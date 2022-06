Teenage Engineering Pocket Operator for Pixel

Video-Sequencing im PO-Stil

Teenage Engineering stellt mit Pocket Operator for Pixel eine kostenlose App für die Smartphones der Google Pixel-Serie (Version 5 oder höher) vor.

Pocket Operator for Pixel überträgt das Konzept des PO-33 K.O! auf die Anwendung mit Videoclips. Man kann Videos aufzeichnen oder importieren, die dann automatisch anhand der Audiospur in kurze Clips unterteilt werden, ähnlich dem Sample-Chopping. Das Slicing lässt sich auch manuell ausführen.

Die daraus extrahierten Clips lassen sich über eine 4×4 Pad-Matrix in ein Pattern programmieren. Neben der rhythmischen Anwendung ist auch ein chromatischer Modus vorhanden, der die Tonhöhe des betreffenden Clips automatisch erkennen kann und diesen dann auf die 16 Pads mappt. Insgesamt gibt es vier Spuren, in denen man nach diesem Prinzip die Video-Samples zu einem Groove zusammenfügt. Per Copy-Funktion lässt sich ein Pattern vervielfältigen und dann für eine Variation editieren. Mehrere der 16 speicherbaren Pattern können über eine Link-Funktion verkettet werden.

Die Spuren lassen sich in einem Mischer in der Laustärke anpassen und es gibt wie bei der PO-Serie 16 Punch-Effekte, wie Freeze, Stop, Half Speed, Filter etc. Die Effekte lassen sich im Rhythmus sequenzieren und auch nachträglich editieren. Sie wirken sich jedoch nicht nur auf das Audio-, sondern auch auf das Videomaterial aus. Anschließend kann das erstellte Projekt exportiert werden.

In einem ausführlichen Demo-Video wird neben spaßigen Spielereien (die sicherlich bald die Social-Media-Kanäle fluten werden) auch ab Minute 11:11 eine ernsthafte Anwendung mit importierten Samples gezeigt, die das kreative Potential der App zumindest erahnen lässt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Ob Teenage Engineering Pocket Operator for Pixel später auch für andere Betriebssysteme oder Plattformen erhältlich sein wird, bleibt abzuwarten.