Teenage Engineering Field Desk, modularer Studiotisch

1.599,- Euro - plus Versand

In unserem großen Artikel zum Thema Studiotische findet ihr eine Auswahl an passenden Tischen fürs Home- und Tonstudio. Von DIY bis Luxusklasse ist alles mit dabei. Aus Schweden, besser gesagt von Teenage Engineering, gibt es nun einen weiteren Tisch – den Teenage Engineering Field Desk. Wie der Name bereits verrät, soll dieser aber auch draußen zum Einsatz kommen können.

„it’s everything it needs to be and nothing it doesn’t.“