die Bezeichnung „Trance“. Darüber hinaus sind mir von damals Tracks von RMB, Sven Väth etc. s.u. noch bestens in Erinnerung.

Weiter Beispiele für Trance aus dieser Zeit wären, bewusst quer durch den Garten:

Best 90’s (90er) techno and trance songs

Te Quiero (Intrance), Blow Black (Nostrum), Open your mind (Usura), Energy 52 (Café del Mar), Spring, Redemption (RMB), Higher State Of Consciousness (Josh Wink), Sunbeam (Outside World), Don’t laugh (Winx), Feeling so real (Moby),Harlequin, The Beauty And The Beast, L’Esperanza (Sven Väth), Diverses von Ramirez etc.

Der Kirmestechno

Parallel zu bzw. als Nebenprodukt dieser Trance-Entwicklung kam der Eurodance auf, der damals auch oft verächtlich als „Kirmestechno“ bezeichnet wurde. Auch hier waren die Klanggebilde grundsätzlich dem Techno und Trance entliehen, wurde aber um meistens einen männlichen Rap-Part in den Versen und einen weiblich gesungenen Refrain erweitert. Als frühe Tracks dieses Genres lassen sich „the power“ von SNAP oder „pump up the jam“ von Technotronic anführen. Von da an gab es fast unzählige Produktionen unter Projektnamen wie Captain Hollywood, Culture Beat, Masterboy, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche usw., diese Liste kann sicher jeder beliebig erweitern. Grundsätzlich waren derartige Produktionen untereinander sehr ähnlich gehalten und fast beliebig austauschbar. Mit Sicherheit hatte diese Spielart aufgrund der Ähnlichkeiten und der Omnipräsenz in Funk und Fernsehen einen großen Anteil daran, dass der Techno als Ganzes immer mehr Menschen sozusagen zu den Ohren wieder herauskam, mich eingeschlossen.