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Teenage Engineering EP-136 K.O. Sidekick, Stereomixer

Mixer, Effektgerät & Sequencer

9. Mai 2026
teenage engineering ko sidekick

Teenage Engineering EP-136 K.O. Sidekick, Stereomixer

Obwohl Teenage Engineering dieses Jahr nicht auf der Superbooth 26 mit einem Stand vertreten ist, lässt es sich die schwedische Firma nicht nehmen, ein neues Produkt vorzustellen. Mit dem Teenage Engineering EP-136 K.O. Sidekick kommt ein 2-Kanal-Mixer auf den Markt, der allerdings weitaus mehr Features zu bieten hat, als man zunächst annehmen mag.

Teenage Engineering K.O. Sidekick

Den K.O. Sidekick als 2-Kanal-Mixer zu betiteln, ist völlig untertrieben, aber danach sieht er zumindest erst einmal aus. Aber in diesem schmalen Gerät steckt neben einem USB-Audiointerface mit acht Ein- und vier Ausgängen auch ein Effektgerät für die Live-Performance.

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elektron ko sidekick

Die beiden Eingangskanäle des K.O. Sidekick bieten eine Gain-Aufholung von 24 dB und der integrierte 3.Band-Equalizer bietet mit PARAM, DJ und STUDIO drei unterschiedliche Arbeitsmodi.

Ein Highlight des Teenage Engineering EP-136 K.O. Sidekick sind die sechs Performance-Effekte, die entweder parallel oder seriell genutzt und über ein drucksensitives Pad gespielt werden können.

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Anschlussseitig bietet der Teenage Engineering K.O. Sidekick zwei Stereoeingänge, einen Main- sowie einen Stereo-Aux-Eingang, dazu noch einen Cue-Ausgang für Kopfhörer. Alle sind im 3,5 mm Klinkenformat ausgeführt. Die Stromversorgung erfolgt entweder über zwei AAA-Batterien oder USB-C.

elektron ko sidekick

Mit Hilfe der ebenfalls neuen EP Pegs lassen sich mehrere Geräte der EP-Serie miteinander verbinden, um so ein physisch verbundenes System zu erstellen. Laut Teenage sind die Peds zu LEGO-Bauteilen kompatibel.

Der Teenage Engineering K.O. Sidekick ist ab sofort zum Preis von 189,- Euro im Handel erhältlich.

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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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