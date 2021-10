Teenage Engineering Computer-1, PC-Gehäuse

Das schwedische DIY-Computer-Gehäuse

Der schwedische Hersteller Teenage Engineering probiert sich ja gerne mal in Sachen ganz abseits der Synthesizer- und Beat-Maschinen aus. Nachdem man schon mit dem Möbelhaus IKEA zusammenarbeitete, folgt nun ein Produkt für alle PC-User. Mit Computer-1 hat das Unternehmen ein PC-Gehäuse entwickelt.

Teenage Engineering Computer-1

Zunächst fragt man sich natürlich, wie der Hersteller, der vor allem für seine Synthesizer bekannt ist, auf die Idee kam, ein eigenes Computergehäuse zu entwickeln. Wie so oft wurde hier aus der Not eine Tugend gemacht: Als Teenage Engineering vor einigen Jahren auf der Suche nach passenden Gehäusen für seine Rechner war, wurde man leider nicht so recht fündig, und so baute man kurzerhand ein eigenes Modell.

Laser Cutter, 6 mm Holz und aufgesprayte Farbe, ruckzuck war das Gehäuse, dass zu Anfang noch mit Holzstiften zusammengehalten wurde, fertig. So richtig funktionieren sollte es aber nicht, es folgten nämlich etliche Computer-Crashs, so dass die Schweden später auf Aluminium umsattelten. Nach weiterer Entwicklungszeit entstand so das heutige Computer-1-Gehäuse.

Was bietet das Teenage Engineering Computer-1?

Teenage Engineering liefert das vornehmlich in orange gehaltene, mit einigen schwarzen Elementen versehene PC-Case in Einzelteilen aus, also ganz im DIY-IKEA-Stil. Solide scheint das Gehäuse aber gebaut zu sein, denn es besteht aus beschichtetem Aluminium.

Das Gehäuse ist im Mini-ITX Format gehalten und bietet Platz für ein SFX-Netzteil sowie bis zu zwei Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 180 mm.

Das Teenage Engineering Computer-1 ist ab sofort erhältlich, der Preis beläuft sich auf 195,- Euro.