Report: Teenage Engineering Pocket Operator Jubiläum

Die Pocket Operator feiern Geburtstag

Teenage Engineering feiert in diesem Jahr das 10-jährige Jubiläum seines Pocket Operator. Dieses nehmen wir zum Anlass, um einmal auf die mittlerweile 13 Modelle zurückzublicken, die klanglich und thematisch zwar höchst unterschiedlich, vom Aufbau her aber identisch sind.

ANZEIGE

Geschichte der Teenage Engineering Pocket Operator

Auf dem Moog Fest 2014 zeigte die schwedische Firma Teenage Engineering erstmals einen Prototypen eines Pocket Operators, damals noch komplett ohne Display und vor allem eines: roh! Denn im Gegensatz zu gängigen Synthesizern oder grundsätzlichem Audioequipment verfügte der Prototyp, wie auch tatsächlich die späteren Seriengeräte, über kein Gehäuse. Zwar sind die Pocket Operator mit einem Schutzlack überzogen, später gab es dann auch spezielle Kunststoffhüllen für die POs, aber haptisch war und ist das alles weit von einem handelsüblichen Synthesizer entfernt.

Der erste Eindruck, damals wie heute: Bei diesen kleinen Platinen in Taschenrechnergröße kann es sich doch nicht um ernsthafte Synthesizer, Sampler oder Drumcomputer handeln. Sie wirken insgesamt einfach zu verspielt und insgesamt sehr einfach gestrickt.

Doch im Laufe der Jahre haben sich die Pocket Operator, die Teenage auch im Zuge von Kollaborationen mit Modeunternehmen, TV- oder Videospiel-Firmen entwickelt hat und damit auch viele Querverbindungen in andere Märkte hergestellt hat, einen ganz eigenen Nutzerkreis erarbeitet. Mit teils sehr witzigen oder sogar ikonischen Videogame-Sounds ausgestattet, haben die Schweden schnell für große Aufmerksamkeit gesorgt.

Auch wenn Teenage Engineering mit den Pocket Operatoren (und so manch anderen Produkten) polarisiert und das Design insgesamt schon immer einen großen Stellenwert bei der Entwicklung neuer Teenage-Produkte gespielt hat, hat sich bei der PO-Serie schnell herausgestellt, dass man damit richtig Musik machen kann und die POs gerne auch live eingesetzt werden.

2015 – NAMM: der Anfang der Pocket Operator-Serie

In Zusammenarbeit mit der Jeans-Marke Cheap Monday präsentierte Teenage Engineering anlässlich der NAMM Show 2015 die erste Serie von Pocket Operatoren. Der Deal mit der damaligen Cheap Monday Designerin sah wie folgt aus:

„Create the cheapest synth ever made in exchange for free lab clothes,“

Die Modelle PO-12, PO-14 und PO-16 erblickten also das Licht der Welt und sorgten nicht nur aufgrund ihres minimalistischen Designs für Aufsehen, sondern auch aufgrund ihres Klangpotenzials. Ausgestattet mit 25 Bedientasten und einem kleinen Display, wurden sie zunächst von vielen unterschätzt, zeigten aber schnell, welch druckvollen Sounds sie zu bieten haben.

ANZEIGE

Die Idee der Pocket Operator Entwickler, die „Synthesizer Population auf dieser Welt zu vergrößern“, ging schnell auf, was natürlich auch am günstigen Preis der drei Modelle lag. Gerade einmal 69,- Euro musste man im Jahr 2015 für einen Pocket Operator investieren.

Auch für den Betrieb muss nicht viel Aufwand betrieben werden, denn zwei AAA-Batterien reichen ohne Weiteres für mehrere Stunden musikalisches Vergnügen aus.

Mit dem minimalistischen Aufbau geht auch ein äußerst geringes Gewicht einher. An sich wiegen die Pocket Operator ungefähr ein Drittel der zwei AAA-Batterien, die zu ihrem Betrieb notwendig sind.

Das lädt förmlich zum Mitnehmen ein, sorgt aber auch dafür, dass angeschlossene Kabel (die POs verfügen über einen 3,5 mm Ein- und einen 3,5 mm Ausgang) dazu führen, dass sich die Pockets schnell von ihrem vorgesehen Platz verabschieden.

2016 – Arcade, Robot und Office

Offenbar kamen die drei Pocket Operator sehr gut an, denn im Jahr 2016 folgten die drei nächsten Modelle PO-20, PO-24 und PO-28, bei denen allerhand Umgebungsklänge wie Pieptöne aus Arcade-Spielen (PO-20 arcade), Robotergeräusche (PO-28 robot) oder Geräusche von Alltagsmaschinen aus dem Büro (PO-24 office) im Fokus standen.

2017 – Zusammenarbeit mit Sonic Charge

Schlag auf Schlag ging es auch in den folgenden Jahren weiter. Im Jahr 2017 folgte der PO-32 tonic, den Teenage Engineering in Zusammenarbeit mit Magnus Lidström entwickelte, besser bekannt als der Kopf von Sonic Charge. Auch für Propellerheads arbeitete Lidström bereits.

