Jetzt mit USB-Audio

Im Zuge der Updates für die gesamte EP-Reihe hat auch die mittelalterliche Groovebox EP-1320 das neue OS 1.5 erhalten, das jedoch deutlich geringer als beiden Schwestergeräten EP-133 K.O. II und EP-40 Riddim ausfällt, denn hier wurde lediglich das USB-Audio-Feature nachgeliefert. Der USB-Port lässt sich nun mit jedem Class Compliant USB-Host nutzen, um Audio in Stereo (Input und Output) zu übertragen. Somit können über den USB-Port auch Samples aufgenommen werden.

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Das OS 1.5 für den Teenage Engineering EP-1320 Medieval steht ab sofort auf der Support-Seite des Herstellers kostenlos zum Download bereit.

Unseren Testbericht zum EP-1320 könnt ihr unter diesem Link nachlesen.

Über Teenage Engineering EP-1320 Medieval

Beim Teenage Engineering EP-1320 Medieval springt einen die Frage förmlich an: Warum? Ist der gewagte Spagat zwischen Mittelalter und Oldschool-Groovebox nur eine weitere schwedische Affektiertheit oder setzt man einen neuen Trend damit?

Instrumente und Klänge von vor 1.000 Jahren finden auch heutzutage durchaus ihre Anwendung, etwa bei Mittelalter-Rock, Fantasy-Spielen und historischen Soundtracks. Doch wird solche Musik mit einer LoFi-Groovebox produziert?

Die EP-1320 Medieval ist eine Variante des Groove-Samplers EP-133 K.O. II. Hier zum einen das Outfit auf Mittelalter getrimmt. Die Beschriftung ist an das gotische Alphabet angelehnt und die Tasten haben (pseudo-) lateinisch Bezeichnungen. Ebenso wurden die Grafiken und Anzeigen im Display dem Thema angepasst und das Gehäuse bekam eine gülden-braune Farbgebung.

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Aber auch die internen Sounds wurden gegenüber dem EP-133 K.O. II ausgetauscht. Hier gibt es nun Multisamples von Instrumenten wie Drehleier, Laute, Dudelsack, Flöten sowie gregorianische Gesänge, Rahmentrommeln, Tambourine und eindringliche Foley FX (Schwerter, Pfeile, Tiere) füllen den 96 MB großem ROM-Speicher, der um 32 MB an eigene Samples ergänzt werden kann.

Laut Hersteller wurden auch die Send-FX und die Punch-in-FX an den Sound-Content angepasst. So gibt es unter anderem ein Torture Chamber Reverb und ein Dungeon Echo. Außerdem wurde ein neuer Arpeggiator integriert. Die Groovebox ist mit neun Demosongs ausgestattet, die die Idee hinter dem Konzept verdeutlichen sollen.

Teenage Engineering EP-1320 Medieval kostet 355,- Taler -äh- Euro.