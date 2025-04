Resampling, höhere Polyphonie, Song Mode & mehr

Der Groove-Sampler Teenage Engineering EP-133 K.O. II bekommt mit dem OS 2.0 neue, spannende Features.

Teenage Engineering EP-133 K.O. II – OS 2.0

Darauf dürften viele User gewartet haben: Resampling. Per Tastenkombination lassen sich mehrere Samples eines Patterns samt Effektbearbeitung intern sampeln. Das ist sowohl zum Einsparen von Stimmen als auch zur mehrfachen Anwendung von Effekten auf ein Sample nützlich.

Alternative zum Resampling gibt es nun den Modus Hands-Free-Sampling. Hierbei läuft der Sample-Vorgang automatisch (ab einem Threshold-Wert), während man mit den „freien Händen“ ein Instrument spielt o. ä. Dieser Modus lässt sich laut TE gut mit dem Resampling kombinieren.

Im neuen Song-Mode könndn Patterns zu einem Song mit bis zu 99 Schritten zusammengefasst werden. Bei der maximalen Pattern-Länge von 99 Takten ergibt das bis zu 9.801 Takte – also theoretisch.

Mit MIDI-Sidechain kann ein Sound andere Sounds „wegdrücken“, etwa eine Kick, die den Bass für einen Moment absenkt. Auch andere Pump-Effekte und die Rhythmisierungen von Flächen sind damit möglich.

Die Polyphonie wurde erhöht. Anstelle von 12 Mono- bzw. 6 Stereo-Sounds können nun 16 Mono- und 12 Stereo-Sounds gespielt werden.

Weitere Verbesserungen sind die Einführung von größeren Notenintervallen, einschließlich 1/1, 1/2 und 1/4, für die Eingabe, die Unterstützung von MIDI Thru sowie eine Reihe kleinerer Funktionserweiterungen.

Unseren Testbericht des Teenage Engineering EP-133 K.O. II könnt ihr unter diesem Link nachlesen.

Das Firmware-Update 2.0 für den EP-133 K.O. II ist ab sofort verfügbar.

Ab hier die Meldung vom 31. Oktober 2024

Teenage Engineering EP-133 K.O. II Champ Edition ist eine limitierte Auflage des Groove-Samplers, die neben dem EP-133 K.O. II auch eine 10“ Vinylplatte enthält, die in die äußere Hülle des Faltkartons des Samples eingepasst ist und vielseitiges Sample-Material enthält. Außerdem ist die Box auf der äußeren, inneren und hinteren Hülle mit einem Muhammad Ali-Artwork versehen.

Angaben zur Höhe der limitierten Auflage gibt es leider nicht.

Ab hier die Meldung vom 21. März 2024

Teenage Engineering hat inzwischen die kostenlos nutzbare Web App EP Sample Tool für die Groovebox EP-133 K.O. II an den Start gebracht. Damit wird die Verwaltung von Samples deutlich vereinfacht.

EP Sample Tool für EP-133 K.O. II

Mit der Web App können Samples direkt zwischen Rechner und Groovebox via USB hin und her geschoben werden. Außerdem lassen sich die Samples in einer Library sortieren, wo sie auch vorgehört werden können, bevor man sie transferiert. Per Drag&Drop lassen sich die Samples dann den Pads des EP-133 K.O. II zuweisen. Sample Tool ermöglicht auch einfache Edit-Funktionen wie die Einstellung der Start- und Endpunkte der Samples.

Bislang funktioniert EP Sample Tool jedoch nur unter Google Chrome und es muss natürlich der Zugriff auf Web MIDI gewährleistet sein. Ob und wann weitere Browser noch unterstützt werden, ist nicht bekannt. Außerdem muss die Firmware des EP-133 K.O. II auf die Version 1.2 („various bug fixes and UI improvements“) upgedatet werden, damit das Sample Tool unterstützt wird.

Ab hier die News vom 22. November 2023

Der Teenage Engineering EP–133 K.O. II tritt die Nachfolge des Mini-Samplers PO-33 K.O! an. Mit mehr Leistung, mehr Sampling-Möglichkeiten, einem überarbeiteten Sequencer und neuen Effekten will der Groove-Sampler in einer höheren Liga als bislang mitspielen.

Teenage Engineering EP–133 K.O. II

Der EP-133 K.O. II ist deutlich größer als die Geräte der PO-Serie und hat sogar ein Gehäuse bekommen, das jedoch irgendwie an einen alten Taschenrechner erinnert. Wichtiger jedoch sind die inneren Werte, bei denen ebenso zugelegt wurde.

Der Sampler kann 12 Mono- oder sechs Stereo-Stimmen abspielen und besitzt einen 64 MB „großen“ Speicher für Samples. Diese können in Mono oder Stereo mit 16 Bit / 46 kHz (ja, 46 ist richtig) aufgenommen und in 999 Slots abgelegt werden. Die AD/DA-Wandlung erfolgt in 24 Bit.

Aufgenommene Samples lassen sich loopen sowie im Live-Modus oder automatisch slicen.

Ab Werk sind eine gewisse Anzahl an Samples vorinstalliert.

Der Sequencer hat 12 Spuren, die Samples triggern oder MIDI-Daten ausgeben können. Die maximale Pattern-Länge in einer Group beträgt 99 Takte. Vier Groups mit je 99 Pattern bilden ein Projekt. Insgesamt lassen sich neun Projekte mit jeweils bis zu 80.000 Noten speichern.

Das Gerät besitzt 12 Pads, die auf Velocity und Pressure reagieren und bei Bedarf jeweils auf einem anderen der 16 MIDI-Kanäle senden können. Ein Fader kann pro Pad unterschiedlichen Funktionen zugewiesen werden, wobei sich die Fader-Bewegungen im Sequencer aufzeichnen lassen.

Das Konzept der Punch-in-Effekte der PO-Serie wurde übernommen, die Effekte selbst jedoch überarbeitet. Sechs Effekte stehen zur Auswahl, die können live gespielt oder in einer Sequenz stepweise aktiviert werden können. Weiterhin können die Samples mit Filter, AR-Hüllkurven, Pan und Pitch bearbeitet werden. Für die Summe gibt es einen Master-Kompressor.

Die Anzeigen erfolgen über ein großflächiges Display mit Symbolen. Auf die Comic-Darstellungen der PO-Serie hat man zum Glück verzichtet, sondern ist hier eher funktional geblieben.

Samples können entweder über den Stereoeingang direkt aufgenommen oder über ein Software-Tool per Drag&Drop vom Computer importiert werden. Weiterhin sind ein Stereoausgang, MIDI-I/O, Sync-I/O und ein USB-C Port vorhanden. Außerdem verfügt das Gerät über einen integrierten Lautsprecher. Die Stromversorgung erfolgt wahlweise über USB oder drei AAA-Batterien.

Der Teenage Engineering EP–133 K.O. II Groove-Sampler soll in Kürze verfügbar sein. Der Preis wird mit 349,- Euro angegeben.