Im folgenden Video gibt er Einblicke in seinen Werdegang und seine Entwicklungen:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

2018 – Pocket Operator Sampler

2018 folgten zwei neue Pocket Operatoren, genauer gesagt PO-33 K.O! und PO-35 speak. Diese standen unter dem Motto „from simple sequencers with built-in sounds to samplers with built-in mic“, so dass Teenage Engineering von da an Pockets anbot, die fürs Sampeln geeignet und mit eingebautem Mikrofon ausgestattet sind.

Im Falle des PO-35 speak gibt es unterschiedliche Stimmverfremdungsalgorithmen (autotune, retro, noise, robot, fifth, vocoder, synth), während der PO-33 K.O! jeweils acht Speicherplätze für melodisch spielbare Klänge und für Drum-Sounds bietet.

Der Grundstock an Pocket Operatoren, wie sie auch heute noch erhältlich sind, war damit gelegt. In den darauf folgenden Jahren brachte Teenage Engineering zwar eine Menge POs auf den Markt, diese waren jedoch viel von Kollaborationen und später auch durch die Erweiterung des Konzepts in Form der seit 2024 erhältlichen EP-Serie geprägt.

2019 – limitierte Versionen und Kooperationen

Wie eingangs erwähnt, hat Teenage Engineering mit verschiedenen Kooperationen auch den Weg in andere Märkte gewagt und hat damit den Kundenkreis stetig erweitert, was – ob gewollt oder nicht – im Rahmen einiger limitierten Versionen sogar dazu geführt hat, dass die Pocket Operatoren hier und da sogar zu Sammelstücken wurden.

Für den PO-33 K.O! ghostly edition, den Teenage Engineering 2019 vorstellte, arbeitete man mit Steve Hauschildt zusammen. Technisch zum Serien-PO-33 identisch, bekamen Nutzer mit dieser Edition spezielle Signature-Sounds und Patterns des Künstlers geboten.

Auch der PO-137 Rick & Morty stellt solch eine spezielle Version dar, basiert dieser doch auf dem PO-35 speak. Dieser enthält 16 Zitate aus der Zeichentrickserie Rick & Morty, so dass Fans (und Nicht-Fans) der Serie in den Genuss kommen, diese mit Hilfe des Pocket Operators zu nutzen.

Weitere Special-Editions brachte das schwedische Unternehmen mit den zwei Pocket Operators PO-133 Street Fighter und PO-128 Mega Man auf den Markt. Anstatt Sounds einer TV-Serie in einen Pocket zu bringen, versorgte man die Videospielszene mit passenden Gadgets. Hierfür arbeitete man mit dem Spieleentwickler Capcom zusammen und erhoffte sich wohl in einen neuen, großen Absatzmarkt hineinzukommen, denn der Markt der Videospiele war und ist enorm groß.

2019 – Pocket Operator goes modular

Im selben Jahr erweiterte Teenage Engineering das Konzept der Pocket Operator und stellte mit POM-16, POM-170 und POM-400 ein modulares Konzept vor, das jedoch funktional wie auch optisch anders aufgebaut ist und entsprechend nicht als klarer Bestandteil der PO-Serie anzusehen ist. Unsere Tests dazu findet ihr hier:

Im Jahr 2022 startete Teenage dann den Versuch, das Konzept der Pocket Operator in Form einer App weiter voranzubringen (Pocket Operator for Pixel).

Wie man auch immer zu den Pocket Operators stehen möchte, ob man sie als musikalische Werkzeuge sieht oder als spaßiges Gadget betrachtet, Teenage Engineering hat es mit ihnen geschafft, eine Serie zu entwickeln, die einen preisgünstigen Einstieg in die Synthesizer-Welt ermöglicht. Happy Birthday Pocket Operator – wir freuen uns auf die nächsten Entwicklungen! Im folgenden Abschnitt haben wir euch noch einmal alle aktuellen Pocket Operator mit Bildern, den wichtigsten Features und unseren Testberichten zusammengestellt. Pocket Operator PO-12 rhythm Wie der Name bereits verrät, dreht sich beim PO-12 rhythm (fast) alles um das Thema Rhythmus. Entsprechend ist er mit Drum- und Noise-Sounds ausgestattet, die im integrierten Step-Sequencer programmiert werden können. Test: Teenage Engineering PO-12, PO-24, PO-28

Affiliate Links Teenage Engineering PO-12 rhythm Kundenbewertung: (158) 49,00€ bei Pocket Operator PO-14 sub

Der PO-14 ist mit einer „Multiple Real Synthesizer Engine“ ausgestattet, die insgesamt 15 unterschiedliche Bass-Sounds erzeugen kann. Er klingt digital, hart und metallisch. Für jeden Sound stehen zwei editierbare Parameter zur Verfügung. Abgerundet wird der PO-14 sub mit einem Drumkit und Effekten.

