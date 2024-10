Teenage Engineering OB-4, limitierter John Lennon Bluetooth-Speaker

Limitierte Edition des Bluetooth-Speakers

Ab sofort bietet Teenage Engineering seinen Bluetooth-Lautsprecher OB-4 in einer limitierten John Lennon „Mind Games“-Edition an. Den Speaker bieten die Schweden bereits länger an, doch die Herzen der John Lennons Fans werden aufgrund der limitierten und nur auf Nachfrage produzierten Version sicherlich höher schlagen.

Teenage Engineering OB-4 – Edition Mind Games

Zusammen mit Sean Ono Lennon hat Teenage Engineering diese Version des OB-4 designt und damit widmen sie sich ganz dem 1973 erschienenen John Lennon Album. Doch vor allem die neuen Ultimate-, Elemental-, Elements- und Rough-Mixes, Outtakes sowie eine Dokumentation zum Album werden für eingefleischte Lennon-Fans interessant sein. Ebenfalls enthalten sind ein neues Metronom sowie neun Mixes zur Meditation und neun Mantras.

Die restliche Ausstattung ist mit dem Standard-Modell des OB-4 identisch, so dass der Lautsprecher insgesamt 72 Stunden Hörgenuss am Stück bietet, mit FM-Radio, Sampling-Funktion, einer automatischen Aufzeichnungsfunktion eines zweistündigen Endlos-Soundloops, motorisierten Volume- und Tape-Reglern und vielem mehr ausgestattet ist.

aktives 2 Wege-Stereo Lautsprechersystem

aktive Frequenzweiche Trennfrequenz: 3.5 kHz

Frequenzbereich: 52 – 25.000 Hz

Verstärker: 2x 38 W (4 Kanäle) Class D

Eingänge: 3,5 mm Stereo In

Akkulaufzeit: 72 Stunden FM-Hören, 8 Stunden mit maximaler Lautstärke

Das Standard-Modell des Teenage Engineering OB-4 ist in den Farben schwarz und weiß erhältlich und kostet 549,- Euro bzw. 599,- Euro. Die limitierte Sonderedition John Lennon – Mind Games kann nur zwischen dem 09.10. und 31.10.2024 bestellt werden, wird also nur auf Nachfrage gefertigt und kostet 999,- Euro. Ausgeliefert wird der Lautsprecher im Februar 2025.