Affiliate Links Teenage Engineering PO-14 sub Kundenbewertung: (66) 73,00€ bei

Pocket Operator PO-16 factory

Auch der PO-16 verfügt über die „Multiple Real Synthesizer Engine“, allerdings stehen hier Lead-Sounds im Fokus. Auch dieser Pocket Operator klingt digital und jeder Sound kann mit zwei Parametern editiert werden. Auch hier gehört das o. g. Drumkit mit 16 Samples, Effekte sowie ein Step-Sequencer zur Ausstattung dazu.

Affiliate Links Teenage Engineering PO-16 factory Kundenbewertung: (34) 73,00€ bei Pocket Operator PO-20 arcade

Nicht nur für Fans von 8-Bit-Spielekonsolen wie Nintendo NES oder Sega Mega Drive hat Teenage Engineering den PO-20 arcade im Programm. Dieser bietet 16 verschiedene Synthesizer-Sounds, die wiederum mit jeweils zwei Parametern bearbeitet werden können. Dazu gibt es eine Chord Chain, einen Sequencer und 16 Effektalgorithmen.

Affiliate Links Teenage Engineering PO-20 arcade Kundenbewertung: (80) 93,00€ bei Pocket Operator PO-24 office Der Pocket Operator PO-24 stellt quasi eine Variante des PO-12 dar. Prinzipiell geht er ebenfalls als Drummachine durch, ist jedoch mit anderen Sounds und Effektalgorithmen ausgestattet. Anstelle von Drums und Percussion gibt es hier eine Zusammenstellung von Geräusch-Samples und primitiven Synthesizer-Sounds. Der Name Office verweist dabei auf die Quelle: Die Geräusch-Samples stammen von Bürogeräten wie Drucker, Locher, Stempel und Floppy-Laufwerk. Test: Teenage Engineering PO-12, PO-24, PO-28 Affiliate Links Teenage Engineering PO-24 office Kundenbewertung: (19) 74,00€ bei Pocket Operator PO-28 robot Der PO-28 bietet 15 Synthsounds, die man sofort mit alten Videogames assoziiert. Einfache, aber markante Klänge, die sich mit einem Edit-Regler in der Klangfarbe ändern lassen. Die Mini-Drum-Sektion bietet 16 Sounds, die ebenso wie die Synthesizer-Sounds aus einer uralten Game-Konsole entsprungen sein könnten. Test: Teenage Engineering PO-12, PO-24, PO-28

Teenage Engineering Website PO-28 robot Pocket Operator PO-32 tonic Der Pocket Operator PO-32 ist ein Drum- und Percussion-Synthesizer mit Sequencer, der in Kombination mit Software µTonic verkauft wird. Teenage Engineering PO-32 tonic

Affiliate Links Teenage Engineering PO-32 tonic Kundenbewertung: (56) 82,00€ bei Pocket Operator PO-33 K.O! Der Pocket Operator PO-33 K.O! bietet einen vierstimmigen Sampler mit 40 Sekunden Speicherzeit. Samples werden nur in Mono aufgenommen. Er bietet acht Plätze für melodisch spielbare Klänge und acht Plätze für Drums. Test: Teenage Engineering PO-33, PO-35

Affiliate Links Teenage Engineering PO-33 K.O. Kundenbewertung: (210) 94,00€ bei Pocket Operator PO-35 speak

Der zweite Pocket Operator-Sampler von Teenage Engineering fokussiert sich auf chromatisch spielbare Sounds, die mit verschiedenen Stimmverfremdungsalgorithmen bearbeitet werden können. Er bietet 15 Slots für Samples und ein Drumkit aus dem PO-32 Tonic, mit dem man eine kleine Beat-Begleitung programmieren kann.

Affiliate Links Pocket Operator PO-33 K.O! ghostly edition Bei diesem Pocket Operator handelt es sich um eine limitierte Version, die technisch zum PO-33 K.O! identisch ist, jedoch mit speziellen Sounds von Steve Hauschildt bestückt ist.

Teenage Engineering Website PO-33 K.O! ghostly edition Pocket Operator PO-137 Rick & Morty

Der PO-137 Rick & Morty ist eine limitierte Version, die technisch identisch zum PO-35 ist. Der PO-137 verfügt über zwei getrennte Synthese-Engines: eine für das Sampling, bei der anderen handelt es sich um die einkanalige Version der Microtonic-Engine aus dem PO-32 Tonic.

Pocket Operator PO-133 Street Fighter

Für den PO-133 Street Fighter hat sich Teenage Engineering mit dem Videospielproduzent Capcom zusammengetan. Der PO-133 ist dabei exakt so aufgebaut, wie das Sampler-Modell der Pocket Operators, bietet also eine Sample-Kapazität von 40 Sekunden. Das Design wurde lediglich dem Videospiel Street Fighter angepasst.